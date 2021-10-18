Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV прокомментировал расследование «досье Пандоры» о своих офшорах.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Глава Украины не стал отрицать, что у него были офшоры. Зеленский пояснил, что во времена президента Украины Виктора Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный с телевидением, со СМИ». По его словам, «все каналы имели компании за границей».

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«Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001-го, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии «Квартал 95». Мы занимались исключительно творчеством», — отметил он.

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Заявление Зеленского обсудили в украинских телеграм-каналах украинского публициста и главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева, а также в телеграм-канале «Первый независимый», «Бородатая Бабушка» и «Леся из Страны». Многие критически восприняли слова Зеленского.

«Ну что ж, за столько дней придумали хорошую отмазку. Ну хоть как-то ответил — и то хорошо. Порошенко вроде вообще никак свои офшоры не комментировал», — написал Dima P.

President.gov.ua Петр Порошенко

«То есть человек, являющийся президентом Украины, на голубом глазу сказал: законы и порядки этой страны работают исключительно на тех, кто находится в данный момент у власти, и настолько плохи, что лучше довериться законодательству других стран, чем хранить деньги у себя на родине?» — не понимает Mikhail.

«А вы думали — он в отставку подаст? Мы же не Австрия какая-нибудь…» — добавил Yuriy.

«Такой же барыга, как и предшественник, наш Владимир Александрович — Порошенко-2», — отреагировал YuP.

«Самый руконеподаваемый президент Украины. Врет — как дышит», — написала Галина.

«Очень долго они придумывали эту историю, как же они сами ржали над этим, прикиньте», — пишет Серж Ч.

«Он штраф не хочет заплатить за неуплату налогов? Даже не представляю, как с ним после такого встречаются и разговаривают лидеры других стран, хотя, может, и они такие же «демократичные» в этом плане», — отметил Денис.

«Он нас держит за идиотов. Офшоры работают по сей день на подставных лиц!» — добавил Sergey Z.

«Удивительно, как это он не сказал, что «это Путин виноват», — иронизирует Аркадий.

«Вполне ожидаемая и типичная реакция от человека, который знает, что всё можно и ничего ему за это не будет, ибо это Украина…» — отреагировал Sleepy Bear.

«Украинцы все стерпят, вот будь он президентом цивилизованной страны, он бы так не улыбался. А тут только против России могут выступать», — написал Вадим.

«Так он у нас творец! Огурец! Брешет и глазом не моргнёт! Так давай вся страна начнёт в офшоры налоги платить?..» — добавил «Данила Багров хоккеист».

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Та что ни президент, то бизнесмен… Печально все это», — пишет один из комментирующих.

«Ах, ты ж мерзость президентская!!! На хрен налоги в стране платить, да. Офшорные компании создаются для ухода от уплаты налогов, ты что думаешь, одни дебилы в стране живут?» — спросил Smog.

«Ну понятное дело, что он ни в чем не виноват, к нему же каждую неделю налоговая бегала, работать мешала… Изворотливый тип», — с сарказмом отметила Natali Odessa.

«Мерзкий и скользкий тип этот Зеленский. Не верю ни единому слову. И вам не советую», — призвала Olya.

«Он признался в совершении преступления, и это должно стать причиной привлечения его к уголовной ответственности…» — считает Вадим.

«А вы чё думали, на что надеялись? Чистосердечного признания ждали?» — подытожил Андрей.

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