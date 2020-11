5 ноября 2020 | Время чтения 9 мин

Анастасия Степанова, , 06:32 — REGNUM Центробанк России осенью 2020 года, впервые за три года, пополнил список системно значимых банков, то есть тех, чьё влияние на экономику России существенно. В этот перечень из теперь уже 12 кредитных организаций попал и «Совкомбанк», среди конечных бенефициаров которого граждане Израиля, Кипра, Великобритании, Германии, а также юрлицо, оформленное на Кипре. ИА REGNUM проанализировало список системно значимых банков, выяснив, кто же контролирует экономику России через них.

Центральный банк

Для справки

Список Центробанка России включает 12 банков: «ЮниКредит», «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Банк ВТБ», «Альфа-Банк», Сбербанк, «Московский кредитный банк», Банк «ФК Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк».

«Совкомбанк» был включён в этот список 29 октября 2020 года. Как уточнял регулятор в своём официальном сообщении, на начало октября текущего года доля ПАО в активах банковского сектора составила около 1,5%.

В целом же на долю всех 12 банков приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора.

Американскому экономисту Хайману Мински приписывают выражение «Too big to fail». Сейчас оно стало международным финансовым термином, который используют для определения институтов, банкротство которых из-за их существенного влияния может иметь значительные последствия для экономики. В банковском секторе РФ к таковым институтам можно отнести 12 банков, потому они всегда смогут рассчитывать на особое внимание и поддержку государства. Кому же они принадлежат?

Под контролем государства

Особняком можно поставить банки, подконтрольные РФ и Центробанку России. Таких в списке шесть, то есть ровно половина. Остановимся на них подробнее.

«Газпромбанк» на конец августа 2020 года на 29,76% голосующих акций принадлежал ПАО «Газпром», ещё на 20,11% ООО «Газпром капитал», на 13,59% — ПАО «Газ-сервис», на 13,59% — ПАО «Газ-Тек». Во всех случаях конечный бенефициар — РФ. Есть в этом банке и доля госкорпорации «ВЭБ.РФ» — 8,53% от голосующих акций.

В ВТБ Банке на конец августа 2020 года Российской Федерации принадлежало 60,93% голосующих акций. Помимо этого, 2,95% были у STATE OIL FUND OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN («Государственный нефтяной фонд Азербайджана»), учреждённого указом президента Азербайджана. Ещё 2,35% было за QATAR HOLDING LLC (Катар Холдинг ЛЛСи), конечным бенефициаром которого является Qatar Investment Authority — государственная холдинговая компания Катара, которую в 2005 году основал эмир Хамад бин Халифа Аль Тани.

Акционеры-миноритарии, чьи данные не раскрываются, имеют 18,99% от объёма голосующих акций в банке.

Также на август 2020 года в нём более 9% голосующих акций имел и другой фигурант списка — Банк «ФК Открытие», который полностью подконтролен ЦБ РФ.

Стоит напомнить, что регулятор планирует в 2022 году продать «Открытие». На пресс-конференции в июне 2020 года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что намерения о продаже сохраняются:

«Действительно, мы ориентировались на срок начала продажи — конец 2021 года, но в связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках, конечно, это потребует того, чтобы и потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии. Поэтому, на наш взгляд, более реалистичный срок — это весна 2022 года. Работа по подготовке к продаже «Открытия» продолжается. Мы будем определять и способы продажи, пока окончательные выводы не сделаны, и объем пакетов. Будем над этим работать и намерены как можно быстрее пакет акций «Открытия» продать».

Ещё один подконтрольный государству банк — это «Промсвязьбанк», который ранее принадлежал братьями Ананьевым. Банкиры на сегодня проходят фигурантами уголовного дела и заочно арестованы судом.

В Сбербанке РФ в лице Минфина государству принадлежит 52,32% от объёма голосующих акций. При этом оставшаяся часть находится в свободном обращении. К примеру, глава Сбербанка Герман Греф также имеет долю участия в уставном капитале банка — 0,0045%.

Также 100% от голосующих акций РФ в лице Росимущества принадлежит в «Россельхозбанке», с которого стартовала новая программа ипотечного кредитования с государственным субсидированием — «Сельская ипотека».

26 октября 2020 премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по «сельской ипотеке» на 2021 год финансирование будет увеличено почти в три раза — до 4,1 млрд рублей по субсидируемой ставке.

Коммерческие банки: иностранцы тут и там

Первый в списке ЦБ РФ стоит «ЮниКредит», зарегистрированный Банком России в ноябре 1991 года. У него имеются представительства в Белоруссии, Алтайском, Красноярском крае, Татарии, Белгородской, Иркутской, Омской, Тюменской, Кемеровской, Саратовской областях. «Юникредит» входит в список системно значимых с 2015 года. По данным из отчётности банка за 2019 года, он занимает 11-е место по размеру активов.

На начало сентября 2020 года, 100% голосующих акций этого банка принадлежало группе UniCredit (UniCredit S.p.A.). Фирма внесена в реестр предприятий Рима в октябре 2007 года. По данным с сайт ЦБ РФ, функции единоличного исполнительного органа ЮниКредит С.п.А. осуществлял на эту дату гражданин Франции Жан-Пьер Мюстье (Mustier Jean-Pierre).

Следующий банк, оказывающий существенное влияние на экономику РФ — это «Альфа-банк». На июнь 2020 года, по открытым данным, на 99,99% он принадлежал АО «АБ Холдинг», чей конечный бенефициар — ABH HOLDINGS S.A. (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ХОЛДИНГЗ С.А.) из Люксембурга, имеющий гражданство не только РФ, но и Израиля миллиардер Михаил Фридман, а также Герман Хан (имеет такое же гражданство, что и Фридман), гражданин Кипра, РФ и государства Сент-Китс и Невис Алексей Кузьмичёв. В списке конечных бенефициаров — Петр Авен, имеющий гражданство РФ и Латвии, итальянская фирма ЮниКредит С.п.А. (UniCredit S.p.A.), россиянин Андрей Косогов и The Mark Foundation for Cancer Research — благотворительный траст, учрежденный по законодательству Кайманских островов.

Небольшую долю в банке имеет и кипрская фирма ABH FINANCIAL LIMITED. На момент публикации данных на сайте ЦБ РФ, её единоличным исполнительным органом был гражданин Украины и Кипра, проживающий в городе Ларнаки — Андрей Главацкий.

Также в список ЦБ РФ входит «Московский кредитный банк», где 56,07% голосующих акций на начало октября 2020 года было за ООО «Концерн «РОССИУМ», подконтрольным Роману Авдееву, Сергею Сударикову, Андрею Жуйкову и гражданину Кипра Николаю Каторжнову.

Ещё два банка — «Росбанк» и «Райффайзенбанк» также могут «похвастаться» иностранными акционерами. Так, на конец июня 2020 года, 99,96% в «Росбанке» принадлежали французской группе Societe Generale S.A. (Сосьете Женераль С.А.). А «Райффайзенбанк» на 100% принадлежит австрийской фирме Raiffeisen Bank International AG.

На сайте ЦБ РФ уточняется, что «конечными собственниками Райффайзен Банк Интернациональ АГ являются около 1 700 000 пайщиков — не связанных между собой физических лиц, каждый из которых не владеет прямо или косвенно более 20% уставного капитала».

Новый фигурант списка Набиуллиной

За номером три в реестре системно значимых теперь идёт «Совкомбанк». Зарегистирован он регулятором в ноябре 1990 года. Прописано ПАО в Костроме, но имеет филиалы в Москве и Новосибирской области.

В 2019 году газета «Ведомости» писала, что «Совкомбанк» принимал участие в аукционе по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка (Владивосток), переданного в ходе санации ЦБ, но отказался от покупки из-за высокой цены.

По данным с сайта регулятора, на август 2020 года 86,456% от объёма голосующих акций «Совкомбанка» принадлежали частной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Би Ви» (Private Limited Liability Company Sovco Capital Partners B.V.), которая зарегистрирована в 1989 году в Нидерландах. Список конечных бенефициаров компании обширен, в нём два гражданина Израиля — Фаина Балк и Леонид Баренбойм, гражданин Великобритании — Андрей Оснос, гражданин Германии — Даниил Бронштейн, гражданин Кипра — Михаил Тихомиров, братья Хотимские, которых СМИ называют основателями банка. В списке конечных бенефициаров также россияне, проживающие за пределами РФ и в её границах, — Илья Бродский, Андрей Суздальцев, Сергей Бондарович, Леонид Богуславский (фигурант списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020», которого называют бизнес-партнером Бориса Березовского по компании «ЛогоВАЗ»), Елена и Василий Баскины, Михаил Автухов, Марина Яковлева, Алексей Панферов, Наталия Гончарова, Алексей Фисун, Михаил Кучмент, Александр Лузин, Кирилл Соколов, Михаил Клюкин и Дмитрий Гусев.

Также в «Совкомбанке» 3,42% голосующих акций было за кипрской компанией «Комана Холдингз Лимитед» (Komana Holdings Limited), единственным акционером которой является сам банк. Ещё 3,32% голосующих акций — за компанией «Айяр Интернешнл Инвестмент Компани» (Ayar International Investment Company), чей конечный бенефициар — министерство финансов Саудовской Аравии.

Небольшую долю (1,29%) имеет Российско-Японский инвестиционный фонд (Russia-Japan Investment Fund L.P.), который принадлежит кабинету министров Японии, РФ в лице Росимущества и госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Помимо этого, РФ совместно с «ВЭБ.РФ» контролирует в «Совкомбанке» через четыре кипрских актива (Flycrost Holdings Ltd, Zigki Holdings Ltd, Buchkana Holdings Limited, Pangoro Holdings Limited) и одно российское юрллицо (ООО «РФПИ Управление инвестициями-25») — 4,27% доли.

При этом в Zigki Holdings Ltd и Buchkana Holdings Limited третий конечный бенефициар — Китай в лице государственного совета.