По данным Института социальных исследований НАН Украины, больше половины жителей Украины (50,8%) разговаривает в быту на украинском языке, сообщает 6 сентября украинский «24 канал».

Владимир Маковский. Два украинца. 1882

Кроме того, 27,6% говорят в быту на русском языке, 21,3% используют оба языка.

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Результаты исследования обсудили на странице одесского издания «Думская» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что не верят данным опроса. Также многие указали на то, что не так уж много жителей страны владеют «чистым украинским» языком.

«Хорошее исследование. И таки не поспорить. Таки да! Говорят на украинском! В магазинах на кассах!» — написала Анастасия З.

«Потому, что заставляют!» — ответила Анастасии З. Татьяна Р.

«Говорят на украинском, да, но смотря где. В русскоговорящих городах на украинском местные не говорят!!!» — отметила Ирина В.

«И кто-то в это поверит?..» — не понимает Наталия М.

«Есть карательный закон и национализм! Чему удивляетесь?» — спросил Владимир Д.

«На каком украинском? Который за последние годы извратили и исковеркали? Откуда же взялись эти проценты, они же априори говорить не умеют…» — добавила Анджела Т.

Фотий Красицкий. Гость из Запорожья. 1901

«Шо вы мелете вообще? Да его скоро возненавидят от того, что вы всем и всюду его навязываете. «Дурень думкой багатiв» (дурак мыслью богател — М. Р.). Так и Вы выдаете желаемое за действительное», — отреагировала Вика С.

«Сомнительные результаты исследования с понятной целью… 30 процентов, думаю…» — добавил Константин Александрович.

«У нас мало кто говорит на действительно чистом красивом украинском языке, а то, что тут утверждают за 50%, — это чистый суржик, говор сельский. И в этом нет ничего красивого. Либо общайся на чистом красивом нашем языке, либо на русском, но не нужно смешивать, ибо звучит это не очень», — отметила Юлия И.

«А вы всех опросили? Меня не спрашивали», — пишет Наталия Б.

«Да ладно уже! Если врать, так врать по-правильному — 150% украиноязычными стали!» — смеется Николай П.

«Вы вначале количество людей вообще посчитайте, а потом будете рассказывать, кто на каком языке говорит», — отреагировал Александр В.

«Кто это посчитал? Пусть бы этот вопрос вынесли на референдум, тогда это будет показательно. Но результат не обрадует…» — добавила Людмила Ш.

«Подождали бы до 1 апреля, а потом бы такое написали и пустили как новость! Во-первых, украинского как такового нет ни в Одессе, ни в области, и очень много городов, которые говорили, говорят на красивом русском! Вроде ещё не легализовали [каннабис], а штырит и галлюцинации сильные», — иронизирует Kseniya M.

«Интересно, откуда они взяли эту статистику? Провели опрос по Киеву и с этого вывели статистику по всей стране? Очередная ложь, выдаваемое за действительное желаемое. Юг [Украины] как разговаривал на русском, так и разговаривает, разве что насильственное принуждение продавцов в супермаркетах. Но есть очень хорошая поговорка — «насильно мил не будешь». Когда кто-то что-то запрещает, то народ неистово стремится к запретному плоду, тем более что этот запрет грубо нарушил конституционные права на национальные языки в Украине», — отметил Виталий Ш.

Сергей Васильковский. Хаты в Криворивне. Восточная Галиция

«Господа заврамшись, не украинский в их случае был, а максимум жалкий суржик! Литературным украинским владеют очень немногие! А на юге и востоке говорят и, главное, думают и говорят только на русском…» — подчеркнула Tatyana O.

«Говорите со мной по-русски» — эта фраза во всех заведениях юго-востока Украины сейчас лучше любого доброго слова», — подытожил Антон Г.

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