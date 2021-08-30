Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы — «божья нация», находящаяся на высшей ступени развития и которая не будет спорить с Россией о происхождении борща. По мнению писательницы, народ Украины привык делиться со всеми и не ставить себя выше других.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Древнейшая история

«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: «Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим», — сказала она, добавив, что, по ее мнению, украинцы — это «божья и светлая» нация, которой, как считает писательница, надо «учиться быть зубастыми и выгрызать свое».

При этом Ницой уточнила, что украинцы не рассматривают вопрос о принадлежности борща и назвала спор об этом «московскими дикостями».

«Для нас это очевидные вещи, потому что мы находимся на самом высоком уровне развития», — подытожила Ницой.

Khm.gov.ua Лариса Ницой

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Заявление украинской писательницы-русофобки обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие раскритиковали Ницой.

«Понравилось вот это: «У меня такое впечатление, что русские не могут создать чего-то своего — нация «что вижу, всё моё»! Для нас многие вопросы, которые задают русские, выглядят несерьёзными…» Самое забавное, что русские вообще не задают вопросы типа «чей борщ?», «чья матрешка?», «чьи пельмени?», «чей Крым?». Все эти вопросы, которые Ницой считает «несерьезными», заботят почему-то именно украинцев и заботят очень серьезно. А мы, да, просто считаем всё это своим и, как сказал Лавров, «вопрос с Крымом (борщом, пельменями, матрешками и т. д.) закрыт». Наше!» — написал Amp.

«Похоже… Это тот случай, когда только могила исправит. Дурдом не справится», — отметил Сергей К.

«Ну ведь никто из лиц, представляющих госвласть Украины, не возразил, не опроверг, не открестился. Так есть ли на Украине нацизм?» — задался вопросом Nikolai S.

«А Ницой уже у всех черепа обмерила, чтоб отделить украинцев от русских?» — спросила Ольга М.

Khm.gov.ua Лариса Ницой

«У этой шальной императрицы опять закончился Галоперидол? Налейте этой безумной кто-нибудь успокоительного и дайте селёдки, а то её логорея (симптом патологии речи, — речевое возбуждение, многословие, безудержность речевой продукции и ускорение её темпа — М. Р.) неизлечима», — написала Елизавета Б.

«Богом избранный [народ] для чего? Для опытов?» — спросил Viktor V.

«Словесный понос Ницой делает самую мощную антирекламу украинизации. Теперь миллионы украинцев уверены, что стать мовнюком (украиноязычным — М .Р.), значит, уподобиться Ницой, Фарион, Дроздову», — пишет Сергей К.

«Не так страшна Ницой, как те, кто с ней согласен. Мозгов-то в головах молодых украинцев все меньше», — отметил Zhuk.

«Ницой — дочь избранного Богом народа. Только по разрезу глаз и фамилии точно не понятно, какого именно. Может китайского. Или корейского. Вряд ли украинского. Так что пусть не примазывается. Если она говорит на украинском, это ещё не значит, что она украинка», — добавил Ильяс З.

«Один из «экспертов» высказался, что, без сомнения, украинцы гораздо лучше русских. Может быть, оно и так. Только почему Украина плетется на последнем месте в Европе, а «глупые» русские неплохо развиваются и занимают 5-е место в мире! Непонятно, почему?» — спросил Владимир М.

«Самое смешное, что вся эта чушь разбивается вдребезги одним простым вопросом. Что выдающегося создали украинцы?» — подытожил Evgeni D.

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