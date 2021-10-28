28 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого о том, что нехватка кислорода в больницах города Одессы произошла из-за манипуляций заводов, которые в большинстве оказались в частных руках. Чиновник также добавил, что силовые структуры заинтересовались этим вопросом, «потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия».

Мирослава Романенко, , 20:09 — REGNUM Дефицит кислорода в больницах города Одессы произошел из-за манипуляций заводов, которые в большинстве оказались в частных руках. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава комитета украинского парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Капитализм Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику. На просьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно. Заводы пока стоят, но уже 2 ноября выходят из профилактики… К сожалению, это частные заводы — в стране все кислородные заводы частные», — заявил он.

По словам чиновника, Служба безопасности Украины и силовые структуры страны заинтересовались этим вопросом и начали расследование, «потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия».

Заявление украинского чиновника обсудили в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича и украинского журналиста Максима Назарова, а также в телеграм-канале 112.ua. Многие указали на абсурдность заявления Радуцкого, отметив, что в нехватке кислорода виновна власть, которая заранее была предупреждена о плановой профилактике.

«Самое смешное, что самые ярые диверсанты очень удобненько расселись во всех властных кабинетах и в силовых структурах нынешней Украины», — написал Анатолий С.

«Вся политика после 2014 года — сплошная диверсия», — добавил Алексей З.

«Совершенно верно. Это диверсия Кабмина, который заводы предупредили об остановке, и те не обеспечили альтернативные поставки кислорода в осенний период, когда предсказуем рост всех вирусных сезонных заболеваний. И кто их привлечет к ответственности?» — задал риторический вопрос Валентин Х.

«Кислород — это только начало. Скоро на всех и обычного воздуха не будет хватать», — пишет Оксана Р.

«На планете с 70% водной поверхности и стокилометровым воздушным слоем обнаруживается страна, в которой власть не может добыть и обеспечить медицинским кислородом свои учреждения… Это ппц, конечно…» — отреагировал Oleg T.

«Зе Диверсия… Очень ёмкое определение ситуации. Можно поставить тире, смысл не изменится», — добавил Дмитрий П.

«Евромайдан и есть главная диверсия…» — пишет Владимир Ш.

«Самая большая и разрушительная диверсия — это наличие в Раде людей типа Радуцкого. Так сказать, первопричина катастрофы», — отметил Alexander G.

«Диверсия бездарных властей?» — не понимает Саша С.

«Конечно, внешний враг всегда виноват. Наша власть не может допустить ошибку, они ж не люди», — с сарказмом отметила Марина Р.

«И газ, и пшеница, и кислород — это чистая диверсия! Как вы думаете, что бы сделали во времена Сталина?» — поинтересовалась Виктория П.

«Где таких готовят?..» — спросил Александр Т.

«Выйдут на себя, без вариантов. Нет, вариант есть — Путин», — иронизирует один из комментирующих.

«Опять рука Кремля. Идиотами нас считают, не можете руководить страной — уходите», — пишет Людмила И.

«Я не могу понять, неужели медицинский кислород — то что-то из космических технологий? Неужели за год нельзя было построить заводы по его производству или поставить установки по его производству в каждом районе, области? А как же эта власть собирается водород производить? Одни слова и обещания и полная технологическая импотенция», — подытожил Андрей.