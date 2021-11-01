1 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что с 1 ноября, в соответствии с заявлением главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, транзит российского природного газа через территорию Украины сократился на треть в сравнении с данными на 1 октября.

Оксана Переможенко, , 20:54 — REGNUM С 1 ноября транзит российского природного газа через территорию Украины сократился на треть в сравнении с данными на 1 октября. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что сокращение транзита российского газа через территорию Украины — это то, к чему так стремилась украинская сторона.

«Почему не на сто процентов?» — задался вопросом Виктор С.

«Ну так газ в Венгрию теперь по турецкому [потоку] пошёл, вот этот газ они и перестали качать через Украину», — пишет Вера С.

«А где же Витренки (глава «Нафтогаза» Юрий Витренко — О. П.) харчеваться будут?» — задался вопросом Александр К.

«Ну так остаточне прощавай («окончательное прощай» — фраза, которую в адрес России неоднократно повторял бывший президент Украины Пётр Порошенко, указывая на то, что Киев перестал покупать газ напрямую у Газпрома — О. П.). Всё хорошо. Не вижу проблем», — добавил Григорій Б.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Газпром в ЕС поставит ровно столько, сколько нужно. Но не через… [украинскую] трубу. Такая вот неприятность. И реверс не получится получить», — пишет Коля К.

«Газпром помогает незалежной слезть с газовой иглы. Как не уважить мрию (мечту — О. П.) соседей?» — с сарказмом отреагировала Елена С.

«Так за это же и стоял майдан, геть (вон — О. П.) от Москвы, от «вонючей» газовой российской иглы… Это же пэрэмога (победа — О. П.)», — не без сарказма добавила Галина С.

«Вести себя нужно было как нормальным бизнесменам, а не мелкими жуликами», — отметил Владимир К.

«Есть месторождения Словакии и Венгрии. Пусть там нарастят добычу и прокачку. И вообще 300 лет войны. Хорош уже издеваться над Украиной. Воно хоче буть самостийным (оно хочет быть самостоятельным — О. П.). Бандерлоги и фанаты вермахта, цього дуже бажають (этого очень желают — О. П.)!!! Надо уважить!» — с сарказмом отреагировал Игорь А.

«Давно пора было. Хорош кормить дармоедов. Пусть лают голодными», — написал Анатолий К.

Плата за газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Похоже, что «Байрактары» обойдутся Украине не в каких-то 60−70 млн долларов, а гораздо дороже, несравнимо сильно дороже…» — отметил Ivan M.

«Лучше бы полностью прекратил транзит «агрессивного», «вонючего» газа», — добавил Артем П.

«Не знаю, как это сочетается с… заявлениями Путина об 8% увеличении транзита через Украину… Украинцам быть ободранными в любом случае, и да, им покажут потом, в какую сторону ненавидеть, — ничего своего нет, так откуда взяться критическому мышлению?» — подытожил Вадим Б.

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Напомним, ранее украинская сторона предложила Москве продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь 2024 года.