На Украине главное следственное управление национальной полиции начало уголовное производство из-за разжигающих межнациональную вражду высказываний украинской писательницы Ларисы Ницой и бывшего депутата Рады Ирины Фарион. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 2 ноября передает украинское издание «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Отмечается, что после оскорблений спортсменов олимпийской сборной Украины и сборной страны по футболу правоохранители пытались «спустить все «на тормозах», а подобные высказывания в адрес спортсменов оскорбляют всю страну.

Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Крокодил», а также на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие сомневаются в том, что Ницой и Фарион в итоге понесут ответственность.

«Как открыли, так и закроют», — написал Viktor.

«Тот случай, когда говорить на украинском научились, а молчать — нет», — добавил Alex N. T S.

«Они же на зарплате, зашквары власти информационно затирают… Технология уходит корнями к проституции», — пишет Maslakoff.

«То, что несут эти две… является государственной политикой. Это говорящие головы и полезные (для власти) идиотки. Ничего подобным персонажам не грозит. Это же не «московская пропаганда», — отметила Анжелика.

«ВО Свобода»'s Picasa Gallery Ирина Фарион

«Ради поддержки рейтинга можно пожертвовать, таких покрывать… себе дороже выйдет! Но уверен — им ничего не будет!» — пишет «моя країна».

«Ничего не будет этим ведьмам. Шут (Зеленский — М. Р.) ещё их радныками (советниками — М. Р.) своими назначит с убийцей [националистом Сергеем] Стерненко», — считает Игорь.

«Оправдают и медальку дадут», — отреагировала Анжела.

«Главное, написать, что открыли. Успокоить заявителя. И на этом — «занавес»…» — добавила Валентина.

«Администрация цирка осудила клоунов за то, что те бегали по кругу вне программы», — иронизирует Алексей Л., передавая суть происходящего.

«Если их закроют хотя бы на 15 суток, то Украина ещё не безнадёжна», — отметил Виктор Р.

«Что-то слабо верится в это, их должны наградить и дать очень хлебные и тёплые кресла», — написала Ирина Ш.

«Закрыть их и включить им гимн СССР с повтором, без остановки…» — с сарказмом добавил Дмитрий П.

«В камеру их, к русскоязычных крепким барышням на перевоспитание», — иронизирует Татьяна С.

Khm.gov.ua Украинская писательница Лариса Ницой

«Чего-то мне кажется, что при этой власти как открыли, так и закроют. А вдобавок ещё и пропиарят», — отреагировал Алекс Н.

«Ведьмам прилетело…» — добавил Валерий К.

«Мне как-то одно время казалось, что это один человек… ибо риторика один в один. Впервые вижу фотку, чтоб они в одном кадре были. Странно, что только сейчас одуплились про разжигание и т. д. Как же патриотизьм, ахтивизьм, селячья мова и корни с нациками? Нельзя на таких патриоток дела заводить», — с сарказмом отметил Никита П.

«Они на пожизненное давно наболтали», — написала Каролина Б.

«Через неделю закроют [дело] и извинятся!» — подытожил Александр Б.

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