17 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление генерал-лейтенанта Вооружённых сил Украины Вилена Мартиросяна о том, что попытка Украины силовым путем захватить Донбасс обернется большими потерями для украинской стороны.

Оксана Переможенко, , 16:39 — REGNUM Попытка Украины силовым путем захватить Донбасс обернется большими потерями для украинской стороны. Об этом 17 октября в эфире телеканала «Наш» заявил генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины Вилен Мартиросян.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очень много людей погибнут. Очень многих людей мы потеряем… Не хочу я кровопролитий…» — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос зрителя.

Мартиросян также добавил, что нужно добиваться (не уточнив, от кого добиваться) восстановления разрушенной за годы войны инфраструктуры Донбасса. Генерал ВСУ также считает, что нужно подумать и о том, как «вернуть» Крым.

Заявление украинского генерала обсудили на YouTube-канале телеканала «Наш». Многие отметили, что Крым вернулся на родину и его не нужно больше никуда «возвращать». Иные также согласились с тем, что попытки активизировать военные действия в Донбассе для Киева закончатся плачевно.

«Уважаемый генерал! Крымчане сами благоволили вернуться на Родину. Почему Вы их не спросите, а хотят ли они жить при такой Украине?.. И насчёт ДНР и ЛНР — только жители могут решить, где и с кем они будут жить! Жить вместе с убийцами детей, стариков, матерей и отцов — это не есть камильфо. Так что дайте жителям ДНР и ЛНР самим решать свою судьбу. Но вам там не место», — отреагировала Тамара Б.

Солдаты ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина целенаправленно разрушила в Донбассе всё, что только смогла. Погибли старики, женщины и дети. Но теперь республики должны «мечтать» о возвращении в состав незалежной. Бред какой-то…» — пишет Христофор Б.

«Ну, дернитесь, к сожалению, вашего государства не будет, вам это сказали», — добавил Viktor M.

«Можно провести наступательную операцию и в результате этого наступления столицей ДНР и ЛНР станет Киев — центр Киевской губернии России!» — написал Petr P.

«Украина может военным путем «освободить» Донбасс — дать приказ своим военным отступить за границы Донецкой области. И Донбасс наконец-то станет свободным», — отметил Андрей А.

«Странные люди. Давайте разработаем операцию и освободим территорию от граждан, которые с нами не согласны! Как это вообще созревает в головах?» — не понимает Марина Т.

«В попытках захватить Донбасс и столкнуться напрямую с Россией… это ли не самоубийство?» — спросила Анна Г.

«Можете? Воевать с Россией? Вам надо, прежде всего, осознать свое место в мире. Если вы уберете все патриотические скакалки и кричалки, то поймете, что место Украины где-то наравне с африканскими странами. У вас нет и не будет возможности что-то у кого-то отобрать. У вас есть возможность прекратить свое существование. И, по-моему, вторая возможность уже становится реальностью», — отреагировала Елена В.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина очень больно получит по рукам, если решится силой что-то решать на Донбассе», — добавил Spectrum.

«Можно ли освободить? Можно — освободятся Херсонская область, Николаевская, Днепропетровская и остающиеся под Украиной части Донецкой и Луганской областей», — предостерег Sergey B.

«Генерал понимает, что эта операция может стать последней для Украины», — подытожил Сергей М.

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