Россия сделает всё возможное для минимизации последствий возможного сближения Киева с НАТО. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Песков отметил, что РФ не может помешать сближению Украины с НАТО, но Россия для себя может минимизировать последствия этого сближения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно… Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо», — сказал он.

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Заявление Дмитрия Пескова обсудили на украинском телеграм-канале «Наглый». Многие стали рассуждать над словами Пескова относительно минимизации последствий для России. Комментирующие задались вопросом, чем это может вылиться для Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Ну так Азовское море уже перекрыто. После того, как построили «несуществующий» Крымский мост, в Азовское море без разрешения России вообще никто заплывать не может. И *рен кто что России сделает», — написал Константин П.

«А что Песков не так сказал? Каждая страна прежде всего обязана защитить свой народ, который и является государством…» — добавила Анжела.

«Для тупых: это значит, Россия будет готова оперативно уничтожить НАТО, включая Украину, если она войдет в блок», — считает Peter P.

«НАТО — нет, а вот катком прокатиться по незалежной — вполне», — возразил ему «Дон Кихот».

«Украиной будут называться западные области в составе НАТО, остальная часть — Малороссия в составе России. Вот и вся минимизация…» — отметил Alexander.

«А разве на Украине ещё способны мыслить и искать смыслы? Ой сомневаюсь. У вас давно одна демагогия! Хотите в НАТО? Идите, говорит Песков! Но тогда не войте на всю вселенную, когда Россия будет минимизировать риски! По-моему, все понятно и смысл ясен!» — отреагировала Ната Л.

«Да что непонятно-то? Есть риск, его надо минимизировать. Ничего личного, только интерес РФ. Ну, а кто это педалирует, должен понимать последствия минимизации. Вам просто сказали, что если будет «Алле», то потом последует «Оп», — пишет Вячеслав.

«Что-то мне подсказывает, что лучше этого не знать», — добавил Вадим, рассуждая о «минимизации».

»Короче, Песков намекнул на большой пендель Ваве (вероятно речь о Владимире Зеленском — М. Р.)», — написала Людмила.

Mil.ru Корабль ВМФ России

«Песков, конечно, фигура. Но сам ВВП (Владимир Путин — М. Р.) говорил куда конкретней. «Если база НАТО начнет разворачиваться на территории Украины, мы вынуждены будем принять меры до начала её функционирования». Будем играть в казацкую рулетку? Когда барабан полный? И надеяться, что хоть одного патрона там нет и нам-таки повезёт? Уж лучше обычный боевой гопак на граблях, как-то привычнее, не так фатально…» — подытожил Виктор К.

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Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна испытывать каких-либо опасений относительно вступления Украины в НАТО.