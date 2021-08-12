Киев, , 17:06 — REGNUM Государственное предприятие «Завод имени Малышева» в Харькове вовремя изготовило танк «Оплот», заказанный госкомпанией «Укрспецэкспорт».

Танк Т-72 армии Украины Міністерство оборони України

Об этом 12 августа сообщает пресс-служба предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, подчёркивается в заявлении, боевая машина полностью готова для участия в военном параде к 30-летию Дня независимости Украины. В ближайшее время новый танк будет отправлен в Киев.

«Несмотря на некоторые предвзятые заявления представителей средств массовой информации, в который раз доказали способность качественного выполнения контрактов для украинского заказчика и иностранного — как отдельных деталей, двигателей и узлов, так и полноценной боевой машины», — заявили на заводе.

Предполагается, что в дальнейшем танк «Оплот» будет принимать активное участие в презентационных показах своих боевых возможностей для потенциальных заказчиков. на заводе заявляли, что себестоимость машины — $3,5 млн, но если найдется покупатель на этот демонстрационный образец, танк продадут не менее, чем за $5 млн.

Напомним, что в августе «Завод им. Малышева» начал работу по контракту с Пакистаном на ремонт танков Т-80УД. Этот контракт подписан в феврале этого года на Международной выставке вооружений IDEX-2021 на общую сумму $85,6 млн.