Громкое дело бывших банкиров, которые руководили санированным банком «Открытие», дошло до Верховного суда России. Высшая судебная инстанция поддержала позицию Центробанка РФ по делу о взыскании с пяти физлиц и одной компании 289,52 млрд рублей убытков. Это дело может стать прецедентом для схожих случаев. Тем более к ряду тех же ответчиков есть претензии и у «Траста», и сумма там также приличная — более 107,3 млрд рублей. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

История

ПАО «Банк «Финансовая корпорация «Открытие» был создан в 1992 году. В разные годы на базе «Номос-банка» финансовой группой «Открытие холдинг» в единую структуру были слиты десяток российских банков.

В ноябре 2017 года в связи с отрицательным значением собственного капитала размер уставного капитала ПАО был уменьшен до одного рубля. В декабре того же года был осуществлен допвыпуск обыкновенных акций организации на сумму 456 млрд рублей, который выкупил Банк России. В результате уставный капитал дорастили до 138 млрд рублей.

С 2017 года банк находится под контролем ЦБ РФ, а в течение 2018 года были завершены основные этапы финансового оздоровления акционерного общества, а также в марте 2018 года выбыл из состава активов банк «Траст», на базе которого образовали банк непрофильных активов.

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Иск на 300 млрд рублей

Но банк не сам по себе теряет капитал, скатываясь в минус по показателям. Не последнее слово здесь за руководящим составом. Потому претензии к бывшим руководителям вполне понятны.

В июле 2019 года ЦБ РФ обратился в арбитраж Москвы с иском к бывшим членам совета директоров Геннадию Жужлеву, Елене Будник, экс-президенту Рубену Аганбегяну, экс-главе Евгению Данкевичу, основателю банка Вадиму Беляеву и бывшему основному акционеру — АО «Открытие холдинг». Регулятор потребовал взыскать с них убытки в размере 289,52 млрд рублей.

По делу практически сразу были наложены обеспечительные меры в виде ареста имущества в пределах суммы иска, но с оставлением должникам 80% от заработной платы. В ходе рассмотрения этого заявления представитель истца заявил, что «фактические действия ответчиков до подачи искового заявления свидетельствуют о предпринимаемых ими мерах, направленных на отчуждение принадлежащих им активов». Указывалось, что квартира, ранее принадлежавшая Будник, перешла в собственность её супруга, а «ответчиками в период 2017—2018 гг. закрыты счета в ПАО ФК «Открытие», а ответчик Данкевич Е. Л. объявлен в международный розыск».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В ходе судебного заседания представитель ЦБ РФ заявил «ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, мотивированное приобщением к материалам дела документов, составляющих банковскую тайну». Решение по иску было удовлетворено частично, но детали так и не сообщили. Сам вердикт попал также под закрытие от общественности.

К слову, некоторые ответчики были против закрытости процесса. Например, в кассационной жалобе Данкевич Е. Л. просил «о пересмотре судебных актов о возвращении апелляционной жалобы, ссылаясь на то, что рассмотрение дела в закрытом судебном заседании создает правовую неопределенность для участвующих в деле лиц и немотивированно ограничивает их права».

10 сентября 2021 года Верховный суд отказал бывшим топ-менеджерам банка «в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам».

Известно, что некоторые ответчики попросили об отсрочке исполнения судебного акта.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Претензии «Траста»

Иском ЦБ РФ претензии к бывшим руководителям «Открытия» не ограничиваются.

8 октября 2021 года арбитраж Москвы начнёт рассматривать заявление «Траста» к АО «Открытие холдинг», Евгению Данкевичу, Геннадию Жужлеву и Михаилу Назарычеву, который занимал должности в банке «Открытие». С них пытаются взыскать убытки в размере 107 375 872 945 рублей 54 копеек. ЦБ РФ в деле участвует третьим лицом, как и ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

В марте 2021 года в рамках этого спора был наложен арест на имущество фигурантов.

В материалах дела уточняется, что с 2014 года «Траст» был под санацией. За период с марта 2018 года ЦБ РФ выделил ему в форме депозитов 318,9 млрд рублей и 300 млн рублей на докапитализацию. Видимо, как и в случае с первым многомиллиардным иском, сумму претензий рассчитывали по формуле, в которой убытки равны доходу, который регулятор мог бы получить, разместив средства, потраченные на санацию, под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяется помощь фонду консолидации банковского сектора.

Ко всему этому букету финансовых претензий следует добавить и ущерб, проходящий по уголовному делу, фигурантом которого стал экс-председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич. В деле речь идёт растрате 34 млрд рублей. Не за горами ещё один иск?