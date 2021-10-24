Москва, , 15:58 — REGNUM Российская Федерация сделает всё возможное для того, чтобы минимизировать для последствия возможного сближения Украины с военным блоком НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» 24 октября.

Песков сказал, что Россия не может помешать сближению Украины с НАТО. Однако Россия вполне может минимизировать последствия этого сближения для себя.

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно… Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота 2014 года в украинской конституции было закреплено стремление Украины вступить в НАТО. При этом перспективы формального вступления Украины в НАТО туманны, но развертывание военной инфраструктуры альянса на украинской территории уже фиксируется.