13 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Белоруссии намерены разместить на границе с Украиной зенитно-ракетные комплексы C-400, которые планируют закупить в России.

Оксана Переможенко, , 18:55 — REGNUM В Белоруссии намерены разместить на границе с Украиной зенитно-ракетные комплексы C-400, которые планируют закупить в России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

"Сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. Мы должны готовиться: 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту», — сказал Лукашенко.

Заявление белорусского лидера обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Также заявление Лукашенко оценили читатели украинских телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и Klymenko Time. Многие отметили, что подобного решения от руководства Белоруссии стоило ожидать, учитывая ухудшение отношений между Киевом и Минском.

«Печально… А могли бы жить в мире и дружбе», — отреагировала Валентина М.

«Мы же сами… напросились», — добавила Елена Б.

«Всё ж рвутся в НАТО, вот и ответочка…» — добавила Татьяна П.

«Где захотят, там и разместят! Спрашивать никого не будут!» — пишет Валентин М.

«Если Зеленский собрался воевать с Россией, то он должен понимать, что Белоруссия не будет стоять сложа руки, у них есть договор! Мы должны знать, во что он нас втягивает!» — отметил Алексей В.

«На его месте я бы сделал то же самое», — добавил Maxwell B.

«Это только то, что они официально озвучили. А чё там будет стоять, только Бацька знает», — написал Forthehappyfew.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

«Теперь жить на Украине в очаровании С-400 на границе. Тэкс, кто там давеча на танке хотел по Красной площади проехать?» — поинтересовался Ares P.

«Украину зажимают со всех сторон. Спасибо майдану!» — добавил trs.

«Не страшно, у нас если что на этот счет кастрюли есть, наденем и гимн петь начнем, они сами сдадутся, увидев боевых рыцарей», — иронизирует Oleg O.

«Правильно. С-400 — это новейшая система противовоздушной и противоракетной обороны. Оружие не наступательное, но очень эффективное для поражения как летательных аппаратов, так и крылатых и баллистических ракет, то есть средств воздушного нападения. Украине это никак не угрожает. Украина же не будет атаковать Беларусь с воздуха?!» — написал Dima Alex.

«Спасибо, американцы! Попробовали свалить батьку… — вот и результат!» — пишет Любовь.

«Это от натовских аппаратов, шастающих по территории Украины, т.к. у Украины нет средств воздушного нападения», — добавил Nonlinear equation.

«Мы западные кредиты тратим на то, чтобы купить у бриттов и американцев древний хлам, который они хотели утилизировать, а бацька покупает новейшее вооружение!..» — отметил M@dDog.

«На фоне $60 млн «щедрой американской помощи» 1 млрд как-то меркнет», — отреагировал R Ro.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«Батька — молодец… Украинцы, сидите и не рыпайтесь… Кастрюли надели, и всё в порядке…» — пишет Валентина С.

«В то время как американские разведывательные самолеты летают по воздуху Украины, пусть лучше постоят на границе С-400», — написал Denis.

«А где наш ледокол и резиновые лодки? На границу с Белоруссией их!» — с сарказмом подытожила Tatyanetta.

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