6 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление председателя украинского парламента Дмитрия Разумкова, относительно идеи переименовать страну в Украину-Русь. По словам Разумкова, некоторым чиновникам лучше «жевать, чем говорить».

Мирослава Романенко, , 16:24 — REGNUM Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков, комментируя идею спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о переименовании страны в Русь-Украину, заявил, что некоторым чиновникам лучше «жевать, чем говорить».

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (Операция глупости). 1475-1480

«Иногда лучше жевать, чем говорить. Украина сегодня требует изменений и реформ, но она точно не требует изменения названий. Мы с вами живем в стране Украина, и я думаю, это устраивает 99,9% наших граждан. Давайте работать над первой частью, с названием как-то мы разберемся. Играться с названием страны, тем более пытаться на этом как-то хайпануть — это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии. Информации о том, что в офисе президента готовится такой законопроект, у меня нет, и надеюсь, что это фейк», — сказал он.

Заявление председателя украинского парламента обсудили читатели телеграм-каналов «Первый независимый», «Бородатая Бабушка». Также заявление Разумкова обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие сочли ответ Разумкова адекватным, отметив, что он выделяется на фоне команды фракции «Слуга народа». Иные также указали на то, что Разумков — это очередной потенциальный кандидат в президенты Украины (аналогично Зеленскому), который, скорее всего, окажется идентичным нынешнему президенту.

«А я бы вообще назвал просто «Русь». И начал всё с чистого листа. Украина как проект… оказалась нежизнеспособной. К сожалению», — написал Aleks.

«По-моему, единственный адекватный человек в правительстве», — написала о Разумкове Elena.

Дмитрий Разумков Rada.gov.ua

«Если бы ещё за каждое открытие рта у таких, как Арестович, забирали зарплату и требовали миллионные в долларах штрафы, то было бы вообще великолепно», — отреагировал Сергей К.

«Везде, где поставили таких недоумков, как Арестович, [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба, [вице-премьер Украины Алексей] Резников, наблюдается полный провал и о себе они напоминают всякими заявлениями, а то бы никто и не знал об их существовании», — отметил Николай К.

«Говорящая голова покритиковала другую говорящую голову. А ведь с одного корыта Сороса хлебают», — добавил Славян.

«Когда Разумков обратит внимание на то, что у нас с нацистской символикой маршируют свободно в Киеве и в других городах Украины, когда Разумков реально «закричит» об этом с трибуны Рады, тогда поверю спикеру, что он вменяем. А так… такая же зелень. Подплечник президента…» — отреагировала Lora Sofi.

«А зачем такой неумный человек (Арестович) допущен к власти? Оно же мелет что попало, а смеются над Украиной!» — написала Татьяна Д.

«Такой шанс… Сразу Украина-Америка, Украина-Германия», — шутит Алексей Ч.

«Что он имел в виду «жевать лучше»? Галстук?» — поинтересовался в свою очередь Ирик И.

«Уже видно, что Зеленский и его идиоты и Разумкова уже достали!» — отреагировал vitaha1976 Н.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Разумков — очередной волк в овечьей шкуре», — считает Юлиана.

«Все они умные вещи говорят, пока президентами не станут», — отметил Vladimir.

«Мне кажется, из него (Разумкова — М. Р.) готовят очередную куклу наподобие Зеленского. Говорит ровно то, что от него хотят слышать», — пишет один из комментирующих.

«Что-то расхрабрился, но про Арестовича ещё мягко сказал. Зеленский всех по себе отбирал», — добавила Галина.

«Редкий случай, когда я согласна с этой саранчой», — добавила Елена Л.

«Разумков — темная лошадка. С ним не все так однозначно. Наблюдаем», — подытожила Forthehappyfew.

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