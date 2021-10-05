Тщательно анализируя многочисленные статьи, интервью, авторские программы, где рассматриваются разные стороны жизни современной Армении, которыми насыщены отечественные массмедиа, я пришел в некое смятение. Да-да, в смятение. Действия николвоваевической власти, происходящие в РА процессы, доведшие Республику Армения (далее — РА) до крайне опасной черты — потери государственности, ваш покорный слуга, уважаемый читатель, тщетно старался объяснить с позиций разрабатываемой в наши дни учеными-политологами теории политического безумия. При этом пытался обнаружить какую-то общую грань между реалиями Армении и основными слагаемыми, составляющими суть, содержание теории политического безумия. Мне казалось, что все это поможет выработать конкретные рекомендации по нейтрализации угроз национальной безопасности РА. Стремясь понять всю многогранность процессов, характеризующих политическое безумие и присущих ему, прочитал немало статей на эту тему. При этом, чем более я углублялся в анализ этих вопросов, тем сильнее становилось осознание того, что очень многое из прочитанного ввергало меня в этакое состояние дежавю, естественно, непатологическое. Не стану приводить характерные черты теории политического безумия, в той или иной форме повторяющиеся в статьях известных и авторитетных ученых в области философии, международного права, государственного управления, политологии, а отмечу следующее. Все мои попытки объяснить политику властей РА по последовательному разрушению армянской государственности с позиций теории политического безумия, новой идеологии стран Запада оказались тщетными. Окончательно убедиться в этом помогла, на мой взгляд, фундаментальная научная статья доктора исторических наук, профессора, директора Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО МИД России Александра Лукина под заголовком «Право на безумие» (Россия в глобальной политике. 2021, №5). Так вот, уважаемый читатель, процессы, происходящие в РА, ничего общего не имеют с «новой идеологией «проснувшихся» западных элит и ее последствиями», о которых всесторонне повествует Александр Лукин в своей статье. В силу этого уже сейчас можно утверждать, что изначально тщетными окажутся усилия адвокатов преступного режима Никола Пашиняна, захватившего в апреле — мае 2018 года в результате государственного переворота власть в РА, которые, надеюсь, в самое ближайшее время предательство национальных интересов Армении, их банальную продажу будут преподносить обществу как некую закономерность, неизбежную при реализации каких-то новых идеологий «проснувшихся» западных элит. Чтобы убедиться в этом, достаточно несколько подробнее изложить события, имевшие место в РА и вокруг нее после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня 2021 года. Напомним читателям, что на выборах в НС РА 8-го созыва приняли участие 1 млн 281 тысяча 997 человек, или 49,39% из зарегистрированных избирателей. По итогам внеочередных парламентских выборов в НС РА прошли три политические силы. Партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала большинство голосов избирателей — 658 761 (53,91%), блок партий экс-президента РА Роберта Кочаряна «Армения» набрал 269 481 голос избирателей (21,04%), а блок партий экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» набрал 66 650 голосов, или 5,22% голосов участвовавших в выборах избирателей. Таким образом, партия «Гражданский договор» получила 72 из 105 депутатских мандатов, блок «Армения» — 27 мандатов, блок «Честь имею» — 6 мандатов. То есть в новоизбранном парламенте РА правящая партия Пашиняна «Гражданский договор» имеет конституционное большинство. Я специально привел эти данные, чтобы читателям было однозначно понятно, что в последующие месяцы после выборов в НС РА 8-го созыва все решения правительства Пашиняна не могли быть законодательно оспорены в парламенте Армении, поэтому вся ответственность за их губительные для РА последствия ложится на Никола Воваевича и Ко. Что же такого необычного произошло за истекшие три с половиной месяца в Армении и вокруг нее, вполне уместно задается вопросом уважаемый читатель?

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Gov.am Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Для большей достоверности в изложении минувших событий я буду ссылаться лишь на факты, которые не были оспорены ни Турцией, ни Азербайджаном, ни иранской стороной. Так, 18 мая 2021 года Русская служба Би-би-си (Британская служба новостей) опубликовала статью под заголовком «Что и почему происходит на границе Азербайджана и Армении?» В ней, в частности, написано: «12 мая, если верить данным армянской стороны, азербайджанские военные продвинулись в глубь территории Армении на 3,5 километра, взяв под полный контроль территорию вокруг небольшого озера (называется «Черным озером» на армянском и азербайджанском языках) на границе между двумя странами. На следующий день и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в Сюникской и Гегаркуникской областях находятся около 250 азербайджанских военных, а минобороны потребовало вывести азербайджанские войска. МИД Армении обвинил Азербайджан в провокации. 13 мая вооруженные силы Азербайджана, опять же под предлогом «корректировки границ», осуществили очередную провокацию против суверенной территории Республики Армения, пытаясь обеспечить позиционное продвижение в приграничных районах Варденис и Сисиан, — говорится в заявлении МИДа Армении. — В обоих случаях в результате действий Вооруженных сил РА продвижение было остановлено, азербайджанской стороне было предъявлено требование немедленно покинуть территорию (что было властями Азербайджана демонстративно проигнорировано — А.Г.) и вернуться на исходные позиции». То есть из этой публикации становится ясно, что ВС РА абсолютно не контролируют государственную границу Армении на указанных участках. Далее читаем в этой статье: «В ночь на 14 мая президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из приграничного района Армении и выразил солидарность с армянским народом (чего, конечно же, не сделал, к примеру, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ведь British Petroleum имеет многомиллионные интересы в Азербайджане, а не в Армении — А.Г.). Он опубликовал свой призыв на армянском языке на своей странице в Facebook (думаю, что было бы куда полезнее опубликовать призыв на рабочих языках НАТО и Евросоюза — А.Г.). Уже 14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с предполагаемым проникновением азербайджанских военных на территорию страны, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил помощи у президента России».

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

Заметим, уважаемый читатель, что при этом ВС РА не оказали какого-либо военного сопротивления, то есть не выполнили свой непосредственный конституционный долг. Как и следовало ожидать, это осталось без реагирования как со стороны президента РА Армена Саркисяна, который, согласно параграфу 2 статьи 123 Конституции РА от 6 декабря 2015 года («Статус и функции Президента Республики»), «следит за соблюдением Конституции», так и со стороны премьер-министра РА Никола Пашиняна: согласно параграфу 1 статьи 155 Конституции РА («Вооруженные Силы») «Вооруженные силы находятся в подчинении правительства. Решение о применении Вооруженных сил принимает правительство. В случае безотлагательной необходимости решение о применении Вооруженных сил по предложению министра обороны выносит премьер-министр и незамедлительно информирует об этом членов правительства».

Для более полной информации заметим, что бездействие высших должностных лиц, наделенных Конституцией РА соответствующими полномочиями по противодействию военной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, не могло остаться без соответствующей реакции со стороны многочисленных массмедиа РА, щедро финансируемых аж с 1997 года фондом Сороса «Открытое общество — Армения». Я не стану приводить десятки и десятки выдержек из публикаций соросовских интернет-изданий и каналов интернет-телевидения, в которых излагается ложная информация об этих событиях, дабы не тиражировать откровенное извращение имевших место фактов. При этом следует отметить, что, несмотря на кажущееся различие оценок, содержащихся в публикациях и звучащих в эфире интернет-телеканалов, их идеологическая направленность сводилась к тому, что Россия не выполнила своих союзнических обязательств в соответствии с имеющимися как двусторонними договорами и соглашениями между Российской Федерацией и Республикой Армения, которые конкретно указывались авторами (в частности, в рамках «Соглашения между Министерством обороны РА и Министерством обороны РФ о сотрудничестве в области противовоздушной обороны» от 3 ноября 1994 года, «Договора между РФ и РА о российской военной базе на территории Республики Армения» от 16 марта 1995 года, «Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-технического сотрудничества» от 25 июня 2013 года, «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения», который был подписан в 1997 году президентами Армении и России Левоном Тер-Петросяном и Борисом Ельциным). Более того, тиражировалась также информация о том, что премьер-министр РА Н. Пашинян 31 октября 2020 года обратился к президенту России с просьбой начать консультации по предоставлению помощи Армении, основываясь на втором пункте «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией», в котором говорится: «Высокие Договаривающиеся Стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и Республики Армения. Они будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из них, возникает угроза вооруженного нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны и поддержания мира и взаимной безопасности. В ходе этих консультаций будут определяться необходимость, виды и размеры помощи, которую одна Высокая Договаривающаяся Сторона окажет другой Высокой Договаривающейся Стороне в целях содействия преодолению возникшей ситуации». Обратите внимание, уважаемый читатель, что упоминание в соросовских массмедиа указанного Договора в связи с последними событиями на государственной границе Армении и Азербайджана преследует двоякую цель, как то: с одной стороны, напомнить своим избирателям, что еще до окончания карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года) Пашинян с просьбой проконсультироваться обращался к президенту России, глубокоуважаемому Владимиру Владимировичу Путину (при этом умалчивается, что 7 октября военно-политическое руководство России само настоятельно призывало прекратить военные действия, но получило отказ от армянской стороны, следствием чего стала гибель по меньшей мере трех тысяч воинов Армии обороны Карабаха), и сей факт прониколовскими борзописцами интерпретировался также как следствие невыполнения Россией своих союзнических обязательств. С другой стороны, ссылаясь на этот договор, соросовские клеветники в своих статьях всячески старались увести от ответственности президента и премьер-министра РА за прямое невыполнение ими своих, определенных Конституцией РА, обязанностей, исподволь назначая виновным за непредотвращение вторжения азербайджанских воинских подразделений на суверенную территорию РА опять-таки союзническую Россию. Думается, что в этих действиях антиармянских соросовских массмедиа четко прослеживается главная цель информационной войны коллективного Запада против Российской Федерации и ее достойнейшего президента Владимира Владимировича Путина уже в отдельно взятой стране — Армении. При этом следует подчеркнуть, что пашиняновско-соросовская информационная гниль вносит свою гнусную лепту в это враждебное по отношению к России и антинациональное по своей сути дело. Приведу последнюю выдержку из вышеупомянутой статьи, опубликованной в русском издании BBC «Что и почему происходит на границе Азербайджана и Армении» от 18 мая 2021 года. В этой статье говорится: «О важной роли России в постконфликтный период говорят и международные аналитики. «Почему Азербайджан делает это? Короткий ответ, потому что может. Кто может остановить это? Скорее всего, только Россия, но только если это удовлетворяет большую российскую повестку», — написал в своем Твиттере историк карабахского конфликта Том де Ваал, старший научный сотрудник Центра Карнеги. По его мнению, ситуация играет на руку оппозиции Армении в лице бывшего президента Роберта Кочаряна: через месяц в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. Другой эксперт по карабахскому конфликту, программный директор по Южному Кавказу НКО «Ресурсы примирения» Лоуренс Броерс считает, что инцидент в Сюнике «делает Армению еще более стратегически встроенной в российский режим безопасности». Для Азербайджана, по его словам, эта напряженность — способ надавить на Армению, чтобы решить другие вопросы, а именно: получить карты минных полей (армянская сторона заминировала территории вокруг Карабаха, и там до сих пор гибнут люди) и транспортный коридор через Армению, который свяжет основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванью». Как вы думаете, уважаемый читатель, случайно ли утверждение Лоуренса Броерса, что «инцидент в Сюнике делает Армению еще более стратегически встроенной в российский режим безопасности»? Конечно, не случайно, ибо буквально через пару-тройку дней соросовские интернет-издания запестрели публикациями, в которых говорилось о том, что Турция и Россия специально подстрекают Азербайджан к агрессивным действиям в Сюникском марзе (области) РА, чтобы добиться именно тех целей, о которых упоминалось в статье BBC.

Art Anderson Сюникская область. Армения.

Отсутствие адекватной реакции со стороны ВС Армении не могло остаться незамеченным азербайджанскими ястребами. Так, 16 сентября 2021 года интернет-издание РИА Новости опубликовало статью под заголовком «Не заплатишь — не проедешь. Баку и Ереван продолжают спор о границах». В ней, в частности, отмечается, что «в соцсетях и телеграм-каналах опубликовали видео, снятые на трассе недалеко от Гориса. Возмущенные водители жалуются: на дороге между армянскими городами азербайджанцы требуют с каждого по 100 долларов. «Откуда у нас столько денег? Мы так и сказали. Они пропустили, но пообещали в следующий раз забрать все сполна. Пригрозили, что иначе больше не попадем в Армению», — рассказывают иранцы. В интернете обратили внимание на то, что дальнобойщики говорят на азербайджанском языке, поэтому предположили, что фуры идут с севера Ирана. Там живут этнические азербайджанцы. В карабахских войнах они поддерживали Баку, но торговые связи с Арменией и Нагорным Карабахом не прерывали. Только за первые две недели сентября в Степанакерт въехали порядка 60 иранских фур с продовольствием и горюче-смазочными материалами. По версии Баку, до административного центра Нагорного Карабаха иранцы добираются обманом… «Транспортные средства иностранных государств при въезде и выезде на территорию Азербайджана облагаются дорожным налогом и госпошлиной», — комментировали в таможенном комитете Азербайджана… Армения настаивает: Азербайджан не имеет права устанавливать блокпосты и полицейские участки. Официальной демаркации и демилитации границы не было, а потому пошлина незаконна. Дорогу перекрыли в конце августа, после инцидента между армянскими военными и азербайджанским пограничником… Никол Пашинян настаивает, что Баку нарушает положение о разблокировке транспортных путей трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года. Ситуацией недоволен и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефано Висконти. На днях он встретился с армянским премьером. Но в Баку на критику европейцев не реагируют: после второй карабахской войны этот формат там считают устаревшим». Особо отметим, что транспортное сообщение Ирана сАрменией и Арцахом имеет стратегическое значение, причем как для Армении, так и в не меньшей степени — для Ирана. Полная блокировка дороги Иран — Армения со стороны Азербайджана (отдельные проявления этой крайне опасной затеи уже имеются) для Ирана означала бы потерю единственного сухопутного маршрута, по которому осуществляется торговое сообщение со странами Европы (Персидский залив, через территорию Армении в грузинские черноморские порты Поти и Батуми, а далее в европейские порты на побережье Черного моря). Положение еще более усугубляется неоднократными повторениями со стороны апшеронского султана откровенной ереси о том, что Сюникская область РА — это так называемый Западный Зангезур, исторически принадлежащий Азербайджану.

Yakovlev Sergey Пейзаж. Сюникская область. Армения

Напомним читателям, что в июле т.г. Алиев подписал указ о новом делении Азербайджана на экономические районы. Так вот, один из районов получил название «Восточный Зангезур». Он включает в себя территории, перешедшие под контроль Азербайджана в ходе карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года): Джебраил (армянское название Джракан), Кельбаджар (Карвачар), Губадлы (Санасар), Лачин (Бердзор), Зангилан (Ковсакан). Апшеронский султан, естественно, с одобрения и при прямой военно-политической поддержке Турции, воспользовавшись бездействием подконтрольных им антинародных властей Армении, в любое время может развязать новую войну с целью захвата Сюникской области. И именно подготовке к этой новой войне были подчинены чередующиеся с небольшим интервалом времени военные учения Азербайджана с Турцией и Пакистаном, а теперь уже и с Грузией. Как сообщаетИА REGNUM со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства обороны Азербайджана, 4 октября 2021 года в Грузии стартовали международные военные учения Eternity-2021: «В столице Грузии Тбилиси стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2021 при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии. Сообщается, что участники учений пройдут теоретическую и практическую подготовку. В ходе маневров они отработают взаимодействие при охране экономических объектов. Учения будут длиться до 8 октября». Если направленность этих учений дополнить целевыми установками ранее проведенных военных учений, то складывается целостное впечатление о системной подготовке Азербайджана к новой войне против Армении. Ранее мне об этом уже приходилось писать в статьях, опубликованных ИА REGNUM — «Турция подстрекает Азербайджан к войне с Арменией» (22 августа 2021 года), «Армения на пороге новой войны» (16 сентября 2021 года), «Гибридная война против России чревата катастрофой» (26 сентября 2021 года). Естественно и то, что нескрываемые приготовления апшеронского султана к новой войне против Армении, бесспорно, поощряемые Турцией, и не только, не могли остаться незамеченными со стороны Исламской Республики Иран. Поэтому была вполне ожидаемой соответствующая реакция со стороны Ирана. Так, 2 октября 2021 года командующий сухопутными войсками вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Киюмарс Хейдери сделал официальное заявление, пояснив цели и задачи развернувшихся 1 октября учений под кодовым названием Fatehan-е-Khaybar, что в переводе означает «Покорители Хайбара» (Хайбар — оазис, являвшийся оплотом иудеев к северу от Медины, в 629 году был захвачен армией мусульман, которую лично возглавлял пророк Мухаммед — ред.). В Тегеране осознают, что захват турецко-азербайджанской военщиной и сирийскими наемниками-террористами территории Сюникской области чреват серьезной дестабилизацией на севере Ирана. Да-да, уважаемый читатель, я не ошибся, дестабилизацией на севере Ирана. По мнению экспертов, Иран опасается, что Турция, используя Азербайджан в качестве инструмента в дестабилизации обстановки на северной границе Ирана, воспользуется этим и развернет активную работу по поставке оружия в иранскую провинцию Восточный Азербайджан и всячески будет способствовать усилению тюркского фактора в северо-западных провинциях Ирана, населенных этническими азербайджанцами. Подобный ход развития может дать мощный импульс для новых вспышек сепаратизма и грозит началом полномасштабной партизанской войны на севере Ирана. Это, в свою очередь, может стать соблазном для Турции оккупировать весь этот регион — Восточный Азербайджан. Такой сценарий развития событий предполагает обязательную аннексию территории Сюникской области турецко-азербайджанской военщиной, включающей 45-километровый Мегринский участок границы Армении с Азербайджаном. Таково истинное стремление неугомонного неоосманского султана Эрдогана, который вовсю стремится любой ценой склонить «послушного Никола» к заключению с Азербайджаном соглашения о так называемом «Зангезурском коридоре».

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Вероятность подобного сценария еще задолго до нынешнего обострения отношений Ирана и Азербайджана была просчитана иранскими стратегами. Так, 6 ноября 2020 года (за три дня до заключения трехстороннего Соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе между президентами России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном) командующий Сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киюмарс Хейдари заявил, что Вооруженные силы Исламской Республики сделают все возможное для поддержания безопасности и мира в приграничных к северу от ИРИ районах и «не потерпят нарушения международного права».

Возвращаясь к теме военных учений Ирана «Покорители Хайбара», отметим политический контекст военных учений. При этом заметим, что фоном этих учений стал обмен критическими высказываниями в адрес друг друга между Ираном и Азербайджаном. Так, в недавнем интервью апшеронского султана Ильхама Алиева турецкому агентству Anadolu он отметил их странный характер, заявив: «Что касается военных учений (Ирана — А.Г.), проводимых у границ Азербайджана, это очень неожиданное событие, потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе? Этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество. Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации? Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили тридцатилетнюю оккупацию? Это справедливые вопросы». Отметим также, что заместитель командира Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Али Сардар Фидави в очень резкой форме ответил на вышеприведенное заявление апшеронского султана относительно военных учений иранской армии, заявив: «Когда маленький ребенок оскорбляет и ругает вас, вы просто гладите этого ребенка по голове». Более того, он назвал высказывания апшеронского султана неадекватными, не имеющими никакого смысла, отметив, что «не нужно отвечать на ерунду».

Уважаемый читатель, можно привести множество других выдержек из выступлений руководителей Ирана, военных экспертов, специализирующихся на проблемах обеспечения безопасности в регионе Большого Ближнего Востока, и в частности в регионе Южного Кавказа. Их интегральная оценка сводится к тому, что регион Южного Кавказа оказался в крайне взрывоопасном положении, а эпицентром этого взрыва может стать Республика Армения. И эта сулящая обернуться трагедией опасность во многом обусловлена тем, что в лице премьер-министра Армении Никола Пашиняна мы имеем антинародного персонажа, полностью подотчетного неоосманскому султану Эрдогану и в немалой степени зависящего от апшеронского султана Алиева, который после госпереворота в Армении апреля — мая 2018 года далеко не случайно проронил, что в этом гнусном злодеянии против армянского народа, в результате которого Пашиняна привели к власти в Армении, есть и лепта Азербайджана, который не был в стороне, не был безучастным наблюдателем. Более того, ничего хорошего Армении не сулит лицемерие и двойственность Никола Воваевича в отношениях с союзнической Россией, что давно уже не является секретом для российского руководства. И эти данности, характеризующие Пашиняна, который патриотами Армении громогласно обвиняется в предательстве национальных интересов, сделали его для спецслужб с берегов Потомака (CIA) и Туманного Альбиона (MI6) незаменимым инструментом для дестабилизации положения в регионе Южного Кавказа, на южных рубежах России. А дальше по их же сценарию события в регионе развиваются по накатанной схеме, а именно: жиреющие на соросовских харчах борзописцы РА вовсю стараются довести до обывателей Армении мерзкую ложь о том, что во всех бедах Армении виновата Россия (ну прямо как и в случае с нехваткой водителей бензовозов в Великобритании). К сожалению, эта опасная клеветническая атака на Россию будет подхвачена немалой частью населения Армении, глаза которой все еще затуманены ненавистью к бывшим властям РА.

Уверен, что уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом — почему автор этих строк лишь мимолетом упоминал Никола Воваевича, тем самым выставляя его в качестве отсутствующего фактора в крайне тревожных геополитических процессах, разворачивающихся в регионе Южного Кавказа. И читатель будет вправе потребовать моих объяснений на сей счет. Надеюсь, не очень разочарую читателей, вновь подчеркнув, что государственный переворот (апреля — мая 2018 года) в Армении и приведение Никола Пашиняна к власти было задумано спецслужбами Запада с целью сдачи Нагорного Карабаха с последующим созданием на участке границ Ирана с Азербайджаном территории, ранее контролируемой армией оборон Нагорного Карабаха, зоны нестабильности. Это, безусловно, входит в планы англосаксов и извечных «друзей» Ирана со времен пророка Мухаммеда, израильтян.

Второй, если не первой по значимости, целью стратегов из CIA и MI6, повторюсь, по сценарию которых при активном участии неоосманского и апшеронского султанов был совершен госпереворот в Армении, было создание зоны нестабильности в южном подбрюшье России, а виновником этой нестабильности англосаксами изначально предполагалось назначить Россию и ее выдающегося президента Владимира Путина. На этом фоне становится понятно, какова главная цель информационной войны против России: создание предпосылок для маргинализации роли 102-й Российской военной базы в Гюмри с дальнейшим ее выведением из Армении. Аналогичный сценарий по выводу из Армении российских пограничных войск разработан и касательно четырех пограничных отрядов Пограничного управления ФСБ РФ в Армении (в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри). Присутствие российских пограничников ой как сильно остужает агрессивные поползновения турецко-азербайджанских ястребов, которые, однако, из боязни дальше осуществления дешевых провокаций на госгранице Армении, охраняемой российскими пограничниками, не решаются.

(сс)517design Ереван. Армения

Думается, что после столь подробного описания моего видения вызовов и угроз безопасности РА, самому существованию Армянской государственности на первый план выступает задача объединения всех здоровых оппозиционных сил страны, для которых непреложным стало осознание того факта, что дальнейшее пребывание Никола Пашиняна у власти неизбежно приведет к потере государственности Армении. Поэтому главным критерием объединения оппозиционных сил РА должно быть неоспоримое признание этой истины. Любые оговорки, от кого бы они ни исходили, любые действия, направленные на поиск компромиссов с пашиняновской преступной камарильей, — это от лукавого. Здесь я склонен процитировать Уинстона Черчилля: «У меня одна цель — уничтожить Гитлера, и это сильно упрощает мою жизнь. Если бы Гитлер вторгся в ад, я по меньшей мере благожелательно отозвался бы о сатане в палате общин». Отстранение Никола Воваевича от власти должно стать единственной целью каждого честного гражданина Армении, тем более для политиков, претендующих остаться в памяти поколений как зрелые государственные деятели, а не прослыть мстительными николоподобными существами, но из лагеря его противников. Вот оно единственное необходимое и достаточное условие для достижения справедливого консенсуса политических сил Армении. Только в этом случае можно надеяться, что все ресурсы, будь то людские, материальные, а уж тем более информационные, будут в равной мере доступны всем подлинным оппозиционерам преступному, предательскому режиму Пашиняна, который видится таковым как минимум четыремстам тысячам наших граждан.

about-planet.ru Степанакерт. Нагорный Карабах

Вместо послесловия. В соответствии с установившейся традицией, не хотелось бы завершать статью на грустной ноте. Чтобы не повторить в очередной раз непреложную истину о том, что альтернативой вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии является война, сошлюсь на выступление депутата Государственной думы Федерального собрания РФ VI и VII созывов Александра Шерина, имевшее место 22 сентября 2021 года в популярной в Армении авторской программе Ольги Скабеевой и Евгения Попова «60 минут». В ходе передачи развернулась острая дискуссия о российско-турецких отношениях. У меня глубоко запечатлелись оценки российского патриота-державника, члена ЛДПР Александра Николаевича Шерина, который в ходе дискуссии очень убедительно и смело высказал свое видение российско-турецких отношений. Вдумаемся в слова российского политика.

Александр Николаевич Шерин: «Что касаемо Турции. Да, действительно, большое государство… Сначала было слово. Я думаю, что России тоже нужно на словах сказать свою позицию о Кипре. Я думаю, что России необходимо было проявить себя во время азербайджано-армянского конфликта, когда член НАТО Турция в открытую поддерживал Азербайджан против нашего союзника по ОДКБ. Может быть, нужно напомнить, что Турция никогда не была союзником России во всех войнах, она всегда была в коалиции против Российской империи и Советского Союза … Так вот, Россия сделала все возможное для того, чтобы Турция была довольна нашими действиями. Это атомная электростанция, укрепляющая ее энергетический потенциал, это наши комплексы ПВО С-400 и газ. В том числе моя позиция гражданина Российской Федерации неизменна по поводу Турции. Поэтому Российская Федерация после всех тех мероприятий, которые мы уже произвели, не получает от Турции хотя бы на словах нормальной оценки, то я абсолютно уверен, что этап задабривания (Турции) должен заканчиваться. Мы всегда рассчитывали только на саму себя. Кому бы в чем ни помогали, всегда, когда у России бывает трудная ситуация или война, мы остаемся одни, и мы всегда в этом плане не должны помогать тем, кто агрессивно к нам относится. Чтобы потом тот потенциал, который получит Турция благодаря России, как тогда, когда Германия получила потенциал благодаря Советскому Союзу, чтобы она (Турция — ред.) на нас не напала. Поэтому мы не хотим войны России и Турции, и мы все делаем, чтобы ее избежать, но еще раз повторяю: когда мы пропускаем выражения, которые позволяет себе Турция, мы где-то про разбитый самолет промолчали, мы где-то про убитого посла промолчали… мне как гражданину России кажется, что мы уже многое сделали для этого государства, поэтому если Турция не признает те документы, которые мы признали, она должна помнить, как большевики отдали ей территорию Армении, то, что Арарат, наша православная святыня, находится на территории Турции. Мы же это не вспоминаем. Поэтому если Турции что-то удобно, она говорит так, а нам в России надо говорить так, как нам удобно, и если Турция не признает Крым в составе России…» А ведь прав Александр Николаевич, и ему нечем возразить.

Когда писались эти строки, ведущие российские информационные издания выступили с сообщением о том, что первую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом, о чем 4 октября 2021 года сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. «Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — говорится в сообщении компании-оператора. Что же, уважаемый читатель, поздравляю всех нас с этой великой победой здравомыслия европейцев. С победой, которая подает надежды, что дружить с Россией — обезопасить самих себя, согреть не только жилье и рабочие места, но и души от осознания того, что в мире чудом сохранилась Православная Россия, неуклонно придерживающаяся в своей политике христианских ценностей. Да храни Россию Бог!