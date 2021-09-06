Советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович заявил, что в 2014 году якобы можно было избежать воссоединения Крыма с Россией, если бы украинские военные «не побоялись и выстрелили». Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Ukrlife.

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По словам Арестовича, у российских военных, которые находились в Крыму, якобы «была команда», если начинается стрельба и военные России несут потери, то они якобы должны «сворачиваться и уходить» с полуострова.

«Помните, как мы все сдались в Крыму?.. Надо было найтись 20 военным, которые бы не побоялись и выстрелили, потому что они обязаны были это сделать как военные. Но мы этого не сделали, потому, что был тотальный моральный обвал — командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав», — сказал Арестович.

Чиновник выразил сожаление в связи с тем, что на стрельбу в Крыму не было «прямой команды», а также не было никого «в состоянии» открыть стрельбу, как это было в Мариуполе и Славянске.

«Как только начали стрелять в Мариуполе, когда выстрелил… Сухаревский, подполковник морской пехоты… тогда он выстрелил в Славянске по группеГиркина, которая приехала атаковать «Альфу» (спецподразделение СБУ — М. Р.)… Когда находится первый, кто стреляет, или последний, кто не сдаётся, тогда можно сохранить управляемость выхода из ситуации и всего остального. Но не нашлось. Жаль», — добавил Арестович.

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Заявление Арестовича обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что если бы ВСУ предприняли какие-то действия в 2014 году в Крыму, то «мало бы не показалось». Иные также указали на то, что представитель Киева по факту признался в том, что украинские вооруженные формирования обстреливают Донбасс.

Ngu.gov.ua Украинский танк ведёт обстрел

«Он дурной, что ли? Там от границы с Крымом в радиусе 30 километров бы все сожгли, если бы хотя бы один выстрел был», — отреагировал Евгений К.

«Если бы что-то подобное произошло, всю Украину принудили бы к миру в лучших традициях 2008 года…» — написал Сергей Т.

«Это они так собираются Крым возвращать?» — поинтересовался Александр К.

«Жаль, что тормознули войска в ДНР после Дебальцево», — отреагировал Sergej L.

«Ох, пора уже Сергею Кужугетовичу все-таки явиться по повестке… В составе…» — отметил Михаил Ш.

«Жаль, что Донбасс не пошёл дальше до Киева, а Россия его не поддержала!» — написала Olga Z.

«А чего сейчас? Слабо? Да хоть в 2014-м, хоть сейчас, только попробуйте дернуться! Вам, хероям, один Севастополь такое покажет, не говоря уже о всём Крыме!..» — пишет Михаил С.

«Тут бы Украина и кончилась», — добавил Андрей Т.

«Действительно, был бы сейчас Львов столицей… Того, что осталось…» — отметил Андрей Д.

«А теперь украинцам его (Крым — М. Р.) нужно вернуть, чтобы расстрелять? Ощущение, что некий нормальный уровень жизни Крыма (не роскошь, порядок), при котором не кидаются на людей, не заоблачные счета ЖКХ и т.д. очень бесят укровласть и так хочется это все расстрелять. Вернуть и уничтожить. Свое не построили, хай хоть у соседа корова сдохнет», — отреагировала Татьяна З.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В отличие от Мариуполя, в Крыму находился ЧФ РФ и вы бы *сыканули стрелять, иначе повторили бы судьбу галстукоеда», — добавил Денис З.

«То есть он подтверждает, что укрофашистская власть расстреляла эти города? Поневоле вспомнишь Швондера: «Попрошу эти слова занести в протокол», — написал Сергей Ж.

«Этот фашист только что сдал с потрохами все, что только можно. Подтвердил, что это укроармия обстреливает города Донбасса», — отметил Alex E.

«Были бы в 2014 году в Мариуполе и Славянске российские военные — и их бы не обстреляли», — подытожил Павел З.

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