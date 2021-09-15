«Что-то надвигается?» — на белорусской границе расстрелян пограничный столб
11 сентября неизвестные расстреляли пограничный столб на белорусско-украинской границе. Об этом 15 сентября проинформировал Госпогранкомитет Белоруссии.
«Инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья, — сказано в кратком официальном сообщении. — Результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство».
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Инцидент обсудили читатели украинских телеграм-каналов: «Бородатая Бабушка», VESTI «Леся из СТРАНЫ» и «Юрий Ткачёв». Многие указали на то, что это очень похоже на провокацию.
«Это из схронов партизаны бандеровские вылезли. Батька их засунет обратно, и безвозвратно, доиграются-таки», — отреагировала Татьяна.
«Теперь мы официально можем начать клянчить деньги у Запада на колючую проволоку для границы», — написал Вячеслав.
«Хороший инфоповод и источник громких заголовков в СМИ. Посмотрим теперь, кто на этой лошади поедет…» — добавил User.
«Жесткий, я бы даже сказал — жесточайший ответ Зеленского на военные учения Запад-2021», — не без сарказма отметил Константин В.
«Ну это всё равно, что на*рать соседу под двери, позвонить и убежать», — смеется один из читателей.
«Бандеростан, а не Украина…» — пишет Alisa Fox.
«Знакомая метода борцунов с памятниками», — добавил Krutus.
«Вообще без ума? Стрельба в сторону сопредельного государства чем чревата?» — задался вопросом NaSi.
«Доиграются… На границе шутить! Грыгорыч не будет, по помидоры засадит», — написал Ares P.
«Осталось ввязаться в войну с Беларусью, и будет зашибись. Хотя и поделом, раз мы такие… [ненормальные]» — отметила Елена.
«Выстрел в сторону сопредельного государства — приглашение к боевым действиям», — написал Сергей С.
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«Что-то надвигается», — задумался Никита.
«Они не поведутся на такую примитивную провокацию», — добавил в отношении белорусской стороны Ярослав Ф.
«Батька это точно так не оставит», — в свою очередь ответил Roman Super.
«Это уже объявление войны или осеннее обострение?» — задался вопросом Алекс.
«Ответ на совместные учения Беларуси и России секретным оружием Украины???» — не без сарказма поинтересовался Сергей.
«Безнаказанность ни к чему хорошему не приведет… Перед парадом оскорбляли президента одной соседней страны, теперь обстреляли пограничный знак другой соседней страны, дальше что? Ох нарвемся…» — написала Lota.
«Скажут либо «сами себя», либо «русский след», — подытожил Николай Н.
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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что украинская граница абсолютно уязвима для диверсионных групп и мигрантов, которых могут направить белорусские власти, и стране нужно укреплять границу с Белоруссией.