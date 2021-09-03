Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последние годы Украина снова стала строить свои самолеты, танки и вертолеты. Об этом он рассказал во время своего выступления в Стэндфордском университете, трансляция которого велась на странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.00000.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

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Владимир Зеленский признался в том, что сокрушался из-за отсутствия производства на Украине за 30 лет независимости «первого вертолета, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолета». По словам главы украинского государства, он и его соратники «мечтали это изменить».

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«И сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов. Снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки, военно-морской флот», — сказал он, не уточнив при этом, о каких конкретно вооружениях идет речь.

Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели издания «Шарий.net» на страницах издания в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Многие отнеслись к заявлению украинского лидера относительно выпуска вооружений как к своего рода фантазиям.

«И вакцины. Самые лучшие в мире!» — с сарказмом отреагировал Oleg M.

«Это называется еврейская хуцпа. «Особо циничная, подлая, наглая ложь, парализующая оппонента». Наши люди думают, что у человека явные проблемы с головой, а он думает, что так он возвышается над всей этой толпой…» — написал Игорь Т.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Стэндфордском университете

«Системы ракетного нападения «Тризуб», — заправляются сине-желтой краской, базируются на поле близ Винницы, замаскированы вэлычезным трызубом (огромным тризубом. — М. Р.) из горчицы. Запускаются исключительно криками «сало уронили», под одобрительное рукоплескание свидомых («свидомый» — политический жаргонизм, обозначающий украинского националиста, а также украинцев, приверженных схожим мировоззрениям. — М. Р.) недоразумений», — шутит Александр П.

«Он про многое говорит: несуществующие вооружение, армия, рост ВВП, независимость… Тут перечислять в миллион строк. Как послушаешь, все хорошо у нас, не сдохнуть бы от счастья», — отреагировала Ольга Н.

«И что? Зеленского использовали в надежде хоть как-то отвлечь внимание от Афганистана. Судя по тому, что он в Америке наговорил, то он не справился с задачей. Нужно было больше всякой ахинеи нести об успехах в Украине, чтобы все мировые СМИ об этом говорили», — добавил один из читателей.

«Он по-прежнему считает, что те, кто за него голосовал, и все остальные — это идиоты, которым можно впарить любую дичь и навестить на уши сколько хочешь килограммов лапши? Уши имеют очень небольшой размер, сколько хочешь лапши на них не повесишь, только определённое количество, и всё», — отметил Jurij O.

Цитата из видео «Головні дебати країни Зеленський — Порошенко» пользователя ЗеПрезидент. youtube.com Владимир Зеленский

«Зато несуществующего больше, чем существующего!» — иронизирует Алексей С.

«На кого рассчитан этот бред?.. Ведь думающий человек задаст вполне разумный вопрос: а откуда у самой нищей страны Европы деньги на это всё?» — задался вопросом Alex E.

«Несуществующих это типа выдуманных? Ну, какая страна — такое и вооружение. Хотя есть у вас одно супероружие. Такого ни у кого нет. Катапульта майданная. Один выстрел — страна на 300 лет назад улетела», — подытожил Роман К.

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