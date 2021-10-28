28 октября 2021 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь 2024 года.

Оксана Переможенко, , 13:07 — REGNUM Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь 2024 года. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 26 октября заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью «Телевизионной службе новостей» (ТСН).

Газ. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, мы настойчиво предлагаем продлить транзитный контракт сейчас, не дожидаясь 2024 года. Такая возможность есть, и сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10−15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год», — сказал он, добавив, что ответа от российской стороны на предложение пока не последовало.

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Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что Киеву уже поздно пытаться договариваться с Москвой, тем более что Украина сама всё сделала для того, чтоб транзит газа осуществлялся в обход ее территории.

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«Начинают что-то подозревать», — отметил Александр С.

«Москва не игнорирует, а дипломатично посылает…» — добавила Виктория К.

Центральный офис «Газпром». «Лахта-центр» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я вообще не понимаю логики этих людей… вы же сами все мосты сожгли», — написал Евгений Г.

«Странная позиция, как вернуть прах советского разведчика, так мы не договаривается с «оккупантами»… А тут вдруг Москва игнорирует…» — не понимает Natali V.

«Что-то я не пойму, они ж гордились «реверсом» из Европы. Так в чём проблема? Пусть продолжают им пользоваться. А с «агрессором» договора и не должно быть», — пишет Виталий К.

«Хотеть не вредно, вредно не хотеть. А по сути вопроса — Газпрому некуда торопиться. Есть масса времени подумать над предложением», — отреагировал Евгений И.

«Канал [Северо-Крымский] перекрыли, ЛЭП взорвали… а газ давайте… «Смешные»…» — написал Алексей Д.

«Нельзя. Война идёт. Но Москва не мёрзнет. А Окраина допрыгалась», — отметил Олег М.

«Дорога ложка к обеду!!! А после обеда кому она нужна???» — задался вопросом Volodya M.

«Идите лесом со своей трубой… [Зачем] вы нужны Газпрому, если у него есть СП-2, который короче на 2000 км и за транзит платить не надо. Еще есть вариант найти покупателей в Европе на любые объёмы. Берите их за хобот и тащите в Питер к Миллеру, в офис Газпрома», — пишет Сергей Евгеньевич.

«Поздно. Это уже неинтересно…» — добавил Конст Л.

«Одной рукой просим, второй рукой дулю крутим… Менталитет», — отреагировал Константин Д.

«Агрессор», дорогой, ну пожалуйста, ну заплати нам за дополнительный транзит газа», — смеется Руслан К.

«Чем ближе зима, тем выгоднее будут предложения», — написал Александр К.

«Орать, что Россия со своим газом подрывает энергобезопасность Европы, и тут же требовать продлить контракт на поставку газа… Ставить палки в колёса, судиться, отжимать собственность у поставщика и жаловаться, что он не хочет продлевать контракт… Это не параллельная, это перпендикулярная реальность», — отметила Анна Ё.

Трубопровод «Северный поток — 2» Nord-stream2.com

«Зрада!.. Первое — это зачем нам качать газ в Германию через Украину, если это на 2 тысячи километров более длинный маршрут? Ездить из Москвы в Питер через Сибирь, так сказать?.. Только для того, чтобы кормить киевский режим, потому что он настолько нравится Европе и США, что они хотели бы его сохранить, но не настолько, чтобы самим за него платить? И второе: а кто вообще сказал, что украинская труба выдержит повышение давления и не начнутся аварии? И это не говоря о рисках несанкционированного отбора газа, что бывало не раз…» — добавил Петр И.

«Нечего с фашистами иметь дело, хватит», — пишет Юрий Ф.

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«Я *ренею с этого лицемерия и наглости», — отреагировал Олег Г.

«Только шнурки погладят и сразу подпишут на 20 лет на их условиях», — с сарказмом подытожил Дмитрий Т.

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