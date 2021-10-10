Канцлер Австрии Себастьян Курц уходит в отставку. Об этом он заявил 9 октября во время выступления. По словам политика, должность временно исполняющего обязанности канцлера Австрии может занять глава австрийского МИД Александр Шалленберг.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Себастьян Курц

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах депутата Рады Рената Кузьмина и украинского политолога Юрия Дудкина, а также на украинских телеграм-каналах «Наглый», «Крокодил» и Klymenko Time. Для многих эта новость послужила поводом для сравнения канцлера Австрии с украинскими политиками, и в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Канцлер Австрии Себастьян Курц уходит в отставку второй раз за два года. Всё из-за обвинений в коррупции ещё от 2016-го (это ещё бабка надвое сказала). Украина никогда не станет Австрией. Никогда», — написал на своем телеграм-канале («Наглый») украинский журналист Максим Назаров.

«Увы, это не наш случай», — написала Людмила Я.

«Это если есть честь и совесть. Это не про зеДурка», — добавила Ксения.

«Нам до Австрии далеко, хотя бы доползти до Мозамбика», — отметил Анатолий Ш.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Себастьян Курц

«Тоже мне, сравнили Австрию и Украину. Украина это Европа!» — не без сарказма отметил один из комментирующих.

«Дикие люди эти австрийцы, не понять нам их нравов», — в свою очередь не без сарказма добавил Дмитрий Н.

«Какая все-таки «отсталая» страна Австрия, до сих пор не знают, что офшоры — это «хорошо» и чем меньше налогов в казне, тем страна «богаче», — шутит Олег Р., напоминая таким образом о расследовании об офшорах Владимира Зеленского.

«Жаль. Мне он нравился. И ушёл достойно, в отличии от Зе. Ведь не Курц был на всех обложках западных СМИ…» — отметила Анжела.

«Страшно представить уровень скандала, если б у Курца нашли офшоры! А у нас «это нормально», — отреагировал T N.

«Наши могут отойти от должности только в случае ухода в иной мир», — пишет Николай И.

«Наши (зеленобобики) всегда могут сказать: «Ну да! Мы ж не в Европе еще, чтоб такие поступки совершать», — добавила Наталья К.

«Странные эти европейцы. Нет чтобы послать этот народ. Откуда им знать, что такое коррупция», — с сарказмом отметил Patrick.

«Со сменой канцлера в самой Австрии ничего не поменяется! Это даже близко не Украина», — написал Сергей.

«35-летний канцлер Австрии Себастьян Курц подал в отставку из-за коррупционного скандала вокруг него. Он заявил: «Пока идет расследование — нужно отойти в сторону!». У А. С. Пушкина в «Капитанской дочке» есть такие слова: «Береги честь смолоду!..». Похоже только, нашим зеленым чинушам это неведомо. Да и Пушкина они вряд ли читали», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украиснкий политолог Юрий Дудкин.

Kremlin.ru Себастьян Курц

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов. Вопросы к украинскому президенту возникли по офшорной компании, связи с которой, по данным расследователей, он своевременно не раскрыл.

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Отметим, позже глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что не видит ничего плохого в офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Украинский депутат также отметил, что у него самого было много офшорных компаний, а на данный момент такие имеются у его жены.