Пало-Альто, США, , 22:50 — REGNUM Украинское лидерство в Европе не исключено в будущем, потому что «всё возможно», заявил президент Украины Владимир Зеленский в Стэнфордском университете (штат Калифорния, США).

Владимир Зеленский Цитата из видео «Головні дебати країни Зеленський — Порошенко» пользователя Зе!Президент. youtube.com

Зеленский «Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы».

Он также поделился с аудиторией мечтами о возвращении в состав Украины Донбасса и Крыма. Также украинский лидер перечислил те виды реформ и достижений, которыми заняты нынешние власти республики: дороги, цифровизация, преобразования на «рынке земли».

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