16 сентября 2021 | Время чтения 24 мин

Информационная война Азербайджана против Армении, чередующиеся военные учения турецко-азербайджано-пакистанских военных ястребов в приграничных районах Армении и Арцаха, максимально приближенные к действиям в условиях горячей войны, не оставляют сомнений в том, что Азербайджан готовит почву для начала военной агрессии против Армении. И эта война тем неизбежнее, чем настырнее коллективный Запад будет нагнетать обстановку на российско-украинской и белорусско-польско-литовской границе.

Арташес Гегамян, , 13:19 — REGNUM События, разворачивающиеся в наши дни в регионе Южного Кавказа, не могут не вызвать серьезной озабоченности. И, к великому сожалению, мои тревоги отнюдь не безосновательны и не сродни алармистской риторике, в которую впадают известные политики Запада, характеризуя российско-белорусские совместные военные учения «Запад-2021», уже не приходится говорить о многочисленных панических публикациях в ведущих западных СМИ на эту тему. Чтобы не быть голословным, приведу два-три примера. Так, 14 сентября 2021 года британское издание The Times опубликовало статью под заголовком «Великобритания: наш страх перед Путиным лишь придает ему сил». Так вот, в аннотации к этой статье читаем:«Запад не должен бояться ни российских учений, ни угроз союза с Белоруссией. Хотя учения «Запад» подчеркивают тревожное военное превосходство России над странами НАТО, у нее отсутствует аппетит к реальной конфронтации с Западом». Так считает автор. Логика читателей: кто не против России в комментах, тот — русский бот! Дальше — больше. Газета Süddeutsche Zeitung озаглавила свой комментарий на тему учений «Запад-2021» так: «Запад должен угрожать санкциями, причиняющими боль». Его автор Даниэль Брёсслер (Daniel Broessler), в частности, пишет: «Никто не должен быть уверен в том, что президент России не хочет закончить начатое в 2014 году. После того как Украина как таковая была утеряна для российской сферы влияния, у Владимира Путина еще остается возможность расширить территориальные завоевания, улучшить связь с Крымом и закрепить раскол Украины — благодаря воссозданию проекта Новороссии на востоке Украины». В свою очередь, газета Frankfurter Allgemeine озаглавила свой комментарий так: «Путин тестирует Байдена».

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже посетовал в связи с российско-белорусскими военными учениями «Запад-2021», подчеркнув:

«Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия ни разу не привлекала ОБСЕ к наблюдению за учениями. Поэтому мы будем бдительны. Мы будем внимательно следить, как и всегда, когда кто-то проводит такие масштабные тренировки вблизи наших границ».

На полигоне Мулино в ходе основного этапа совместных стратегических учений вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» Kremlin.ru

Учитывая эти слова генсека НАТО, обратим его внимание на то обстоятельство, что член Североатлантического альянса Турция, казалось бы, вопреки увещеваниям лидеров ведущих членов НАТО, США и Франции, о деэкскалации напряженности на Южном Кавказе (о чем весьма откровенно высказались послы этих стран в Республике Армения в своих недавних интервью), последовательно создает обстановку напряженности в регионе Южного Кавказа. Так, на минувшей неделе в азербайджанских (и не только) массмедиа была опубликована информация о том, что в Баку создана специальная группа турецкого командования, которая будет представлять вооруженные силы Турции в Азербайджане. Думается, что сей факт весьма красноречиво говорит о дальнейших планах турецкого военного представительства в Азербайджане по эскалации ситуации на Южном Кавказе. Примечателен и другой факт, что руководителем турецкого военного представительства в Азербайджане назначен начальник оперативного управления сухопутных войск Турции, генерал Бахтияр Эрсай, да-да, уважаемый читатель, тот самый генерал Эрсай, который фактически руководил генштабом вооруженных сил Азербайджана, 27 октября 2020 года развязавших войну против Республики Арцах. Тот самый генерал Эрсай, который на карабахском театре военных действий осуществлял оперативное командование более чем двумя тысячами сирийских наемников-террористов, Эрсай, не без ведома которого было санкционировано применение запрещенных Конвенциями ООН фосфорных бомб во время карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года). Ведь есть множество доказательств вовлеченности Эрсая и высших офицеров турецких вооруженных сил в прямое командование преступными действиями сирийских наемников-террористов, отличившихся особой жестокостью. Да, Армения непосредственно сама не может обратиться в Международный уголовный суд в Гааге, так как не признала юрисдикции Гаагского военного трибунала, но зато есть друзья Армении, к примеру, в лице послов США и Франции в Республике Армения, уважаемых Линн Трейси и Джонатана Лакота, которые, повторюсь, на днях высказались о политической линии своих стран в отношении нагорно-карабахского конфликта и которые могут инициировать обращение своих стран в Международный уголовный суд в Гааге. При этом наводит на определенные размышления тот факт, что в состав турецкого военного представительства вошли четыре генерала. Так, вышеупомянутое турецкое командование будут представлять генерал Абдулла Гатырчи, генерал Эндер Гюнер, который будет возглавлять штаб командования, и военный атташе посольства Турции в Баку генерал Закария Ялчин.

Чтобы уважаемым читателям было понятно, почему я упомянул именно послов США и Франции в Армении, напомню, что именно они в последнее время не единожды в своих интервью, будь то в Ереване или областях республики, поднимают вопрос о неурегулированности нагорно-карабахского конфликта. Так, на встрече с журналистами в Сюникской области в августе т. г. посол США в Армении Линн Трейси заявила о том, что последствия недавней войны в Нагорном Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулирован, так как статус Нагорного Карабаха еще не определен:

«Мы будем работать в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, стремясь с этих позиций снизить эскалацию ситуации, устранить инциденты, чтобы можно было рассмотреть оставшиеся вопросы, послевоенную ситуацию и окончательное урегулирование оставшихся задач… Вы очень хорошо знаете, что в июле я посетила один из приграничных районов Гегаркуникской области, где были зарегистрированы инциденты… Я хочу прояснить, что мы призываем к деэскалации ситуации, чтобы как можно скорее положить конец насилию».

Бойцы армии освобождения Арцаха Минобороны Армении

Еще более однозначно на тему неурегулированности нагорно-карабахского конфликта высказался (и не единожды) посол дружественной Франции в Армении Джонатан Лакот. Так, 23 августа в интервью радиостанции «Азатутюн» («Свобода») Дж. Лакот констатировал:

«Если бы не российские войска, в Карабахе не было бы армян… И карабахский вопрос в целом не решен. Поэтому мы выступаем за начало политического процесса между Арменией и Азербайджаном, который сопредседатели Минской группы призваны сопровождать… Реальность такова, что статус Нагорного Карабаха должен определяться путем переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Пока статус не определен. Пока этот статус не будет определен, ни посол Франции в Баку, ни посол Франции в Ереване не могут посещать Карабах. Мой коллега в Баку не ходит в Шуши (в отличие от послов Беларуси, Грузии, Греции, Болгарии, Латвии и ряда других стран, кроме США, Франции и России — А.Г.), как и я не езжу в Степанакерт».

Напомним читателям также, что президент США Джо Байден 18 марта 2021 года в своем поздравлении, адресованном президенту Азербайджана Алиеву по случаю Новруза, написал:

«Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ мы по-прежнему привержены оказанию помощи сторонам в достижении прочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и содействию процессу примирения между Арменией и Азербайджаном во имя процветания и мирного будущего».

Думается, уважаемый читатель согласится со мной, что призывы о мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, звучащие со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ в лице США и Франции, вызвали весьма своеобразную ответную реакцию как в Азербайджане, так и у его политического поводыря, члена НАТО Турции. Так, как сообщают азербайджанские и турецкие массмедиа, 12 сентября т. г. в рамках трехстороннего военного сотрудничества спецназы Турции, Пакистана и Азербайджана начали восьмидневные совместные военные учения под названием «Три брата — 2021», которые призваны способствовать «дальнейшему укреплению существующих связей между тремя армиями и оказанию им помощи в поиске новых способов борьбы с терроризмом в регионе…» Надо полагать, что власти Азербайджана опасаются, что более тысячи наемников-террористов (из двух тысяч), принимавших на стороне Азербайджана участие в развязанной турецко-азербайджанской военщиной карабахской войне (сентябрь — ноябрь 2020 года), которые продолжают оставаться на территории Республики Арцах, оккупированной Азербайджаном, в будущем при неподчинении Азербайджана своим турецким наставникам могут выступить против режима апшеронского султана Алиева. Ибо турок остается турком, даже если он объявил себя братом Азербайджана.

Реждеп Эрдоган и Ильхам Алиев Tccb.gov.tr

Своей циничностью и безграмотностью отличился командующий силами азербайджанского спецназа генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев, открывавший учения «Три брата — 2021» и называемый пресс-службой минобороны Азербайджана «героем отечественной войны» (так официальные лица Баку называют кровавую бойню, развязанную турецко-азербайджанской военщиной против Республики Арцах в сентябре — ноябре 2020 года), заявив, что «три страны — Азербайджан, Турция и Пакистан — испокон веков были не просто дружественными, но и братскими странами». Степень крайней невежественности муаллима Хикмета зашкаливает, а именно: Азербайджан на политической карте мира как независимое государство появился лишь в мае 1918 года, а Пакистан — в августе 1947 года в результате раздела территории Британской Индии. Видимо, это есть достатчное условие для использования «грамотеем Тарасом», в нашем случае — генералом Хикметом выражения «испокон веков». Примечательно признание муаллима Хикмета о том, что в своем выступлении он заявил, что Турция и Пакистан «с первого же дня поддерживали Баку в 44-дневной контрнаступательной операции, начатой Азербайджаном 27 сентября прошлого года (имеет в виду карабахскую войну, сентябрь — ноябрь 2020 года). То есть он тем самым констатировал, что кроме Турции и сирийских наемников-террористов на стороне Азербайджана воевали и пакистанские военные».

Напомним читателям, что до учений спецназов Азербайджана, Турции и Пакистана «Три брата — 2021» 6 сентября т.г. на территории Кашатагского района (Лачинский район, через который проходит коридор между Ереваном и Степанакертом) Нагорного Карабаха, оккупированного турецко-азербайджанскими военными и сирийскими наемниками-террористами во время карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года), стартовали совместные азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой. Заметим, что в ходе учений группы спецназа этих стран отрабатывали навыки ведения разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на дорогах, а также упражнялись в выработке навыков по обнаружению и уничтожению диверсантов, незаметному подходу к условному противнику и прочее. Словом, турецко-азербайджанские военные учения были неприкрытой подготовкой к развязыванию новой военной провокации против Республики Арцах, а также демонстрацией для Армении (не действующим властям, с ними у апшеронского султана нет проблем), её вооруженным силам сильной уязвимости Лачинского коридора, являющегося дорогой жизни для Республики Арцах. Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что в наши дни Азербайджан уже открыто готовится к новой войне не только против Республики Арцах, но и готовит почву для вторжения на территорию Республики Армения. Именно созданию соответствующего информационного фона для военной агрессии Азербайджана служат и откровенные провокации по блокированию 21-километрового участка автомобильной дороги республиканского значения Горис — Капан в Сюникской области, а также другие агрессивные действия Азербайджана (осуществляемые при содействии Турции и Пакистана), которые имели место в ходе проведения азербайджано-турецких военных учений и учений «Три брата — 2021», нацеленных на эскалацию напряженности на армяно-азербайджанской границе…

Напомним читателям, что в последние дни азербайджанские силовики на 21-километором участке автомобильной дороги Горис — Капан, который они недавно перекрывали на несколько дней, сейчас останавливают иностранные (как правило, иранские) грузовики, чтобы взять с них установленный ими же транспортный налог и пошлину. Причем цинизм и поддерживаемый апшеронским султанатом государственный бандитизм дошли до того, что официальный Баку нашел оправдание сей откровенной провокации, имеющей цель перевести этот акт агрессии в горячую фазу. Этим агрессивным и враждебным действиям официальный Баку нашел объяснение, как то:

«В соответствии со статьей 210 Налогового кодекса Азербайджана, транспортные средства иностранных государств при въезде на территорию Азербайджана и выезде с нее облагаются дорожным налогом, а также дорожной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана в соответствии со статьей 24 закона «О государственной пошлине».

Дорог Горис-Капан. Табличка «добро пожаловать в Азербайджан» Цитата из видео на YouTube

И это абсолютно не подкрепленное юридическими актами действо апшеронских властей по существу было принято как само собой разумеющееся в выступлении Никола-капитулянта на заседании Национального собрания РА 15 сентября 2021 года во время ответа на вопрос депутата от оппозиции о фактах вопиющих нарушений территориальной целостности Армении со стороны Азербайджана. То есть с благословления Пашиняна придуманное Азербайджаном оправдание может быть записано в актив азербайджано-турецких стратегов при развязывании в будущем войны против Республики Армения. Азербайджан, по существу, уже распространил свою юрисдикцию на территорию части Сюникской области суверенной Республики Армения, причем с согласия николпашиняновской предательской клики. Собственно, удивляться такому ходу событий автору этих строк не приходится, так как ранее в десятках своих статей и интервью мною приводились неоспоримые (даже со стороны пашиняновской предательской своры) факты, подтверждающие ту истину, что спецслужбы с берегов Потомака (CIA) и Туманного Альбиона (MI-6) и их турецкие военно-политические прислужники, организовав в апреле — мае 2018 года государственный переворот в Армении, совершили это преступление не только с целью сдачи на откуп натовской Турции и ее вилайету Азербайджану Республики Арцах, но и как минимум территории Сюникской области Республики Армения, включающей 45-километровый Мегринский участок государственной границы Республики Армения с Исламской Республикой Иран. Это позволит турецко-азербайджанским стратегам, а стало быть и их кураторам из-за бугра, взять под свой контроль дорогу, соединяющую Нахичеван через Сюникскую область с приграничными Армении и Ирану районами Азербайджана. Не приведи Господь, случись такоеу, не приходится сомневаться, что сбудется вожделенная мечта новоосманского турецкого султана Эрдогана по воплощению в жизнь идеи пантуранизма, (чреватой обернуться военной катастрофой мирового масштаба), на пути которой был армянский христианский цивилизационный клин в исламской дуге, простирающейся от Гибралтара через Северную Африку, Ближний Восток, Азербайджан, Среднюю Азию до Синьцзян-Уйгурского автономного округа (населенного последователями ислама) Китайской Народной Республики. Не приходится сомневаться, что ради достижения этой своей мечты Эрдоган, а нынче с Пакистаном вместе, будут подстрекать Алиева к развязыванию войны Азербайджаном против Армении.

Упоминая о Нахичеване, уважаемый читатель, не мог не вспомнить строки из проникновенного письма выдающегося армянина, заслуженного деятеля искусств Армянской ССР, заслуженного архитектора Армянской ССР», лауреата Государственной премии Рафаела (Рафо) Исраеляна от 20 июля 1962 года в адрес первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева:

«…В первые же месяцы тезисы Ленинской национальной политики были торжественно провозглашены ответственными руководителями Советского государства и большевистской партии: уже 2 декабря 1920 года на торжественном заседании Баксовета (Бакинский Совет — верховный орган власти в Баку и Бакинском регионе — А.Г.) по поводу установления советской власти в Армении тов. Серго Орджоникидзе процитировал декларацию главы Азербайджанской Советской Республики тов. Н. Нариманова относительно армянских областей Зангезур (Сюникская область РА — А.Г.), Нахичевань и Нагорный Карабах, областей, которые антинародное правительство мусаватистов пыталось отторгнуть от Армении».

Киров , Микоян , Орджоникидзе и Левандовский среди красноармейцев и командиров 11-й армии на вокзале в Баку, май 1920

Очень характерно выступление тов. Нариманова. Нариманов говорит: «Берите их себе! Берите эти земли для Армении!» Глава Азербайджанской Республики выходит и говорит: «Этого ужасного вопроса больше не существует!» (см. Г. К. Орджоникидзе. Избранные речи и статьи, 1956 г., стр. 139−191). А вот и сама декларация тов. Нариманова от 2/XII 1920 года от имени Ревкома Азербайджана: «Территории Зангезурского и Нахичеванского уездов являются нераздельной частью Советской Армении. А трудовому крестьянству Нагорного Карабаха представляется полное право на самоопределение». (ЦГА Арм. ССР, ф 114, д.80, л.1. Впервые опубликовано в газете «Коммунист» 2 декабря 1920 года). А 4 декабря 1920 года Наркомнац возглавляемого Лениным Советского государства торжественно подтвердил от имени советского правительства: «Первого декабря Советский Азербайджан добровольно отказывается от спорных провинций и декларирует передачу Советской Армении Зангезура, Нахичевани, Нагорного Карабаха (см. И. В. Сталин, Сочинения, том 4, стр. 414)». С этими и другими весьма интересными фактами по данной теме уважаемый читатель может ознакомиться, прочитав статью под заголовком «Отрекаемся от признания: почему Нахичевань и Нагорный Карабах оказались в составе Азербайджанской ССР?», опубликованную 4 августа 2010 года в ИА REGNUM.

Я не стану приводить цитаты из воинственных выступлений апшеронского султана Ильхама Алиева, который не перестает кичиться победой турецко-азербайджанских и сирийских наемников-террористов в карабахской войне (сентябрь — ноябрь 2020 года), завоеванной, по мнению профессиональных экспертов военного дела, мягко выражаясь, из-за бездарности, а по мне — предательства со стороны подельника апшеронского султана, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Республики Армении Никола Воваевича. При этом вызывает возмущение, что уже возбуждено более десятка уголовных дел с обвинением патриотов Армении, которые на протяжении последних месяцев доказательно утверждали, что имело место предательство со стороны политического руководства РА во время карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года). Однако это — тема отдельного анализа, и всему свое время. Убежден, что будет неизбежным судебный процесс над повинными в гибели пяти тысяч мужественных армянских воинов, над теми, на чьей совести надломленные судьбы более 10 тысяч инвалидов карабахской войны, потеря жилья более чем 40 тысячами жителей Гадрутского района, Шуши и других населенных пунктов, оккупированных азербайджано-турецкой военщиной. И не приходится сомневаться, что виновные в этом злодеянии против своего народа будут наказаны со всей строгостью закона. Уже не приходится говорить о 75% сданной ими врагу территории Арцаха, территории, каждый квадратный метр которой обагрен кровью сотен и тысяч армянских патриотов, павших в нагорно-карабахской национально-освободительной войне 1992−1994 годов.

Не хотелось завершать статью на грустной ноте, благо Провидение и на сей раз оказалось благосклонным к Армении и Арцаху, армянскому народу, и есть что писать о хорошем. Здесь хочу привести выдержку из статьи «Сепаратистский генерал»: назначение Кособокова в Арцахе вызвало бурное негодование в Азербайджане», опубликованной 10 сентября 2021 года в телеграм-канале «Баграмян 26», как то:

«Назначение генерала Михаила Кособокова на должность командующего российской миротворческой миссией в Арцахе вызвало истеричную реакцию в Азербайджане. Причиной опасений Баку является служебная биография Кособокова. Михаил Кособоков нес службу практически во всех регионах постсоветского пространства, где существуют проблемы территориальной принадлежности. В частности, генерал занимал должность заместителя командующего ВМФ в Крыму. До этого, с 2015 по 2017 год, занимал должность командира 7-й российской военной базы в Абхазии. До недавнего времени Михаил Кособоков занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией ВС РФ, расположенной как на Северном Кавказе, так и в Южной Осетии. Вышеупомянутое обстоятельство, очевидно, сильно насторожило азербайджанский политический истеблишмент, причем как оппозицию, так и провластные круги… Если опасения Азербайджана не безосновательные, то назначение Кособокова можно расценивать как позитивный месседж от Москвы Еревану, свидетельствующий о ее поддержке решительности арцахцев существовать отдельно от навязываемого им азербайджанского режима. О том, что Москва воспринимает Арцах как отдельное государство, свидетельствует и недавняя заявка Минобороны России на закупку оборудования для воинских частей в Республике Нагорный Карабах. Как мы уже писали ранее, по требованию Баку и под давлением азербайджанского лобби заявка была удалена с сайта госзакупок, однако позиция МО РФ была воспринята однозначно».

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Mil.ru

Заметим также, что не менее истеричную реакцию в Азербайджане вызвало и заявление бывшего командующего миротворческими силами России в Республике Арцах Героя России генерал-лейтенанта Рустама Мурадова о продлении сроков пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Так, 10 сентября т. г. небезызвестное интернет-издание 1NEWS. AZ опубликовало статью Фариды Багировой под заглавием «Рустам Мурадов «продлил» сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе. Разве он уполномочен…» Приведу отдельные выдержки из этой статьи, а именно:

«Рустам Мурадов, завершивший 6 сентября свою миссию в качестве командующего миротворческими силами (МС) России в Карабахе, заявил ТАСС, что позитивно оценивает работу российских миротворцев. Он отметил, что в данный момент жизнь в Карабахе идет полным ходом, постепенно решаются проблемные вопросы. «Оцениваю (деятельность миротворческой миссии РФ) только положительно. Оценку нам дает мирное население — сегодня жизнь в Карабахе идет полным ходом. Есть, конечно, вопросы очень сложные, но процесс идет — возвращение людей, решение ряда проблемных вопросов. Поэтому, думаю, будет все нормально», — сказал Р. Мурадов. По его словам, российские миротворцы будут находиться на территории Карабаха в течение пяти лет после произошедшего конфликта. «Первые пять лет — по соглашению, подписанному главами трех государств (России, Армении и Азербайджана — А. Г.). Впоследствии будет принято решение о дальнейшем продлении (пребывания) российского миротворческого контингента», — сказал он. Далее в этой же статье Фарида-кызы для придания объективности своей писанине констатирует: «В течение 10 месяцев ее осуществления она (миротворческая миссия — А. Г.) запомнилась преимущественно гуманитарной деятельностью: российские миротворцы помогают армянам Карабаха строить водохранилище, собирать урожай, раздают школьные принадлежности, подвозят питьевую воду, даже принимают роды (сокрушается Фарида-кызы — А. Г.). Но в Азербайджане хорошо видят случаи пристрастного либо попустительского отношения миротворцев в рамках своих непосредственных задач. Такие факты есть, и они не делают чести пониманию миротворцами своих непосредственных задач (видимо, пресечение миротворцами провокаций со сторон азербайджанских диверсантов на границе с Шуши и на других участках оккупированных азербайджанской военщиной территории Республики Арцах нынче азербайджанской стороной расценивается как «попустительское отношение» — А.Г.)». На этом тревоги Фариды-кызы не кончаются: «Но этим логичным вопросом (речь о пролонгации присутствия МС России в Нагорном Карабахе — А.Г.) справедливо могут задаться в Азербайджане. Как известно, в пункте 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года четко указывается: «Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередной 5-летний период, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения». Тогда на каком основании Мурадов столь уверенно утверждает о продлении пребывания российского миротворческого контингента в Карабахе? Разве в его полномочия входит участие в принятии подобных решений?»

В этой связи хотелось бы со всей определенностью заявить, что не будь ввода миротворческих сил Российской Федерации в зону военных действий между турецко-азербайджанскими вооруженными силами и сирийскими наемниками-террористами, с одной стороны, и армией обороны Республики Арцах, с другой стороны (в силу бездарных, если не сказать, предательских действий со стороны отдельных руководителей РА), неизбежной стала бы трагедия, когда в считаные дни население Нагорного Карабаха подверглось бы геноциду. Герой России, генерал-лейтенант Рустам Мурадов, вне всякого сомнения, прекрасно был осведомлен об этом. Бесспорно, что президент России, глубокоуважаемый Владимир Владимирович Путин, принимая решение об отправке миротворческих сил МО РФ в зону военных действий, будучи всесторонне проинформированным о положении дел в зоне конфликта, вопреки воле апшеронского султана и турецко-азербайджанского подельника в лице Никола Пашиняна, задушил войну.

Никол Пашинян и Бако Саакян. Нагорный Карабах Primeminister.am

Пишу эти строки, и на память приходит история из недавнего прошлого. Так, в начале 2018 года папа Римский Франциск, принимая в Ватикане президента Турции Эрдогана, в качестве памятного подарка вручил ему медаль, на котором был изображен ангел мира, который душит чудовище войны. Выдающийся понтифик, казалось бы, предчувствовал и предвидел, что медаль он вручает змею-искусителю, падшему ангелу, то есть дьяволу. Ангелы папы Римского не остановили змея-искусителя в развязывании кровавой бойни в Арцахе, его остановили посланники ангела мира — российские миротворцы.

Пользуясь представленной возможностью, хотел бы выразить слова искренней благодарности и глубокой признательности генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову, каждому из 1960 российских воинов-миротворцев, находящихся на территории ими же спасенной Республики Арцах, и пожелать мира их семьям, Великой России, по праву считающейся надежным гарантом безопасности армянского народа, сохранения независимости двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах.

Вместо послесловия

Уважаемый читатель, хочу надеяться, что вы не станете упрекать меня за то, что я хочу завершить свою статью, цитируя самого себя, точнее, приводя строки из другой моей статьи от 1 августа 2021 года, опубликованной ИА REGNUM под заголовком «Россия — гарант сохранения Республики Арцах». Поверьте, это вовсе не проявление политического скудоумия или нарциссизма. Так вот, в аннотации к этой статье записано: «Геополитическая обстановка, складывающаяся в мире, делает актуальной задачу не самого формата объявления принадлежности той или иной территории к конкретному субъекту международного права в виде национального государства, а, на мой взгляд, к созданию условий для безопасного и мирного процветания компактно проживающих национальных образований при полном сохранении своей национальной идентичности. Подобное безопасное будущее Республики Арцах мне видится лишь под протекторатом России».

Вместе с тем информационная война Азербайджана против Республики Армения, не прекращающиеся провокации со стороны апшеронского султаната на государственной границе Армении, чередующиеся военные учения турецко-азербайджано-пакистанских военных ястребов в приграничных районах Армении и Арцаха, максимально приближенные к действиям в условиях горячей войны, не оставляют сомнений в том, что Азербайджан готовит почву для начала военной агрессии против Республики Армения. И эта война тем неизбежнее, чем настырнее коллективный Запад будет нагнетать обстановку на российско-украинской и белорусско-польско-литовской границе.

Военные Азербайджана Mod.gov.az

По мнению западных аналитиков, Россия не станет вести одновременную войну на двух фронтах — Западном и Южно-Кавказском, По их расчетам, турецко-азербайджанский блицкриг позволит аннексировать Сюникскую область РА, если не полностью, то по крайней мере район, включающий 45-километровый участок границы Мегринского района Сюникской области с Ираном, что позволит турецко-азербайджанским ястребам прорубить столь вожделенный ими Зангезурский коридор, соединяющий прямым сообщением (автомобильным и железнодорожным) Нахичеван и приграничные с Ираном оккупированные территории Арцаха с Азербайджаном. Осуществлению этих коварных замыслов турецких и азербайджанских стратегов весьма и весьма способствует внутриполитическая обстановка в Армении и совершенно неадекватная сложившейся смертельной угрозе существованию армянской государственности деятельность Национального собрания РА 8-го созыва.

Выход из создавшегося крайне тревожного положения — инициирование и проведение в кратчайшие сроки общенационального референдума о вхождении Республики Армения в союзное государство России и Белоруссии. Альтернатива этому — война.