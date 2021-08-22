22 августа 2021 | Время чтения 32 мин

Арташес Гегамян, , 19:08 — REGNUM События последних трех месяцев, разворачивающиеся в регионе Южного Кавказа, все более и более склоняют к выводу, что Турция и Азербайджан готовят информационный фон для развязывания войны против Республики Армения. Прежде чем представить на суд читателей конкретные факты, подтверждающие этот вывод, для более полного осмысления излагаемого в дальнейшем материала, сошлюсь на выдержки из выступления известного политолога, теле‑ и радиоведущего Владимира Соловьева в прямом эфире Радиостанции «Вести FM» (видеозапись см. Infoteka 24.ru/2021/07/12/84 695). На e-mail Владимира Соловьева поступил вопрос одного из слушателей, как-то: «Господин Соловьев, Вы прекрасно знаете, что Азербайджан прав во всем, и он вернул свои земли. Теперь надо говорить о мире». Далее последовал ответ Владимира Рудольфовича на заданный вопрос:

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

«Ну как говорить о мире, если война продолжается и сейчас. Раз! Затем, какие свои земли? Хочу вам напомнить, что если вы когда-нибудь изучали историю, то должны знать, что Нагорный Карабах, когда это было ханство, никогда не входил в состав Азербайджана. Он входил, то есть он вошел по своей воле в состав Российской империи в XIX веке. Он вошел исторически в состав Российской империи. Вы можете придумать про албанов, все, что угодно, не вопрос. Но если вы посмотрите правде в глаза, то вам никуда не деться от того факта, что в Иерусалиме четверть города принадлежит армянам, как первому народу на земле, который принял христианство как государственную религию. Тот год, когда это случилось, я вам даже не про Урарту буду рассказывать, показывает, что армяне не только древний народ, а народ настолько древний, что вы можете отследить, где и когда этот народ жил, и если у вас есть сомнения и если вы считаете, что это албанские христианские храмы, тогда объясните мне, какая проблема с письменностью, потому что армянская письменность очень особенная, и она прослеживается веками. А если речь идет непосредственно об Арцахе, о Карабахе, там армяне жили. Вот Ной, приставив Ковчег к горе Арарат, выходит оттуда с женой, трое его детей с женами, и они выводят верблюдов, слонов, и бегут люди и кричат: ара вай, цирк приехал. Вы понимаете, в Карабахе всегда были, всегда были армяне. Я не говорю, как Сталин прирезал, Ленин отрезал, кто куда включил, как включил, как в 80-х годах вспыхнула война, как Советская власть с Горбачевым упустили и позволили вспыхнуть этой ненависти. И тогда страшные трагедии Сумгаита, Баку… Вы думаете, мы это все забыли, что ли? Но это было. Но в истории, вы знаете, можно придумать все, что угодно, но от этого она не станет правдой. Надо смириться с тем, что есть правда. Да, международное право считает Карабах территорией Азербайджана. Это правда. Также, как международное право считает Югославию единым государством, также, как международное право считало, что существует Германская Демократическая Республика. Мало этого, международное право было укреплено Хельсинкской декларацией, которая говорила о неизменности границ в Европе, после чего к чертовой матери разлетелись все границы в Европе. Да, международное право говорит, поэтому у меня был вопрос к армянскому руководству с 94-го года: Карабах, скажи мне статус Карабаха. Все президенты, которые были, все премьер-министры, а слово скажи, назови мне слово: Карабах это что? Независимое армянское государство? Карабах — это часть Армении? Вы ни разу не сказали, о чем вам В. Путин впрямую сказал, вы не определили статус. Поэтому армяне, перед тем, как вы будете обвинять Россию и русских, задайте вопрос себе: все ли вы сделали, что должны были сделать? Как ваше политическое руководство за эти тридцать лет, так и лично вы. Вы знаете, как я отношусь к вам, армяне. Я никогда этого не скрывал и не скрываю. Но сейчас время, когда вы должны посмотреть правде в глаза. Загляните в свою недавнюю историю и ответьте себе на этот вопрос. Прекратите обвинять во всем Россию. Извините».

Армянский монастырь Дадиванк в Нагорном Карабахе Psalm Tours

Не скрою, уважаемый читатель, озвученная российским патриотом-державником историческая правда об Арцахе и оценка событий вокруг него острой болью отозвались в моем сердце. И после поражения во Второй Карабахской войне (сентябрь-ноябрь 2020 г.), развязанной Турцией и Азербайджаном против Республики Арцах с привлечением более двух тысяч сирийских наемников-террористов, в настоящее время мы более не имеем права на ошибку, ибо допущенная в этом вопросе ошибка — больше, чем преступление, это предательство интересов армянской государственности и начало конца ее истории. Увы, это не есть преувеличение. Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: что же такого опасного, настраивающего на столь тревожные раздумья, произошло в последние месяцы? Прежде чем дать ответ на этот естественно напрашиваемый вопрос со стороны читателей, приведу некоторые факты из недавнего прошлого. Так, 28 октября 2020 г. (то есть еще за десять дней до окончания Второй Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 г.) интернет-издание Газета.RU опубликовало статью Алексея Грязева под заголовком «Армейская дружба: как Турция ищет союзников в Средней Азии», в которой, в частности, было написано: «Министр обороны Турции Хулуси Акар совершил небольшое турне по странам Средней Азии. Как стало известно, один из итогов этой поездки — подписание 27 октября в Ташкенте соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве Узбекистана и Турции»… За день до этого, в понедельник, Хулуси Акар совершил визит в еще одну среднеазиатскую страну — Казахстан. Здесь у турецкого министра обороны была та же цель, что и в Узбекистане — укрепить двустороннее сотрудничество в военной сфере и области оборонной промышленности… Ермекбаев (Нурлан Ермекбаев, министр обороны Казахстана — А.Г.) со своей стороны подчеркнул, что Турция носит статус стратегического партнера Казахстана, а также напомнил, что соглашение о военном сотрудничестве двух стран было подписано еще в 2018 году первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Ратификация этого документа состоялась уже при новом главе государства Касым-Жомарте Токаеве. Двусторонний договор Турции и Казахстана носит тот же характер, что и подписанное накануне соглашение с Узбекистаном. Такой формат отношений предполагает развитие долгосрочного военного сотрудничества, взаимодействие в обучении военных, проведение учений, транзит военного имущества через воздушное пространство, оказание медицинской помощи, проведение научных и технических исследований».

Примечательно, что 27 октября 2020 г. турецкое издание Tyrkiye Gazetesi опубликовало материал под заголовком «Путь — Туранская армия»… Речь идет о создании «Армии Турана» — военного блока, объединяющего тюркоязычные страны. Так вот, уважаемый читатель, поездка Хулуси Акара в Казахстан расценивается изданием как один из шагов к созданию единой армии тюркских государств.

Хулуси Акар во время визита в Казахстан Msb.gov.tr

Напомним читателям, что идея создания единой тюркской армии была заложена аж в 2009 году при создании Тюркского совета, объединившего всех современных представителей тюркского мира (Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия), за исключением Туркменистана. Так вот, спустя десять лет после создания Тюркского совета, в октябре 2019 года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, он же — современный неоосманский султан, после очередного заседания Тюркского совета заявил: «До сегодняшнего дня мы говорили «одна нация — два государства». Вчера я заявил, что теперь мы стали одной нацией — пятью государствами. Дай Бог, Туркменистан тоже примкнет к нам, и таким образом мы станем одной нацией — шестью государствами, усилим совместное сотрудничество в регионе».

После столь небольшого исторического экскурса перенесемся в наши дни. Так, 15 июня 2021 года, как передает Day. Az со ссылкой на Азертадж, была принята так называемая «Шушинская декларация о союзнических отношениях Азербайджана и Турции». Я не стану приводить подробности из этого откровенно провокационного документа, однако представлю вниманию читателей некоторые выдержки из него. «…Стороны (Турция и Азербайджан — А.Г.) с чувством гордости заявляют, что Азербайджан, одержав победу во время 44-дневной Отечественной войны (кощунство и хамство подписантов этого документа — Алиева и Эрдогана — не имеет пределов: называть «Отечественной войной» развязанную ими военную агрессию против Республики Арцах с привлечением сирийских наемников-террористов — А.Г.), положил конец продолжавшейся 30 лет агрессорской политике Армении… Стороны отмечают, что открытие соединяющего Азербайджан и Турцию коридора между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджанской Республики (Зангезурского коридора), как продолжение данного коридора строительство железной дороги Нахчыван-Карс внесут важный вклад в интенсификацию транспортно-коммуникационных связей между странами (в качестве подготовительных мер для реализации идеи «Зангезурского коридора» Азербайджан, при полной самоотстраненности своего подельника в лице премьер-министра РА Никола Пашиняна, более чем на 3 км углубился вглубь территории РА в районе «Сев лича» («Черного озера») в Сюникском марзе (области) РА и регулярно подвергает обстрелу районы, прилегающие к вожделенному для Турции и Азербайджана «Зангезурскому коридору» — А.Г.)… Стороны, подчеркивая, что необоснованные притязания Армении против Турции, попытки искажения истории и политизации исторических фактов путем их искажения наносят ущерб миру и стабильности в регионе, решительно поддерживают в этом контексте усилия Турции, открывшей свои архивы в связи с событиями 1915 года (имеется в виду Геноцид армян в Османской империи 1915−1923 гг., который признали в том числе и страны — союзники Турции по НАТО: США, Франция, ФРГ, Италия, Польша, Греция, Литва, Словакия, Латвия, Канада — А.Г.)… Стороны упрочат совместное сотрудничество в области пропаганды и поощрения тюркского культурного наследия на международном уровне (Заметим, уважаемый читатель, что поощрение и пропаганда тюркского культурного наследия, в представлении лидеров современной Турции и Азербайджана, заключается в уничтожении армянского культурного наследия на территории, оккупированной ими и сирийскими наемниками-террористами во время Второй Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года)».

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев President.az

Сей факт не мог остаться незамеченным армянской стороной, и было вполне ожидаемо, что об угрозе уничтожения памятников армянского исторического и культурного наследия на оккупированных территориях заявил Верховный патриарх и Католикос Всех армян Гарегин Второй, выступивший со статьей, опубликованной 14 января 2021 года в Известиях под заголовком «Храм во спасение: к церквям в Карабахе не допускают экспертов ЮНЕСКО». Особо отметим, что Католикос счел своим долгом выразить слова благодарности в адрес президента Российской Федерации, глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина:

«Немалую роль в сохранении памятников и религиозных святынь, по словам главы Армянской Апостольской церкви, играют российские миротворцы, которые прилагают для этого все усилия. Католикос Всех армян выразил благодарность президенту РФ за личный вклад в прекращение войны и урегулирование вопросов, возникших после нее».

Далее в Шушинской декларации записано:

«В целях дальнейшего укрепления тюркского сотрудничества Стороны придадут импульс деятельности, осуществляемой в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Тюркской академии, Фонда тюркской культуры и наследия, Тюркской и Межпарламентской ассамблеи тюркоязычных стран».

Уважаемый читатель, чтобы эти и другие якобы благие, мирные намерения, изложенные в Шушинской декларации от 15 июня 2021 года, были бы, по их мнению, надежно защищены, неoосманский и апшеронский султаны Эрдоган и Алиев еще более актуализировали создание Тюркской армии. Действенным шагом на пути реализации этой цели стала встреча спикеров парламентов Азербайджана Сахибы Али кызы Гафаровой, Турции — Мустафы Шентопа и Пакистана — Асада Кайсера, состоявшаяся 27 июля 2021 года в Баку, и подписание ими Бакинской декларации. Однако наводит на серьезные размышления не сам факт подписания ими декларации, а закулисные переговоры, информация о которых просочилась в СМИ. Приведу лишь некоторые выдержки из всего лишь двух статей (из множества), в которых акцентируется основной итог встречи спикеров. Так, 31 июля 2021 года издание НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ (newizv.ru/article/general/31−07−2021/vplot-do-tretiey-mirovoy-chem-grozit-sozdanie-tyurkskoy-armii) опубликовало статью Виктора Кузовкова под заглавием «Вплоть до Третьей мировой… Чем грозит создание «тюркской армии». Примечательна аннотация этой статьи: «Учитывая геополитические амбиции обеих стран, совместная армия Турции и Азербайджана может стать серьезной угрозой миру на Кавказе и спусковым крючком глобального военного конфликта». Дальше — больше: «В среду (28 июля 2021 года) на канале «Sputnik Азербайджан» появилась очень интересная новость. Со ссылкой на главу Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа было сказано, что Турция и Азербайджан якобы обсуждают идею создания совместной армии… Правда, она была довольно быстро опровергнута, а азербайджанский «Sputnik» заявил, что основанием для новости стали неточности перевода. С опровержением поспешили выступить и некоторые другие официальные и неофициальные лица». Особенно образно на сей счет было изложено в материале «Тюркское НАТО от Анкары до Казани: Эрдоган хочет разрезать Россию пополам», опубликованном 28 июля 2021 года на сайте патриотического интернет-телеканала Царьград, как-то: «Агентство «Спутник Азербайджан» проболталось, что, по словам спикера турецкого парламента Мустафы Шентопа, Баку и Анкара ведут переговоры о создании совместных вооруженных сил. Эрдоган не стесняется выдвигать лозунг «шесть стран — один народ» и именовать своих будущих подданных «узбекскими турками», «казахскими турками» и даже «татарскими (!) турками». Такая риторика звучит уже как прямая претензия на территорию России, оружием для реализации которой может стать «тюркское НАТО»… Еще до нашей эры великий китаец Сунь-Цзы сказал: «Если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто этим не пользуешься». Именно так и действуют сегодня турки, шаг за шагом реализуя свои имперские амбиции и при этом уверяя мир (и Россию особенно), что ничего необычного не происходит».

Ильхам Алиев рассматривает турецкое оружие Mod.gov.az

Так вот, на пути создания единой тюркской армии, соединяющей в неразрывную исламскую дугу Азербайджан и Турцию, препятствием является 45-километровый Мегринский христианский клин Сюникского марза (области). Поэтому апшеронский султан Ильхам по несколько раз в день к месту и не к месту говорит о «Зангезурском коридоре». Заметим, что завоевание Мегринского региона Сюникской области — это вожделенная мечта панисламистов. Ведь они не одно десятилетие (если не столетие) грезят о создании так называемой Исламской дуги от Гибралтара по северу Африки, Ближнему Востоку, Азербайджану, Средней Азии вплоть до Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая. И именно Армения для современных неоосманов является единственным непреодолимым рубежом на пути пантюркистов во главе с новоявленным неоосманским султаном Эрдоганом. Инструментом же для достижения этих крайне опасных желаний султана Реджепа, исполнение которых чревато подстегиванием Третьей мировой войны, служит апшеронский султан Ильхам. В этих условиях для дуэта Эрдоган — Алиев исключительно важно создание соответствующего информационного фона, оправдывающего вооруженное вторжение турецко-азербайджанских ястребов на территорию суверенной независимой Республики Армения с целью последующей аннексии Сюникской области РА. Создание соответствующего информационного фона предваряется сколь бредовыми, столь же и лживыми и крайне опасными заявлениями апшеронского султана Ильхама якобы об исторической принадлежности Азербайджану Сюникского марза, территорий, примыкающих к озеру Севан, да и самого Еревана — столицы РА (которая 9 октября 2021 года будет праздновать свою 2803-ю годовщину). Однако азерпроп не ограничивается лишь тиражированием воинственных речей апшеронского султана, и, как отмечалось в начале статьи, против Армении ими развернута и ведется системная информационная война. В рекруты этой войны записаны, на первый взгляд, казалось бы, вменяемые люди. В этой связи особо подчеркнем, что информационная война Азербайджана против Армении становится все более и более изощренной, при этом она имеет и свои особенности. С одной стороны, идет этакое примитивно прикрываемое восхваление Никола Пашиняна, да-да, уважаемый читатель, я не ошибаюсь, с другой стороны, одновременное охаивание России и лично президента РФ, глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина. Естественно, следуя многоликости и коварству турецкой традиции, имеет место умеренное восхваление президента США Джозефа Байдена. Причем в глашатаи их агитпропа все более часто привлекаются пока еще малоизвестные широким политическим кругам пропагандисты. В качестве примера сошлюсь на монолог азербайджанского журналиста, ныне проживающего в США, — Бейдуллы Манафова, августовские выступления которого транслировались по недавно созданному интернет-телевидению REGNEWS. Так, 18 августа 2021 года в эфире REGNEWS было показано выступление Манафова, озаглавленное «Ядерные державы Россия, США и Франция поддерживают Армению — Бейдулла Манафов». Не правда ли, уважаемый читатель, звучит интригующе? Так, с 8-й минуты эфира сей журналист-международник, выдающий себя за политэмигранта и позиционирующийся в качестве непредвзятого аналитика, вещает: «Как я уже сказал (самомнение-то какое, ну прямо как глашатай истины последней инстанции — А.Г.), в Армении не скоро забудут предательство России. Я думаю, что Никол Пашинян или какой-нибудь другой, следующий вождь армянского народа (по Манафову, желательно, чтобы также был ставленником западных спецслужб — А.Г.) все-таки потихонечку станет отгораживаться от России. Именно с этим связано предложение Никола Пашиняна (было озвучено неделю назад — А.Г.) встретиться с Алиевым тет-а-тет, без посредников. Никол Пашинян хочет, но пока не может избавиться от российского влияния (поразительная осведомленность азербайджано-американского журналиста о глубинных переживаниях Пашиняна, впрочем, небезосновательная — А.Г.). Хотя в зависимости от геополитической ситуации завтра, в зависимости от того, что произойдет во взаимоотношениях между Байденом и Путиным, ситуация в один прекрасный день может измениться таким образом, что Путин и возражать не сможет (здесь Бейдулла выражает сокровенные желания своих политических поводырей — неоосманского и апшеронского султанов — А.Г.). Он просто уберет свои войска из Армении (не дождетесь — А.Г.)». Или, выражаясь на «литературном» языке, часто употребляемом ребятами из окрестностей кинотеатра «Наири» города Еревана, а именно: после этих слов муаллима Бейдуллы у него в мгновение ока стали торчать уши погрязшей в блуде четвероногой блудницы, так и не нашедшей своего героя-осла, но тайно возжелавшей породистого карабахского ишака. При этом муаллим Бейдулла, чтобы выглядеть независимым журналистом, слегка журит апшеронского султана. Но это, безусловно, провинциальный антиалиевский выпад, рассчитанный на успех лишь для аудитории легковерных, которые, увы, составляют значительный процент в стане почитателей Пашиняна. Весьма показательно и характерно, что политэмигрант Манафов в этом своем 23-минутном монологе ни словом не обмолвился о Турции, неоосманском султане Эрдогане, при этом прекрасно зная, что последний является политическим куратором Алиева, который без указаний Эрдогана и слова не промолвит. Можно привести с десяток других разного рода выступлений и анализов, в том числе и самого Манафова от 21 августа 2021 года все на том же интернет-телеканале REGNEWS под заголовком «Алиев игрок, который проиграл дилеру (Путину)», конечная цель которых — показать безальтернативность турецко-азербайджанского стратегического союза. Вместе с тем, несмотря на кажущуюся разность оценок, даваемых действиям неоосманского и апшеронского султанов, их объединяет то, что в конечном итоге они охаивают Россию, ее достойнейшего президента, и это происходит на фоне умеренного, примитивного восхваления премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Характерно, что записавшиеся в защитники Пашиняна турецко-азербайджанские политические адвокаты по странному стечению обстоятельств вовсю стараются, мягко выражаясь, профессиональную безграмотность Пашиняна, обернувшуюся предательством национальных интересов Армении и Арцаха, всего одиннадцатимиллионного армянского народа, представить как результат антиармянских происков Кремля.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Kremlin.ru

Повторюсь, можно привести множество примеров, когда в самых разных статьях, интервью, телевыступлениях разного рода «политологов», «журналистов», «аналитиков», обслуживающих интересы Турции и Азербайджана и стоящих за ними спецов из спецслужб с берегов Потомака (CFA) и Туманного Альбиона (MI-6), Кремль назначен главным виновником всех бед, свалившихся на Армению и Арцах. Их цинизм и лживость дошли до того, что ответственной в развязывании Второй Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года) также назначена Россия. Россия, которая еще в первые дни войны призывала Пашиняна и Алиева прекратить военные действия; Россия, которая 19 октября т.г. в очередной раз призвала Никола Пашиняна объявить о прекращении военных действий; Россия, которая принудила апшеронского султана и его армянского подельника прекратить военные действия; Россия, которая с вводом миротворцев уберегла армянское население Арцаха от неизбежного геноцида со стороны жаждущих армянской крови турецко-азербайджанских ястребов и сирийских наемников-террористов.

Уважаемый читатель, видимо, Бейдулла Манафов вдохновился своим дебютом на REGNEWS, и второе интервью и третье уже упомянутое мною интервью не заставили себя долго ждать. Так, 18 августа 2021 года вышло в эфир интервью этого муаллима под заголовком «Карабахская война начался и закончился по указанию Кремля — Бейдулла Манафов» (замечу, что указанные в заголовке орфографические ошибки дословно повторяют заголовок интервью муаллима Бейдуллы — А.Г.). Я не стану приводить подробностей из этой очередной русофобской стряпни турецко-азербайджанской пропаганды, ведущейся под высоким кураторством вышеуказанных специальных служб Запада. Их информационная диверсия стала обыденным явлением в политической жизни Республики Армения. Однако игнорировать побудительные мотивы подлинных авторов сих действий было бы крайне опрометчиво.

Турция и Азербайджан, реализуя стратегию англосаксов по дестабилизации положения в регионе Южного Кавказа, на южных рубежах Российской Федерации, повторюсь, проводят системную, тщательно продуманную информационную войну против Армении и России. Их промежуточная задача — создать информационный фон для развязывания Азербайджаном (при прямом подстрекательстве Турции) вооруженной агрессии против Армении с целью аннексии Сюникского марза (области) и создания Исламской дуги. Не приведи Господь, случись такое — под угрозой дестабилизации окажутся Северный Кавказ и другие регионы России с компактным проживанием граждан, исповедующих Ислам. Естественно, что Россия, ее политическое руководство в зародыше задушат эти авантюристические планы современных пантуранистов и их поводырей — пособников разжигания войны с берегов Потомака и Туманного Альбиона.

Вместо послесловия. Надеюсь, уважаемый читатель, что приведенные выше материалы не оставляют сомнений в том, что неоосманский правитель Турции для реализации своих пантуранистских мечтаний в регионе Южного Кавказа подстрекает Азербайджан к войне с Арменией, при этом преследуя двоякую цель. Во-первых, путем аннексии Сюникской области, куда входит и Мегринский регион, ликвидировать христианский клин в Исламской дуге и, во-вторых, создать зону нестабильности на южных границах России. Если у кого-то из читателей остались сомнения на сей счет, приведу отдельные выдержки из интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу CNN Türk от 14 августа 2021 года.

Беспилотники, состоящие на вооружении азербайджанской армии Mod.gov.az

Итак, на вопрос корреспондента CNN Türk: «Ранее вы сказали о Зангезуре. Может ли открытие там коридора усилить экономические связи с Турцией?» — последовал ответ апшеронского султана:

«Конечно, открытие этого коридора служит многим целям. Азербайджан соединится с Турцией новым транспортным проектом. Как вам известно, четыре года назад в Баку состоялось официальное открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс (Карс — исконно армянский город, с 919 по 961 годы — столица Армянского царства Багратуни, с 963 по 1065 годы — столица Армянского Карсского царства, в XI—XV веках город был в составе Византии, далее завоевывался сельджуками, с 1206 года вошел в состав владений армянского рода Закарян в пределах Грузинского царства, в 1386 году был захвачен Тамерланом, а в 1514 году — Османской империей. Во время русско-турецких войн (1806−1812 гг., 1828−1829 гг., 1853−1856 гг.) переходил от России к Османской Турции и обратно. В ноябре 1877 года Карс был взят русскими войсками и по Сан-Стефанскому мирному договору 1878 года отошел к России, а в 1877—1917 гг. Карс был центром Карсской области Российской империи. По Брестскому договору 1918 года Карс отошел Турции, а в мае того же года после поражения в Первой мировой войне турки оставили Карс и в город вступили английские войска, а 23 мая 1918 года Карс был передан образовавшейся на территории Российской империи независимой Республике Армения. В 1920 году Карс был занят турецкими войсками и по Карсскому договору 1921 года вошел в состав Турции. 30 мая 1953 года СССР отказался от территориальных претензий к Турции, в частности на город Карс — А.Г.). Благодаря этой железной дороге, мы соединились с Турцией. А Зангезурский коридор станет вторым направлением соединения. Таким образом, для нас появятся новые возможности. В то же время Азербайджан соединится железной дорогой и со своей неотъемлемой частью — Нахчыванской Автономной Республикой (Нахиджеван — исконно армянский город, который по преданию был основан библейским Ноем. Дата основания города по персидским и армянским источникам — 1539 год до н.э., «Британика» прослеживает историю региона примерно с 1500 года до н.э. … В 885 году Нахджеван был отвоеван у арабов вторым царем Анийского царства Смбатом Первым Багратуни… В 1386 году Тамерлан вторгся в Армению, захватив в том числе и Нахичевань… В конце XVIII — начале XIX века Нахичеван — столица полусамостоятельного Нахичеванского ханства. В 1813 году по Гюлистанскому мирному договору Россия признала это ханство «в совершенной власти» Персии, однако 26 июня 1827 года ханство было занято войсками генерала Паскевича, и по Туркманчайскому договору 10 февраля 1828 года территория Эриванского и Нахичеванского ханств была уступлена персидским шахом «в полную собственность» Российской империи. Тогда же город Нахичеван вошел в состав вновь созданной Армянской области, а с 1849 года стал центром Нахичеванского уезда Эриванской губернии… В начале 1921 года Сталин в разговоре с представителем Армении утверждал, что разговора о Нахичевани быть не может, он однозначно должен быть в составе Армении (из истории деарменизации Нахичеванского края (1920−1921). Архивные документы). Одновременно мы требуем, чтобы была проложена и автомобильная дорога — на территории, находящейся под контролем Армении Западного Зангезура, в Мегринском регионе (то есть Сюникского марза (области) Республики Армения, которая воспринимается апшеронским султаном не как суверенная территория РА, а как пока подконтрольная Армении — А.Г.)».

Весьма примечателен ответ Алиева на вопрос корреспондента CNN Türk: «В настоящее время Карабах занимает очень важную позицию для Азербайджана и других государств. Есть ли у Вас в новой ситуации какие-либо ожидания от России? И каково, на Ваш взгляд, место Ирана в этой ситуации?» На этот весьма неслучайный вопрос последовал такой ответ Алиева:

«От России ожидания заключаются в том, чтобы выполнялись все положения трехстороннего заявления. Потому что это трехстороннее заявление подписали руководители Азербайджана, России и Армении, и большая часть его положений уже реализована. Но есть некоторые вопросы, которые все еще остаются открытыми. Наше ожидание заключается в этом. Россия как сосед Азербайджана (подчеркнуто мною — А.Г.) и близкий союзник Армении, конечно, играет особую роль в этом регионе. Это естественно. Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности этого региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению (это прямое указание апшеронского султана Алиева руководству России, чтобы оно не брало пример с Турции, принявшей непосредственное участие во Второй Карабахской войне (сентябрь — ноябрь 2020 года), до зубов вооружившей Азербайджан БПЛА «Байрактар» и другим современным вооружением — А.Г.) Мы довели этот вопрос до российской стороны (эти слова Алиева — не что иное, как его паническая реакция на встречу министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу со своим армянским коллегой Аршаком Карапетяном, состоявшуюся 11 августа т.г. в Москве, во время которой Сергей Кужугетович подарил А. Карапетяну кинжал, сопроводив это действо словами: «Можем считать, что процесс поставок вооружений Армении стартовал» — А.Г.). Это нас беспокоит. Война закончилась (призывы и причитания Алиева о принадлежности Сюникской области, озера Севан и его окрестностей и самого Еревана Азербайджану, видимо, следует воспринимать как бред сивой кобылы, ибо «война закончилась» — А.Г.). То есть армянский народ тоже смирился с этой ситуацией. Армянское руководство также смирилось с этим поражением (со стороны Алиева было бы честно констатировать, что пришедшее к власти в апреле-мае 2018 года в результате государственного переворота финансируемое известными спецслужбами Запада новое руководство Армении полностью оправдало ожидания не только руководства Турции и Азербайджана, но и их покровителей с берегов Потомака и Туманного Альбиона. Именно оно сдало Арцах, о чем очень убедительно и доказательно неоднократно громогласно заявлял патриот Армении и Арцаха, а стало быть и России, лидер партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян, ныне подвергшийся заказному судебному преследованию — А.Г.) и проведенные в Армении последние парламентские выборы показали это. Это невиданная картина в истории, когда руководство, потерпевшее поражение, вновь получает голоса народа (при произнесении этих слов на лице апшеронского султана был неописуемый восторг, и, наблюдая за этой сценой, я невольно подумал, что за этим последует тост и здравица в честь премьер-министра РА — А.Г.). В таком случае, конечно, вооружение Армении не укладывается ни в какую логику. Несколько дней назад министр обороны России во время встречи с министром обороны Армении сказал, что начался процесс поставок российского вооружения в Армению. Это вопрос, который очень беспокоит. К тому же, новый министр обороны Армении выступил с очень безответственным заявлением о том, что если азербайджанская сторона хоть на сантиметр нарушит границу Армении, то тогда они откроют огонь (надо полагать, что по какой-то известной только Ильхаму Алиеву и его подельнику из армянского руководства договоренности было взаимно согласовано беспрепятственное прохождение вглубь территории суверенной Республики Армения азербайджанских вооруженных сил, как вдруг неожиданно для султана Ильхама эта договоренность была нарушена — А. Г.). То есть, видимо, Вторая Карабахская война еще не для всех стала уроком. Если так, то мы готовы вновь преподать урок. Поэтому мы надеемся, что Россия не будет вооружать Армению, потому что необходимости в этом нет». Я не стану далее цитировать Ильхама Алиева, ибо вывод ясен: апшеронский султан уверовал в свою безнаказанность, гарантом чего, как он неоднократно в этом интервью выражался, является «дорогой Брат (в официальном документе слово Брат написано с заглавной буквы), уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган, позиции с которым совпадают».

Дальнейшие комментарии на этот откровенно хамский выпад апшеронского султана, громогласно заявляющего о наказании Армении за защиту своих суверенных границ, думаю, что не к месту. Однако, будучи по своей природе человеком весьма мирным, смею напомнить содружеству неоосманского и апшеронского султанов о существовании весьма и весьма серьезного документа, приведение в действие которого может обернуться величайшей катастрофой для апшеронского султана и султаната в целом. Так, 20 августа 2010 года в Ереване состоялась совместная пресс-конференция президентов России и Армении, многоуважаемых Дмитрия Анатольевича Медведева и Сержа Азатовича Саргсяна по итогам состоявшихся накануне совместных переговоров. Я приведу лишь выдержку из выступления президента РА Сержа Азатовича Саргсяна:

«По итогам переговоров сегодня подписаны пять соглашений, среди них хочу особо отметить Соглашение о строительстве новых энергоблоков атомной электростанции на территории Армении и Протокол о внесении изменений в Договор о российской военной базе в Армении. Этим Протоколом не только продлен срок пребывания российской базы в Армении, но и расширена сфера ее географической и стратегической ответственности. Раньше функционирование базы ограничивалось внешними границами бывшего СССР, а теперь это ограничение извлечено из текста Соглашения. Российская сторона взяла на себя обязательства по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения и содействию оснащению наших вооруженных сил современными видами вооружений».

Российские военные. Армения Mil.ru

Эту выдержку я привел с целью напоминания Ильхаму Алиеву, а также Николу Пашиняну, который нет-нет да норовит просить о защите границ Республики Армения Минскую группу ОБСЕ с тем, чтобы США и Франция, будучи членами НАТО, защищали границы суверенной Республики Армения от члена НАТО Турции, подстрекающего президента Азербайджана Ильхама Алиева к войне с Арменией. А для воинственных тугодумов из числа турецких и азербайджанских ястребов и армянских «пацифистов» — нахлебников соросовских подачек, активно поддерживающих Пашиняна, приведу выписку из ПРОТОКОЛА №5 между Российской Федерацией и Республикой Армения о внесении изменений в «Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения» от 16 марта 1995 года.

Статья 1

Статья 3

Написано ясно и доходчиво, и дальнейшие комментарии излишни.

P.S. В соответствии с установившейся традицией, не хотелось завершать статью на тревожной ноте. Благо и на сей раз представился удобный повод для настроя на оптимистический лад. Когда пишутся эти строки, 21 августа 2021 года последователи Армянской Апостольской Святой Церкви отмечают 70-летие 132-го Верховного Патриарха и Католикоса Всех армян, первоиерарха Армянской Апостольской Церкви с 27 октября 1999 года Гарегина Второго. Пишу эти строки, и меня переполняют чувства гордости за Армению и его духовного пастыря. Его незаурядную роль как хранителя христианских цивилизационных основ армянской государственности трудно переоценить. И это жизненно необходимо осмыслить и по достоинству оценить, сплотиться вокруг Армянской Апостольской Церкви, его Верховного патриарха. Увы, эту непреложную истину куда глубже, чем Никол Пашинян и поддерживающие его представители тоталитарных религиозных сект, осознали закордонные сценаристы государственного переворота в Армении апреля-мая 2018 года, направив своих гнусных сатанинских прихвостней местного разлива на штурм резиденции Католикоса Всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Сатанинская вакханалия соросовских халявщиков и агентов влияния спецслужб Запада сорвалась, но случившееся, как и следовало ожидать, не получило должной правовой оценки, не станут же николовские приспешники наказывать своих засланных молодчиков за выполнение ими же данных установок. Но это — тема отдельного анализа.

Гарегин II Manvel

Ваше Святейшество, Католикос Всех армян, Верховный Патриарх Армянской Апостольской церкви Гарегин Второй, поздравляю Вас с 70-летием со дня рождения. Желаю здравия во благо армянского народа на долгие лета!