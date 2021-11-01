1 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что Украина стала главным проигравшим вследствие того, что Киев в 2014 году развернули в сторону Запада.

Оксана Переможенко, , 17:33 — REGNUM Украина стала главным проигравшим вследствие того, что Киев развернули в сторону Запада в 2014 году. Об этом 31 октября в эфире канала UKRlive заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Гопак Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что сейчас происходит в Украине, конечно, нужно понимать начиная с 2013—2014 года, с майдана… После того, как Украину развернули на Запад, после начала обострения отношений… всё это экономическое сотрудничество [Украины с Россией] было свернуто. Украина потеряла десятки миллиардов долларов от своего экспорта. А Россия потеряла то же самое — она потеряла комплектацию, там резко замедлился ряд программ, особенно в военной области (то, что делалось совместно с Украиной). И в общем Штаты считали, что по России нанесен серьезный удар. Но к настоящему времени российская экономика… восстановилась. Реализована огромная программа импортозамещения, и во всех высокотехнологичных областях Россия начала производить собственную продукцию… Россия устояла и, мало того, у России постоянно позитивный торговый баланс… Главным проигравшим стала Украина… По всем показателям мы стали страной, которая производит в основном сырье… По сути, нас использовали…» — сказал он.

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Заявление украинского политика обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие указали на то, что Украина сделала неверный выбор, предала Россию, за что и поплатилась.

«Почему-то украинские эксперты забывают уточнить, что инициатором разрыва экономических связей была Украина», — добавил Albert S.

«Такая и была задумка Запада, правда, войдя в ЕС, Украину еще быстрее развалили бы. Так что не знаю, что хуже — в ЕС или сейчас? Так Запад во всех новых колониях поступал, даже в Прибалтике…» — пишет Эдуард К.

Майдан на Украине (сс) Ivan Bandura

«Наконец-то за последние семь лет реальный анализ положения в экономике и геополитическом положении Украины. А ведь все это ещё в 2013 году вам говорили из России. Однако вам казалось, что скакать — это гораздо веселее, чем работать в поте лица на благо своей страны», — написала Наталья Ч.

«Не предприятия Украины работали на Россию, а Россия покупала продукцию предприятий Украины. Разницу чувствуете? Украина никогда не отличалась бескорыстностью, за продукцию платили установленную цену. После 2013-го не Россия отказалась от продукции Украины, а Украина отказалась продавать продукцию России. Опять чувствуете разницу? Сами приняли такое решение, огребайте за него сейчас», — отреагировал Алексей В.

«История повторяется. Украина, как и Мазепа, сделала неверный выбор и поставила не на ту лошадку, а Украину использовали…» — отметил Анатолий Петрович.

«Промышленность Украины долго висела гирей на России. В ущерб развитию своих предприятий поддерживали «братскую» Украину, чтобы загрузить ее заводы. Но когда братья стали по своей инициативе небратьями, Россия наконец смогла полностью заняться именно своей экономикой. А Украина… Так она теперь вообще мало кому нужна. А уж России меньше всего…» — добавил Стас Г.

Нищие пенсионеры у Почаевской Лавры. Почаев, Украина (сс) Daniel Baránek

«Россия предательства не простит, не ждите. Теперь сами», — написал Александр А.

«Хотели нагадить соседу под дверь, но в темноте перепутали соседскую дверь со своей», — отреагировал Дмитрий Т.

«Судьба предателей печальна, но добрым молодцам урок», — подытожил Oleg K.

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