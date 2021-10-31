Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдавии Майей Санду. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В ходе обсуждения «энергетической безопасности» Санду поблагодарила Зеленского за «своевременную и оперативную помощь во время энергетического кризиса». Речь о поставке газа и электроэнергии.

«Президент Украины отметил готовность… [украинского] государства и в дальнейшем оказывать Молдавии помощь в вопросах надлежащего снабжения энергоносителями», — сообщает пресс-служба украинского лидера.

Читайте также: «Идите лесом со своей трубой». Киев предложил РФ продлить контракт по газу

Заявление Зеленского о готовности Киева помочь Молдавии обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook, а также на YouTube-канале «Факты ICTV». Многие указали на то, что Молдавия заключила с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа, а помощь, возможно, понадобится как раз-таки Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Против кого дружим?» — поинтересовалась Natalia V.

«А нам кто поможет. Государство когда-то будет беспокоится о своих гражданах?» — возмутилась Ирина С.

«Молдова уже решила свои энергетические проблемы на 5 лет, если будет платить! Теперь ждёт Молдову тепло и свет! А Украина пусть держится. Да здравствует ЮАРовский уголь из Донбасса, словацкий газ, белорусское электричество, естественно с наценкой! К сожалению, ресурсы, деньги и энергоносители кончены!» — с сарказмом добавила Маргарита П.

«Мои тапочки пошли смеяться. Помощники блин», — иронизирует Евгений Д.

«Украина, помоги лучше своему народу», — призвал Василий Р.

«Судя по всему, оценив последствия помощи от Украины, даже Санду поняла, что лучше иметь дело с Газпромом», — отметил Игорь И.

«Они уже решили свои вопросы и заключили контракт [с Газпромом], а вот зачем ты лезешь?» — не понимает Сергей Л.

«А когда Украина и Зеленский поможет теплом своему народу? Ноябрь!!!» — подчеркнула Svitlana P.

«Молдова уже подписала контракт с Россией. Смотри, чтобы мы Молдову не просили о помощи», — пишет Elena K.

President.gov.ua Майя Санду и Владимир Зеленский

«Обалдеть! Поговорили! Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на 5 лет. Газ будет покупать по цене 450 бакинских. Пока. Потом будет зависеть от спотовых цен. Украине может помочь. Почём Украина покупает [газ], кто подскажет?..» — поинтересовался Dedyshka Aksion.

«Клоуны», — отреагировал Dr. Watson.

«Надеюсь, с ее легкой руки Молдова далеко пойдет, раз Украина по соседству поддерживает», — с сарказмом подытожил «Философ».

Читайте также: «В голове моей опилки…» — премьер-министр Украины нашел альтернативу газу