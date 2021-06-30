Мирослава Романенко, 30 июня 2021, 10:30 — REGNUM Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала за русский язык футболиста сборной Украины Артема Довбика, забившего в матче Швеция — Украина победный гол. Пост с критикой она написала 30 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
«Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил — так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс… говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?» — написала Ницой.
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Заявление писательницы обсудили в комментариях к ее посту в социальной сети Facebook. Многие раскритиковали Ницой за ее заявление. Были и те, кто с ней согласен, мол, украинский язык должно знать, а коль не знаешь, то нужно его учить.
«Вы бы сначала украиноязычных граждан Украины научили бы играть в футбол, профессионально боксировать, ходить в море и водить самолеты, а потом докапывались до русскоязычных граждан Украины, которые каким-то образом этому всему научились, и весьма неплохо, кстати, и благодаря которым Украину знают в мире с положительной стороны!» — написал Sergey V.
«Вы сейчас очень напоминаете человека, который бросил курить, или ярого вегетарианца. Все, для Вас больше ничего не существует. Любое событие, любую тему разговора Вы будете сводить к тому, как вредно курить и как курящие вам житья не дают. Если завтра в Украине появится талантливый командир, который «освободит» Донбасс, но не дай Бог будет русскоязычным… Все будут праздновать победу, а вы будете писать пост в фейсбуке, какой это позор», — добавил Николай В.
«По моему мнению, цель вашего сообщения очень проста — обесценение победы нашей сборной! Уже не первый раз у меня складывается впечатление, после того как почитаю ваши высказывания о якобы заботе о родном языке, [что] вы скрываете ненависть к родной стране! За сколько купили вас?» — поинтересовалась Ирина Р.
«А за понижение… тарифов и цен с таким же остервенением бороться не пробовали? Хотя продолжайте. Знаю кучу людей, которые благодаря вам возненавидели и мову, и сельские вышиванки, и нынешний… маразм. Вы таки отличный катализатор для возвращения людей в русло цивилизации из дикой селюковской майданной клоаки», — добавил Александр С.
«Из-за таких, как вы, у нас в стране беспорядок, у нас нет Донбасса… Язык и все остальное надо полюбить, а не навязывать. Извините, но для меня и подавляющего числа украинцев Довбик больший герой, нежели вы. И для имиджа Украины в свои 24 года делом, а не языком, [он] сделал больше, чем вы. Именно благодаря ему и еще многим футболистам сборной, которые в том числе говорят на русском языке, в мире еще долго будут говорить об Украине, где о вас не будет ни одного слова», — отреагировал Руслан Т.
«Вы — больная женщина! Я не понимаю, почему вам дают возможность выражать свои больные мысли! Вы — опасность для нашей страны, Вас нужно изолировать! P.S. Субъективное мнение», — пишет Maks M.
«Со спортом в плане языка очень плохо. Это как с полицией и армией. Там русский царит уже очень долгое время. И это не изменилось автоматически с 1991 годом. Это нужно активно менять», — считает Antonina S.
«Вам нужно написать на аватарке «ненавижу Украину». Потому вы и есть враг! Пишут, что больна… к сожалению, нет. Больных лечат. Вы — враг! Вас надо изолировать от общества!» — написала Наталья П.
«Не нравится? Сделай себе лучше. Создай сборную, пройди финальную часть, выведи ее в плей-офф и там командуй. Только у тебя ничего не выйдет, ибо будешь по мовному признаку отбирать игроков, а не как они в футбол играют», — добавил Dmitriy M.
«Да этот парень вчера за 5 минут сделал для Украины больше, чем вы за всю свою бесполезную жизнь», — подытожила Виктория Г.
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