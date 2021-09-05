5 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главнокомандующего вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который сказал, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату.

Оксана Переможенко, , 14:40 — REGNUM Главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату. Об этом он заявил в эфире украинского «5 канала».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пожалуй, да. Честно, — ответил Залужный на вопрос от зрительницы, хотел бы он проехаться на танке по Красной площади. — И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник».

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Заявление украинского военного обсудили в социальной сети Facebook на страницах украинского политолога Юрия Дудкина, депутата Рады Вадима Рабиновича, а также на странице издания «Шарий.net». Многие указали на то, что заявление главнокомандующего ВСУ абсурдно, но он может пройтись по Красной площади разве что в строю военнопленных.

«Откуда они берутся?» — не понимает Татьяна Я.

«А других сейчас во власть не берут. Только таких!» — ответила Татьяне Я. Галя Г.

«Видимо, в данной психологической обстановке в стране на эту должность человек с другими идеями попасть и не может…» — отметил Игорь Ф.

«Пусть садится в танк и едет», — иронизирует Valeria K.

«Намекает, что хочет сменить флаг и участвовать в парадах на 9 Мая?» — спросил Игорь З.

«Я помню парад таких «желающих» по Красной площади в июне 1945-го… Повторить хотят?» — поинтересовалась Людмила Д.

«В истории один уже хотел проехаться танком по Красной площади. Поездка окончилась очень печально», — отметил Олег Ш., намекая на Гитлера.

«Севастополь ближе, и там есть российские войска, пусть начинает», — добавил Бумбараш К.

«Хотеть… Это не значит, сделать, вы часто мечтаете попасть на Красную площадь на танках, смотрите, чтобы не получилось, как в 1945-м немцы прошли по Красной площади!» — написала Людмила Н.

«Пленные немцы тоже по Москве маршировали», — пишет Людмила И.

«Помнится по Донецку тоже проходили мечтатели», — добавила Elena M.

«Главком ВСУ только в одном случае сможет пройтись по Красной площади и Арбату, когда попадёт в плен. В рваном кителе, в компании таких же контуженых офицеров ВСУ, а мыть улицу за ними будут поливальные машины», — написал Эдуард Д.

«Какая армия, такой и главком», — отреагировал Konstantin V.

«Насчёт проехать не знаю, но если и дальше будет выпендриваться, то сможет пройти в составе пешей колонны без знамён», — добавила Марк Т.

«Как там сказал классик: «Не от большого ума это сказано…» — написал Vovan N.

«Был уже один неудавшийся горе-художник (Гитлер. — О. П.), который тоже хотел проехаться… Правда, получилось только в преисподнюю», — отметил Алексей П.

«Так он не в ту армию подался. Служил бы в РФ, был бы шанс на параде», — добавила El M.

«Его, скорее, как пленного погонят через центр. А потом пустят поливалки для дезинфекции», — пишет Андрей В.

«Первый будёновку оденет и проедется на параде в честь «воссоединения», — смеется Роман С.

«Немцы в 1941-м тоже хотели… И для некоторых сбылось. Иногда желания сбываются. Бойтесь своих желаний», — порекомендовал Вадим Б.

«Они раскрывают своё настоящее лицо. Из-под овечьей шкуры вылазят шакальи зубы. Кто-то слышал, чтобы представитель «агрессора» Шойгу говорил, что мечтает захватить Украину и провести парад в Киеве? Я — нет. А украинские военачальники не скрывают этого. Они хотят воевать с Россией и даже мечтают её победить. Тогда кто агрессор? Кто не хочет мира? Путин? Или такие неумные люди, руководящие вооружёнными силами Украины?» — подытожил Jurij O.

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