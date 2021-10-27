Киев, , 02:01 — REGNUM Потери украинской газотранспортной системы (ГТС) в связи с заключением Венгрией долгосрочного контракта с «Газпромом» на транзит газа в обход Украины составили 4,5 млрд кубометров топлива, заявил 26 октября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «1+1».

Сергей Макогон Tsoua.com

"Мы потеряли около 4,5 млрд куб. м транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд куб. м в этом направлении», — сказал он.

Макогон добавил, что из-за прямой российско-венгерской сделки под угрозой может оказаться импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии, однако сейчас Киев использует возможность «реверса» для поставок из Польши, Словакии, Румынии.

Ранее подписанный между Венгрией и «Газпромом» контракт осудил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, решение Будапешта следует расценивать как неподобающее поведению европейских партнёров.

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