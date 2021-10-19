Если нынешняя украинская власть еще на какое-то время «удержится», то Украины в нынешних ее границах может и не быть. Об этом 18 октября в эфире украинского канала «Первый независимый» заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

По словам политика, на Украине на сегодняшний день наблюдается завершение процесса узурпации власти, разрушение основ украинской государственности и разграбление национальных богатств страны.

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«Я боюсь того, что Украины в тех границах, в которых мы живем сегодня, может и не быть, если эта власть удержится еще какое-то время. Это же очевидно для всех», — отметил политик.

По словам депутата Рады, при нынешней власти Украина вплотную подошла к развалу государства.

«Мы уже вплотную подошли к развалу государства, мы вплотную подошли к этому водоразделу, за которым разрушение государства… То, что мы наблюдаем сегодня, — это умышленное уничтожение государства. Эти люди, которые сегодня его рвут на части, они знают, что делают, они выполняют преступный план по уничтожению нашей с вами родины. Делают они это все под красивыми лозунгами — демократия, свобода, стремление в НАТО. А на самом деле, они просто разрушают то, что строили наши с вами деды, прадеды, отцы…» — сказал Кузьмин.

Perohanych Верховная рада Украины

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Заявление политика обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие указали на то, что в результате распада Украины, по их мнению, жителям соседних государств может стать легче жить. В целом комментирующие не стали спорить с политиком, некоторые также отметили, что возможный распад Украины, в отличие от распада СССР, не вызовет у них сожаление.

«Зеленский хороший ученик Горбачева. Не мешайте ему работать», — с сарказмом отреагировал Омар Г.

«Чем быстрее, тем лучше», — пишет Геннадий К.

«Завершается не процесс, а проект распада Республики Украина», — добавила Ася М.

«Украина развалится по-любому, так как на этой территории никогда не было государства и уже никогда и не будет», — написал Юрий М.

«Сомали так же, как Украина, считается государством, и там тоже есть законы и власть, но какой в этом смысл? Какие признаки государственности видны на Украине? Нужен микроскоп их разглядеть», — считает Boris G.

«Пусть развалится, народ заживет в Венгрии, Польше, Румынии и России», — отреагировал Саша П.

Leonid Iaitskyi Аэропорт Борисполь. Киев

«А это неплохой вариант. Долги платить не надо. Тому же МВФ. Раз государства нет — значит, и долги отдавать некому», — с сарказмом отметил Владимир Л.

«Страны уже нет в прежних границах», — пишет Вася С.

«Моя родина — Советский Союз. Со столицей в Москве. Вот её развалили. А Украину с её хуторским, шароварно-гуцульским национализмом не жаль. Привет из Луганска, мы тикаем (сбегаем. — М. Р.) от вас и пытаемся вернуться на историческую Родину», — подытожил Gritsko Golota.

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