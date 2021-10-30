30 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Оксана Переможенко, , 14:49 — REGNUM Биотопливо в качестве альтернативы дорогому природному газу предложил использовать тепловым компаниям премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом 29 октября сообщает портал Vesti.ua.

Винни-Пух Цитата из мф Винни-Пух. реж Фёдор Хитрук. 1969. СССР

В качестве примера глава украинского правительства привёл Волынскую область, где, как он утверждает, активно используют альтернативные виды топлива. По данным местных властей, значительная часть котельных в регионе работает на пеллетах, биотопливе, которое получают из торфа и древесных отходов.

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Заявление главы украинского правительства обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многим идея премьер-министра Украины явно не понравилась.

«А пеллеты где он собирается брать? У нас есть мощности? Ресурсы? Лишь бы ляпнуть что-то», — возмутилась Оксана П.

«В голове моей опилки. Да, да, да. Но кричалки и вопилки, а дальше — советы, рекомендации, указы и приказы сочиняю я неплохо иногда. Да? Премьер Шмыгаль», — иронизирует Людмила Ц., перефразировав известного персонажа.

«И кизяками», — добавила Elena P.

«Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении?». Нет, ещё не лучшее. Лучшее наступит, когда температура воздуха опустится сильно ниже нуля. Кто-нибудь помнит, чтобы пан Шмыгаль летом вспоминал «об энергоэффективности и энергосбережении»? То-то же!» — написал Сергей Т.

«К черту пеллеты! Кизяк — наше будущее! За независимость, товарищи!» — пишет Ирина М.

«Газа нет, но вы держитесь…» — отметил Victor P.

Биотопливо вместо нефти и газа kallerna

«Да, спасибо на честном слове… Сколько народу перешло на электрическое «льготное» отопление, ага…» — отреагировала Виктория К.

«Он мне печку под пеллеты в доме установит??? Или, может, котёл на твёрдом топливе купит и к системе подключит???» — задалась вопросом Роза В.

«Кизяк и солома — понад усе (превыше всего. — О. П.)! Еще скакать можно, чтобы согреться», — написал Александр В.

«Доходит до абсурда. Во издеваются над людьми», — посетовала Svetlana K.

«Весь Карпатский лес на опилки для пеллет уйдет. Евросоюз не позволит, у него на этот лес свои планы», — добавил Антон И.

«А их бесплатно раздают? Пусть адресок подкинет», — с сарказмом отреагировал Анна Б.

«Пусть сначала Шмыгаль всем, у кого газовые котлы, на пеллетные поменяет!» — отметил «Доктор Константин».

«Спасибо… за идею, будем пользоваться пеллетами. Как же все-таки повезло украинцам, что они теперь европейцы», — иронизирует Петр Ф.

«Что там Зелёный окунь обещал?.. Вывести Украину к 50-му году на первые позиции в Европе по уровню жизни?.. Ага, похоже, движение уже началось… И закончится оно раньше запланированного», — подытожил Shaman Bad.

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