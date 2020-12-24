Москва, , 16:10 — REGNUM Бывший ополченец Донбасса Игорь Стрелков, позорно вступивший в сговор с бандеровцами и сдал половину территории ДНР, прибыл в 2014 году на Донбасс с единственной целью поднять мятеж, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

Информация о том, что один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) сдал Славянск и бежит в Донецк, настигла Кургиняна в тот момент, когда он занимался созданием госпиталя в Донецке для бойцов ополчения, а также параллельно разбирался с тем, как идут поставки вооружений для ополченцев со стороны гражданского общества России.

«Я испытываю то, что испытываю всегда при предательстве. Но у меня еще нет на руках ничего, а потом начинают поступать единственно убедительные доказательства, что это предательство: что это переговоры с правосеками, что это реальный коридор, потом же Бородай сказал, что он собирался бежать дальше, что там уже какие-то связи начинаются в южном округе, что это большая композиция», — заявил Кургинян.

Тогда же Кургинян выступил в формате интернет-обращение на своем канале, где выразил все свое отношение к происходящему.

«Я считаю, что композиция предполагала, что она была совместная украинско-энтээсовская (наша), что она предполагала полную сдачу Донбасса и бегство Стрелкова и мятеж на юге в условиях физической ликвидации Путина… сбитый самолет… Это была совместная композиция», — продолжил Кургинян.

Украина приняла малазийский борт MH-17 за борт президента России Владимира Путина, который в этом же время возвращался в Россию и сбила его, осуществляя свой ход в данной композиции.

«И обратите внимание и когда-нибудь посмотрите ролик, в котором Путин выступает на 800-летие Сергия Радонежского. Президент России всегда одет с крайне изящной тщательностью. Строго и изящно. А у него вот так вот оттопыривается пиджак, потому что под ним бронежилет, как я считаю. Это был очень острый момент, это был момент мятежа», — добавил политолог.

Кургинян также добавил, что если бы Стрелков был бы простом мятежником, то он бы еще иначе мог бы на это смотреть, мало ли, может он патриотический, но первое что сделал Стрелков — это обнялся с нацистом Егором Просвирниным.

«А это полная скотина, которая сказала, что 22 июня — это день отмщения. И что русские Дирлевангер и все прочие — его герои, они мстили. А это все эсэсовцы. Как можно обниматься с ним и говорить, что это главный поддерживающий меня человек и так далее. Это первое. Второе, я прекрасно знаю, как он [Стрелков] там заявился и что пришел он с очень узкими целями… Третье, он, придя начал расправляться со всеми местными ребятами, которые пришли ему помогать. Кто такой первый народный мэр Славянска Понамарев Слава и другие? Он же с ними расправлять начал… Четвертое заключалос в том, что, получив все, она орал, что у него ничего нет. Пятое заключалось в том, что он вступил в прямые переговоры… Что, он уходил без коридора и экономических возможностей?», — продолжил эксперт.