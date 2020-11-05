Анастасия Степанова, 5 ноября 2020, 06:32 — REGNUM Центробанк России осенью 2020 года, впервые за три года, пополнил список системно значимых банков, то есть тех, чьё влияние на экономику России существенно. В этот перечень из теперь уже 12 кредитных организаций попал и «Совкомбанк», среди конечных бенефициаров которого граждане Израиля, Кипра, Великобритании, Германии, а также юрлицо, оформленное на Кипре. ИА REGNUM проанализировало список системно значимых банков, выяснив, кто же контролирует экономику России через них.

Центральный банк
Центральный банк

Для справки

Список Центробанка России включает 12 банков: «ЮниКредит», «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Банк ВТБ», «Альфа-Банк», Сбербанк, «Московский кредитный банк», Банк «ФК Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк».

«Совкомбанк» был включён в этот список 29 октября 2020 года. Как уточнял регулятор в своём официальном сообщении, на начало октября текущего года доля ПАО в активах банковского сектора составила около 1,5%.

В целом же на долю всех 12 банков приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора.

Американскому экономисту Хайману Мински приписывают выражение «Too big to fail». Сейчас оно стало международным финансовым термином, который используют для определения институтов, банкротство которых из-за их существенного влияния может иметь значительные последствия для экономики. В банковском секторе РФ к таковым институтам можно отнести 12 банков, потому они всегда смогут рассчитывать на особое внимание и поддержку государства. Кому же они принадлежат?

Под контролем государства

Особняком можно поставить банки, подконтрольные РФ и Центробанку России. Таких в списке шесть, то есть ровно половина. Остановимся на них подробнее.

«Газпромбанк» на конец августа 2020 года на 29,76% голосующих акций принадлежал ПАО «Газпром», ещё на 20,11% ООО «Газпром капитал», на 13,59% — ПАО «Газ-сервис», на 13,59% — ПАО «Газ-Тек». Во всех случаях конечный бенефициар — РФ. Есть в этом банке и доля госкорпорации «ВЭБ.РФ» — 8,53% от голосующих акций.

В ВТБ Банке на конец августа 2020 года Российской Федерации принадлежало 60,93% голосующих акций. Помимо этого, 2,95% были у STATE OIL FUND OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN («Государственный нефтяной фонд Азербайджана»), учреждённого указом президента Азербайджана. Ещё 2,35% было за QATAR HOLDING LLC (Катар Холдинг ЛЛСи), конечным бенефициаром которого является Qatar Investment Authority — государственная холдинговая компания Катара, которую в 2005 году основал эмир Хамад бин Халифа Аль Тани.

Акционеры-миноритарии, чьи данные не раскрываются, имеют 18,99% от объёма голосующих акций в банке.

Также на август 2020 года в нём более 9% голосующих акций имел и другой фигурант списка — Банк «ФК Открытие», который полностью подконтролен ЦБ РФ.

Стоит напомнить, что регулятор планирует в 2022 году продать «Открытие». На пресс-конференции в июне 2020 года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что намерения о продаже сохраняются:

«Действительно, мы ориентировались на срок начала продажи — конец 2021 года, но в связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках, конечно, это потребует того, чтобы и потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии. Поэтому, на наш взгляд, более реалистичный срок — это весна 2022 года. Работа по подготовке к продаже «Открытия» продолжается. Мы будем определять и способы продажи, пока окончательные выводы не сделаны, и объем пакетов. Будем над этим работать и намерены как можно быстрее пакет акций «Открытия» продать».

Ещё один подконтрольный государству банк — это «Промсвязьбанк», который ранее принадлежал братьями Ананьевым. Банкиры на сегодня проходят фигурантами уголовного дела и заочно арестованы судом.

В 2019 году «Промсвязьбанк» стал опорным банком по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам.

В Сбербанке РФ в лице Минфина государству принадлежит 52,32% от объёма голосующих акций. При этом оставшаяся часть находится в свободном обращении. К примеру, глава Сбербанка Герман Греф также имеет долю участия в уставном капитале банка — 0,0045%.

Для справки: Герман Греф был министром экономического развития и торговли РФ, в разные годы занимал должности в правительстве Санкт-Петербурга, был членом коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, заместителем министра государственного имущества РФ.

Также 100% от голосующих акций РФ в лице Росимущества принадлежит в «Россельхозбанке», с которого стартовала новая программа ипотечного кредитования с государственным субсидированием — «Сельская ипотека».

26 октября 2020 премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по «сельской ипотеке» на 2021 год финансирование будет увеличено почти в три раза — до 4,1 млрд рублей по субсидируемой ставке.

Коммерческие банки: иностранцы тут и там

Первый в списке ЦБ РФ стоит «ЮниКредит», зарегистрированный Банком России в ноябре 1991 года. У него имеются представительства в Белоруссии, Алтайском, Красноярском крае, Татарии, Белгородской, Иркутской, Омской, Тюменской, Кемеровской, Саратовской областях. «Юникредит» входит в список системно значимых с 2015 года. По данным из отчётности банка за 2019 года, он занимает 11-е место по размеру активов.

На начало сентября 2020 года, 100% голосующих акций этого банка принадлежало группе UniCredit (UniCredit S.p.A.). Фирма внесена в реестр предприятий Рима в октябре 2007 года. По данным с сайт ЦБ РФ, функции единоличного исполнительного органа ЮниКредит С.п.А. осуществлял на эту дату гражданин Франции Жан-Пьер Мюстье (Mustier Jean-Pierre).

Следующий банк, оказывающий существенное влияние на экономику РФ — это «Альфа-банк». На июнь 2020 года, по открытым данным, на 99,99% он принадлежал АО «АБ Холдинг», чей конечный бенефициар — ABH HOLDINGS S.A. (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ХОЛДИНГЗ С.А.) из Люксембурга, имеющий гражданство не только РФ, но и Израиля миллиардер Михаил Фридман, а также Герман Хан (имеет такое же гражданство, что и Фридман), гражданин Кипра, РФ и государства Сент-Китс и Невис Алексей Кузьмичёв. В списке конечных бенефициаров — Петр Авен, имеющий гражданство РФ и Латвии, итальянская фирма ЮниКредит С.п.А. (UniCredit S.p.A.), россиянин Андрей Косогов и The Mark Foundation for Cancer Research — благотворительный траст, учрежденный по законодательству Кайманских островов.

Небольшую долю в банке имеет и кипрская фирма ABH FINANCIAL LIMITED. На момент публикации данных на сайте ЦБ РФ, её единоличным исполнительным органом был гражданин Украины и Кипра, проживающий в городе Ларнаки — Андрей Главацкий.

Также в список ЦБ РФ входит «Московский кредитный банк», где 56,07% голосующих акций на начало октября 2020 года было за ООО «Концерн «РОССИУМ», подконтрольным Роману Авдееву, Сергею Сударикову, Андрею Жуйкову и гражданину Кипра Николаю Каторжнову.

Для справки: главным бенефициар банка Роман Авдеев, по данным Forbes, ранее контролировал «Лебедянский сахарный завод» в Липецкой области, инвестировал в офисную недвижимость, купив бизнес-парк Solutions на юге Москвы, и в том же году стал владельцем футбольного клуба «Торпедо» (Москва).

Ещё два банка — «Росбанк» и «Райффайзенбанк» также могут «похвастаться» иностранными акционерами. Так, на конец июня 2020 года, 99,96% в «Росбанке» принадлежали французской группе Societe Generale S.A. (Сосьете Женераль С.А.). А «Райффайзенбанк» на 100% принадлежит австрийской фирме Raiffeisen Bank International AG.

На сайте ЦБ РФ уточняется, что «конечными собственниками Райффайзен Банк Интернациональ АГ являются около 1 700 000 пайщиков — не связанных между собой физических лиц, каждый из которых не владеет прямо или косвенно более 20% уставного капитала».

Новый фигурант списка Набиуллиной

За номером три в реестре системно значимых теперь идёт «Совкомбанк». Зарегистирован он регулятором в ноябре 1990 года. Прописано ПАО в Костроме, но имеет филиалы в Москве и Новосибирской области.

В 2019 году газета «Ведомости» писала, что «Совкомбанк» принимал участие в аукционе по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка (Владивосток), переданного в ходе санации ЦБ, но отказался от покупки из-за высокой цены.

До этого произошло слияние «Совкомбанка» с РосЕвроБанком, присоединены «Современный коммерческий инновационный банк» (СКИБ) и купленный у «Севергрупп» Алексея Мордашова «Меткомбанк». В декабре прошлого года сообщалось о возможном вливании Волго-Каспийского акционерного банка для усиления влияния в Астраханской области. И уже на конец августа 2020 года в астраханском банке за «Совкомбанком» числилось 98,02% голосующих акций.

По данным с сайта регулятора, на август 2020 года 86,456% от объёма голосующих акций «Совкомбанка» принадлежали частной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Би Ви» (Private Limited Liability Company Sovco Capital Partners B.V.), которая зарегистрирована в 1989 году в Нидерландах. Список конечных бенефициаров компании обширен, в нём два гражданина Израиля — Фаина Балк и Леонид Баренбойм, гражданин Великобритании — Андрей Оснос, гражданин Германии — Даниил Бронштейн, гражданин Кипра — Михаил Тихомиров, братья Хотимские, которых СМИ называют основателями банка. В списке конечных бенефициаров также россияне, проживающие за пределами РФ и в её границах, — Илья Бродский, Андрей Суздальцев, Сергей Бондарович, Леонид Богуславский (фигурант списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020», которого называют бизнес-партнером Бориса Березовского по компании «ЛогоВАЗ»), Елена и Василий Баскины, Михаил Автухов, Марина Яковлева, Алексей Панферов, Наталия Гончарова, Алексей Фисун, Михаил Кучмент, Александр Лузин, Кирилл Соколов, Михаил Клюкин и Дмитрий Гусев.

Для справки: Леонид Богуславский, по данным Forbes, владеет долями в 60-ти IT-компаниях 11 стран Европы, Америки и Азии.

Также в «Совкомбанке» 3,42% голосующих акций было за кипрской компанией «Комана Холдингз Лимитед» (Komana Holdings Limited), единственным акционером которой является сам банк. Ещё 3,32% голосующих акций — за компанией «Айяр Интернешнл Инвестмент Компани» (Ayar International Investment Company), чей конечный бенефициар — министерство финансов Саудовской Аравии.

Небольшую долю (1,29%) имеет Российско-Японский инвестиционный фонд (Russia-Japan Investment Fund L.P.), который принадлежит кабинету министров Японии, РФ в лице Росимущества и госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Помимо этого, РФ совместно с «ВЭБ.РФ» контролирует в «Совкомбанке» через четыре кипрских актива (Flycrost Holdings Ltd, Zigki Holdings Ltd, Buchkana Holdings Limited, Pangoro Holdings Limited) и одно российское юрллицо (ООО «РФПИ Управление инвестициями-25») — 4,27% доли.

При этом в Zigki Holdings Ltd и Buchkana Holdings Limited третий конечный бенефициар — Китай в лице государственного совета.