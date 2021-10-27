Киев, , 13:19 — REGNUM Транзит газа через Украину может быть сохранён, но решать этот вопрос следует после запуска «Северного потока — 2», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 октября, комментируя высказывания главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.

Газ. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Макогон заявил, что Украина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего договора, если в этом есть «заинтересованность американской и немецкой сторон».

« Украинцы «великолепны»: продлите с нами контракт на транзит вашего газа, потому что нам это выгодно — нам нужно много денег, чтобы продолжать вам гадить и чтобы ещё в карман можно было откладывать. И сделайте это быстро, потому что так хотят американцы и немцы. Хотят ли этого немцы, это большой вопрос, потому что газ, поставляемый через Украину, будет стоить дороже газа, поставляемого по «Северному потоку — 2». Но то, что американцы хотят именно этого, понятно.

Киев заинтересован в том, чтобы действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины был продлён до того, как российский газ пойдёт в Европу по СП-2, потому что потом конъюнктура существенным образом изменится. Но немаловажно и стремление Киева политически привязать Россию к украинскому маршруту, причём привязать, пытаясь подключить давление со стороны Вашингтона и Берлина. Что это, как не применение транзита в качестве силового рычага, или, как сейчас твердят недруги России, «оружия»?

« Газпрому » нет никакого смысла идти на заключение такого соглашения. Время в вопросе о снабжении Европы газом работает на нашу страну. Тем в Европе, кто не стал отказываться от долгосрочного сотрудничества с «Газпромом», газ продолжает идти по более чем благоприятным, особенно в сегодняшних обстоятельствах, ценам. Те, кто, пренебрегая социально-экономическими интересами своих стран и своих граждан, встал в вопросе об их снабжении газом на политическую позицию, пожинают плоды своего бездумного подхода.