3 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, предложившего переименовать украинский язык в «руськую мову».

Оксана Переможенко, , 20:48 — REGNUM На Украине предложили официально переименовать украинский язык в «руськую мову». Об этом 3 сентября заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Politeka.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению чиновника, нынешний украинский язык якобы наиболее близок к тому языку, на котором разговаривали во времена Киевской Руси. Украинский язык, по мнению Арестовича, корнями уходит в историческое прошлое, а дабы «подчеркнуть» это обстоятельство, чиновник предлагает использовать двойное название «руський» или «украинский».

Рассуждая о своем недавнем предложении переименовать Украину в Украину-Русь, он также добавил, что хотел бы посмотреть, как Россия «будет призывать к войне с Русью».

«Это удар в самое сердце дракона! Мы выбиваем из них основы их пропаганды», — заявил он.

Украинский язык torange

Заявление Арестовича обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «Страна.ua», на YouTube-канале Klymenko Time, а также на телеграм-канале «Бородатая Бабушка». Многие критически отреагировали на слова Арестовича.

«Русский язык — церковно-славянский. Его понимают верующие всех славянских стран!» — отметил Serhiy M.

«Слушайте, а классно — сразу отпадёт этот вопрос «на» или «в». И так понятно — на Руси. Да и все русские люди наконец поймут, что все мы — русские. Вот только у данного конкретного человека какие-то совсем другие мотивы», — пишет Andrey A.

«Зато будут новые домены. RUA, например. Или он уже занят Руандой?» — спросил Pavel.

«Как раз современный русский более близок к старорусскому, чем мова. Пусть почитает Нестора или «Слово о полку Игореве» и сравнит», — отметил «Кот Матроскин».

«Кстати, наши западные «партнёры», видимо, начали о чём-то догадываться, ибо подсуетили Зе книжку с названием «Лёгкая черепно-мозговая травма», — отреагировала Irina.

«Не понял, а как тогда Зеленский будет говорить о Руси, «защищающей Европу от российской агрессии». Прикол типа?» — спросил Евгений Ц.

«Я прошу прощения, конечно, но у меня вопрос, а гражданство какое будет?» — поинтересовалась Vita.

«Следующий шаг — переименовать Россию в Украину, а Москву в Киев, тогда точно москали «захватят сами себя!» — ионизирует Valerii.

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно еще Зеленского переименовать в Путина и посмотреть, как РФ будет реагировать», — смеется L. Maks.

«Ему тоже книгу о черепно-мозговой травме надо подарить!!!» — добавил Валерий С.

«Да они просто хотят обнулить долги. Вы что не видите что ли? Нет Украины — нет долгов. Всё просто, как три гривны», — пишет «Не тот О ком думаешь».

«Хорошая инициатива для русификации Украины», — добавил Василий К.

«А как же тогда борщ? Будет русский борщ?» — не без иронии спросил «Ген Геныч».

«Этим он только подчёркивает величие России и собственную малороссийскую ничтожность. Я — такой… украинец, что просто сорок тыщ лет. Только и разговоров, что за Путина и Россию, больше поговорить не о чем. Мазохисты, строили бы свое вместо того, чтоб какашки через забор кидать», — отреагировал Паша Т.

«Арестович — «агент Кремля». Настаивая на названии Русь-Украина и том, что украинцы — это русские, он хочет официально закрепить факт о том, что Украина — это окраина русских земель, т. е. неотъемлемая часть РФ. Срочно в СБУ, на дыбу и люстрацию!» — подытожил ЛСА 75.

Читайте также: Сеть: «Вы не Русь, вы — вырусь». Украину хотят переименовать в Русь-Украину