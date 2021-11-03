Киев, , 12:04 — REGNUM Жители Украины вышли на улицы в знак протеста против обязательной вакцинации и карантина. Несогласные митингуют 3 ноября в центре Киева у здания Верховной рады.

Коронавирус vperemen.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

В демонстрации участвуют несколько сотен человек, все они — без защитных масок. Манифестанты перекрывают улицы в центре столицы Украины в районе правительственного квартала и требуют отмены карантинных ограничений, в частности, возвращения учеников школ к очной форме обучения, а также выступают против обязательной вакцинации.

Также организаторы массового выступления планируют провести вече под зданием парламента. В первую очередь демонстранты выступают против вакцинации детей.

О столкновениях протестантов с полицией и каких-либо инцидентах пока не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский из-за роста числа выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом на Украине обратился к жителям страны с призывом отключить соцсети, «включить мозг» и начать прививаться от COVID-19. Он заявил, что власти Украины собираются увеличить темпы вакцинации населения страны почти до 300 тысяч в сутки.

Читайте также: Зеленский призвал жителей Украины «включить мозг» и прививаться от COVID-19

Добавим, что по данным украинского минздрава на 3 ноября, за истекшие сутки в стране выявили 23 393 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом. Днём ранее этот показатель едва превышал 20 тысяч. В результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 979 086. От последствий COVID-19 скончались 69 447 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Киева уточнил, как долго продлится локдаун в городе