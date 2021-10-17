17 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о том, что украинская сторона прорабатывают несколько военных сценариев в случае «нападения» Российской Федерации.

Оксана Переможенко, , 12:55 — REGNUM Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинская сторона прорабатывают несколько военных сценариев в случае «нападения» Российской Федерации. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны», — сказал он.

Чиновник отметил, что украинское руководство исходит из того, что война с Россией якобы «уже идет» и она может пойти по пути эскалации и стать полномасштабным конфликтом. Он добавил, что Киев готов сотрудничать с НАТО. Чиновник уточнил, что планируется совместно с Соединенными Штатами Америки производство вооруженной военной техники, а также совместное с Турцией строительство научно-исследовательского центра по БПЛА.

Заявление Арестовича обсудили на странице украинского издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте», а также в телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и «Запрещённая Украина». Многие критически отнеслись к заявлению украинского чиновника.

«Сценариев любой предполагаемой войны может быть 2−3 от силы. Если же их 9 (или 109, что равносильно), то это уже ни о чём, их авторы расписываются в таком случае в своей полной аналитической несостоятельности», — отметил Олег К.

«А на деле будет один сценарий и явно не их авторства», — добавил Владимир Т.

«У меня всего один вопрос: Арестович скрывается от диагностики или диагноз скрывают от нас?» — спросил Platon P.

«Этим тварям нужна война до последнего украинца, майданы выплеснули во власть Украины всю нечисть», — написал Василий П.

«Сценарий только один — ползти на коленях в сторону РФ и просить прощения. Кормить нищебродов никто не будет, тем более воевать с рагульем (рагуль или рогуль — это жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — О. П.)», — пишет Владислав К.

«Обычно во всём мире конфликты перерастают в войны, а у этого наоборот: война с РФ может пойти по пути эскалации и приобрести вид полномасштабного конфликта», — отреагировал Игорь Ш.

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«Вот так и «воюют» уже 7 лет, всё варианты нападения рассматривают и ждут», — добавил R Ro.

«И ни одного варианта закончить гражданскую войну», — пишет tdesc.

«Им мир не нужен. На войне можно воровать бесконечно и списывать на неё все проблемы», — ответила ему Olga.

«Господи… да хватит уже за войну. Восемь лет пугаете. Давайте за мир. Давайте планировать развитие и процветание страны. Давайте хоть что-нибудь делайте для этого! Хватит уже нам лапшу на уши вешать! Достало! Жить хотим. Нормально. Как люди!» — отреагировала Olga.

«С такими «политиками» можно не только страны лишиться, но и территории, на которой она размещена», — добавила Анжела.

«Сценариев два: 1. Установление мира по Минским соглашениям. Этого не хотят те, кто зарабатывают на конфликте и соросята — агенты иностранных государств. 2. Продолжение политики Порошенко — то, что происходит сейчас. Этого не хотят большинство граждан, уставших от напряжённой обстановки на востоке, контрабанды, распиливания военного бюджета, обогащения заинтересованных в войнушке лиц», — отметил Sergey P.

«Да не будет никакой войны. Если, к примеру, российские войска зайдут в Харьков или Одессу, там не война будет, а народные гулянья», — пишет Константин П.

«Почему так мало? Фантазии не хватило», — иронизирует Михаил.

«Главная составляющая любого их плана — иметь самолёт наготове, чтоб драпануть и спасти своё наворованное баблишко», — подытожил Serhio S.

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