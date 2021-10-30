30 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего депутата Рады Ирины Фарион о том, что классик русской литературы Николай Гоголь якобы «лишился рассудка» из-за написания своих произведений на русском языке.

Мирослава Романенко, , 20:56 — REGNUM Классик русской литературы Николай Гоголь якобы «лишился рассудка» из-за написания своих произведений на русском языке. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 30 октября заявила бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в интервью YouTube-каналу Island.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это очень трагическая личность в нашей культуре. Потому он и сошел с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», — считает Фарион.

Заявление украинской националистки обсудили читатели издания «Шарий.net» на станицах издания в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также читатели издания Klymenko Time на YouTube-канале издания. Многие критически оценили утверждение Ирины Фарион.

«Боже, якэ дурнэ (какое дурное — М. Р.)…» — отреагировала Елена Л.

«После этих слов он действительно перевернулся…» — добавил Artem B.

«У Гоголя были проблемы, но вот чтобы так жестко. Без Фарион никак, а я думал списали дурилку картонки, но нет — в строю», — отметил Александр Л.

«Тут другой вопрос, 70% населения думают на русском, а их заставляют говорить на мове…» — пишет Sergio M.

Фёдор Моллер. Портрет Гоголя. 1840

«Откуда она знает, на каком языке думал Гоголь? Она его ровесница», — смеется Вера С.

«И Фарион перевернулась, ведь была коммунисткой, а не националисткой. Это мягко», — добавил Роман Р.

«Кто Гоголь и кто такая Фарион?! Гоголь — это мировая литература, а Фарион — бандеровка, нацистка, националистка обыкновенная!» — написал Михаил С.

«Украинство — тяжелая форма психического расстройства…» — отреагировал Александр В.

«Фарион головного мозга», — добавил Алексей И.

«Гоголь ни о каких украинцах не говорит. Для Гоголя, как и для всех людей тех времен — это всё Русь», — подчеркнула Наталья Д.

«Насчёт шизофрении и раздвоения личности Фарион виднее! В душе она коммунистка, учитывая компартийное прошлое, а в настоящем времени — националистка! Вот тебе и когнитивный диссонанс!» — отметил Владислав Б.

«Сегодня прочитал, поржал. Гоголь, наверное, тоже на том свете по полу валяется от смеха», — иронизирует один из комментирующих.

«Да кто ты такая, Фарион, чтобы даже дышать в сторону великого Писателя?!» — не понимает Маргарита Б.

Ирина Фарион на «Бандеровских чтениях» wikipedia.org

«Очень возможно, что Фарион сама сошла с ума на почве ненависти к русскому языку», — отметила Irina M.

«А ведь она преподаватель!!! Чему она научит молодежь??? Ещё большей ненависти???» — задалась вопросом Ирина Р.

«Да, Гоголь, живя в Петербурге и Москве, конечно же, думал на украинском!!! Он ходил в вышиванке, шароварах «шириной с Черное море» и капелюхе (шляпе — М. Р.) по светским гостиным. И говорил на чистой мове: «Что, брат Пушкин, любишь ли ты мову?» — с сарказмом подытожила Ольга Л.

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