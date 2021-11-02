Отношения и военно-оборонное сотрудничество между Украиной и Канадой обсудил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Встреча состоялась в рамках климатической конференции ООН в Глазго. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе главы Украины. Одной из тем, которую затронули политики, также стала «угроза» российского газопровода «Северный поток — 2» для энергетической безопасности Европы.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1984. СССР Холодно

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Новость обсудили читатели украинского издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие выразили непонимание относительно того, какое отношение имеет Канада к газопроводу «Северный поток — 2». Иные в свою очередь указали на то, что в препятствовании реализации проекта СП-2 Трюдо преследует интересы своей страны.

«Где Канада и где СП-2. Галантерейщик и галантерейщик решили обсудить, что должен делать кардинал», — иронизирует Анатоль К.

«Трюдо встрял в движуху против СП-2, исключительно исходя из интересов экспорта газа Канадой в Европу. Для него Украина — это инструмент, не более. Ну, обсудили… А дальше то что?» — задался вопросом Ян Б.

«А при чём здесь Канада и Трюдо?» — также не понимает Константин Я.

«При том, что там есть интерес поставлять свой газ в Европу», — пояснил Константину Я. Ян Б.

«Не имеющие вообще никакого отношения к СП-2 ребята решили его обсудить?» — не без сарказма поинтересовался Василий Т.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

«Канада не согласна с запуском СП. Россия и Германия с ней не посоветовались», — не без сарказма добавил Александр Г.

«А Трюдо тут каким боком? Канада ведь далеко, а зима уже скоро!» — пишет Владимир М.

«Сюр какой-то, где Канада, где Украина и где «Северный поток», — отметил Вадим Г.

«При Зеленском«воевать с РФ» надо, а она на это денег давать не хочет…» — напомнил Олег С. слова Зеленского о том, что из денег, которые Украина получает за транзит российского газа, якобы финансируется украинская армия.

«Мы ведь тоже можем обсудить пингвинов, так чего Зеленскому и Трюдо идиотизм запрещать?» — не без сарказма задался вопросом Олег С.

«Трюдо все никак успокоиться не может по поводу срыва строительства газопровода из США в Канаду, а наш к нему со «своим» СП-2», — добавил Сергей С.

«Пусть Трюдо поставляет газ и уголь… Поддержка на словах не стоит ничего!» — не без сарказма подытожил Валера С.

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

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Напомним, ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что с 1 ноября транзит российского природного газа через территорию Украины сократился на треть в сравнении с данными на 1 октября.

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