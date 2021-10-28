«Идите лесом со своей трубой». Киев предложил РФ продлить контракт по газу
Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь 2024 года. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 26 октября заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью «Телевизионной службе новостей» (ТСН).
«Если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, мы настойчиво предлагаем продлить транзитный контракт сейчас, не дожидаясь 2024 года. Такая возможность есть, и сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10−15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год», — сказал он, добавив, что ответа от российской стороны на предложение пока не последовало.
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Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что Киеву уже поздно пытаться договариваться с Москвой, тем более что Украина сама всё сделала для того, чтоб транзит газа осуществлялся в обход ее территории.
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«Начинают что-то подозревать», — отметил Александр С.
«Москва не игнорирует, а дипломатично посылает…» — добавила Виктория К.
«Я вообще не понимаю логики этих людей… вы же сами все мосты сожгли», — написал Евгений Г.
«Странная позиция, как вернуть прах советского разведчика, так мы не договаривается с «оккупантами»… А тут вдруг Москва игнорирует…» — не понимает Natali V.
«Что-то я не пойму, они ж гордились «реверсом» из Европы. Так в чём проблема? Пусть продолжают им пользоваться. А с «агрессором» договора и не должно быть», — пишет Виталий К.
«Хотеть не вредно, вредно не хотеть. А по сути вопроса — Газпрому некуда торопиться. Есть масса времени подумать над предложением», — отреагировал Евгений И.
«Канал [Северо-Крымский] перекрыли, ЛЭП взорвали… а газ давайте… «Смешные»…» — написал Алексей Д.
«Нельзя. Война идёт. Но Москва не мёрзнет. А Окраина допрыгалась», — отметил Олег М.
«Дорога ложка к обеду!!! А после обеда кому она нужна???» — задался вопросом Volodya M.
«Идите лесом со своей трубой… [Зачем] вы нужны Газпрому, если у него есть СП-2, который короче на 2000 км и за транзит платить не надо. Еще есть вариант найти покупателей в Европе на любые объёмы. Берите их за хобот и тащите в Питер к Миллеру, в офис Газпрома», — пишет Сергей Евгеньевич.
«Поздно. Это уже неинтересно…» — добавил Конст Л.
«Одной рукой просим, второй рукой дулю крутим… Менталитет», — отреагировал Константин Д.
«Агрессор», дорогой, ну пожалуйста, ну заплати нам за дополнительный транзит газа», — смеется Руслан К.
«Чем ближе зима, тем выгоднее будут предложения», — написал Александр К.
«Орать, что Россия со своим газом подрывает энергобезопасность Европы, и тут же требовать продлить контракт на поставку газа… Ставить палки в колёса, судиться, отжимать собственность у поставщика и жаловаться, что он не хочет продлевать контракт… Это не параллельная, это перпендикулярная реальность», — отметила Анна Ё.
«Зрада!.. Первое — это зачем нам качать газ в Германию через Украину, если это на 2 тысячи километров более длинный маршрут? Ездить из Москвы в Питер через Сибирь, так сказать?.. Только для того, чтобы кормить киевский режим, потому что он настолько нравится Европе и США, что они хотели бы его сохранить, но не настолько, чтобы самим за него платить? И второе: а кто вообще сказал, что украинская труба выдержит повышение давления и не начнутся аварии? И это не говоря о рисках несанкционированного отбора газа, что бывало не раз…» — добавил Петр И.
«Нечего с фашистами иметь дело, хватит», — пишет Юрий Ф.
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«Я *ренею с этого лицемерия и наглости», — отреагировал Олег Г.
«Только шнурки погладят и сразу подпишут на 20 лет на их условиях», — с сарказмом подытожил Дмитрий Т.
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