24 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия не должна испытывать каких-либо опасений относительно вступления Украины в НАТО.

Мирослава Романенко, , 15:30 — REGNUM Россия не должна испытывать каких-либо опасений относительно вступления Украины в НАТО, заявил 22 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе. По словам Столтенберга, НАТО — это оборонительный союз. Генсек альянса также рассказал, что процесс расширения НАТО всегда способствовал укреплению мира и стабильности в Европе.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление Столтенберга обсудили на украинских телеграм-каналах «Запрещённая Украина» и «Наглый». Многие раскритиковали слова Столтенберга, отметив, что ничего хорошего перспектива членства Украины в НАТО Киеву не принесет — только проблемы.

«И кто ж тебе поверит?» — отреагировала Александра К.

«Тогда НАТО не стоит так сильно переживать из-за размещения… ПВО в Калининграде», — пишет Сергей К.

«Сколько стран за последние 30 лет рас*ерачил этот «оборонительный союз?» — задался вопросом Олег Р.

«Это будет единственное государство, которое при вступлении в НАТО, просто исчезнет с политической карты», — написал об Украине «Ватный Полковник».

«Да весь мир может подтвердить…» — с сарказмом добавил Константин.

«Пусть [Украина] вступает [в НАТО], скорее исчезнет это недоразумение территориальное. Люди уже расколоты настолько… что никто печалиться не будет», — пишет Ирина.

«Ливийцы, иракцы, афганцы тоже знают об исключительно мирных намерениях НАТО», — не без сарказма отметил Олег Юрьевич.

«Он чё, неадекват? Подпустить НАТО к своим границам? Ну-ну», — пишет Сергей С.

«Эти скоты считают всех вокруг тупыми!!!» — добавила Татьяна.

«Украина — внешний раздражитель между Россией и США», — отметила Lena T.

«Вы будете теперь новым Афганистаном? Вы согласны? Да, мой чёрный господин!..» — с сарказмом добавил Сергей.

НАТО и Украина Gov.ua

«Только мудрый народ и такая же власть добровольно, да ещё и «спасибо» скажет, за возможность превратить свою территорию в полигон для одной страны и в цель первого удара для другой», — также не без сарказма пишет Александр.

«Ну так украинским же гражданам очень нравится, что они щекочут нервы соседу! Ах, какое удовольствие, правда же, соседи? Где же ваши митинги против НАТО? Не… Не будет никаких митингов и референдумов! Вас туда втянут, вернее, уже втянули! Ваши атошники, оосники, ВСУ (участники гражданской войны в Донбассе — М. Р.) ещё 8 лет ради НАТО будут бомбить жителей ДНР и ЛНР, а вам всем пофиг! Вы зато 8 лет на всех ТВ-каналах обсуждаете Минские соглашения, нормандский формат, формулу Штайнмайера, план «А», план «Б»! Потом разные ещё планы и прорывы!..» — отреагировала Ната Л.

«А что, в Украине у нас не понимают, что мы для НАТО только мясо… [разбомбят] нас одним ударом, дождёмся», — отметила Лана.

«Раздербанят Украину по югославскому сценарию. И спрашивать не будут, кому куда идти. А кто думает, что сам решает, куда идти Украине, пойдет… по афганскому сценарию. Так, как и сторонники… Украины в НАТО в 2014 году», — добавил Василий.

«Кто следующий после Афганистана?» — задался вопросом один из комментирующих.

«Будет ещё одна цель для ядерного удара. Скачем и машем», — написал Vbukr.

«НАТО себя в Афганистане показало. Анализ налицо», — отметил Vla Di.

«Помнится, была такая страна Югославия… А потом туда пришло НАТО… Нет больше такой страны», — подытожила Ирина.

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