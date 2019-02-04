Бывший глава банка «Открытие» Евгений Данкевич объявлен в розыск

Москва, , 23:33 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации объявил в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщил журналистам заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.

По его словам, СК РФ проводит масштабное расследование в отношении Данкевича, который подозревается в растрате нескольких десятков миллиардов рублей.

Следствие установило, что в 2017 году Данкевич, который тогда занимал пост председателя правления банка «Открытие» вступил в преступный сговор с руководителями «01 Групп» и «01 Групп финанс». Эти компании были заемщиками банка «Открытие». Они выпустили и разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номиналом в 1 тыс. рублей.

Данкевич знал, что реальная стоимость облигаций не наберет и 500 рублей, однако дал распоряжение приобрести их по полной стоимости. В итоге «01 Групп» и «01 Групп финанс» получили за эти облигации 34 млрд рублей из средств банка «Открытие» и досрочно погасили имевшуюся у них задолженность по кредитам во все том же банке «Открытие».

Сейчас Следственный комитет объявил Данкевича в розыск. Совместно с ФСБ России проводятся следственно-оперативные действия.