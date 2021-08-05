5 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 20:17 — REGNUM Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой назвала недавно вступивший в силу закон о государственном языке «волшебным пенделем» для русскоязычных. Об этом она сказала в эфире телеканала «Украина 24».

Награда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Писательница отметила, что жители Украины, которые говорят по-русски, якобы заявляют, что им нужен «волшебный пендель», чтобы перейти на украинский язык. И таким «пенделем», по ее мнению, является закон об украинском языке. Ницой рассказала историю о том, как она пришла в магазин для того, чтоб купить сладости и поговорила с продавцом на тему языка. По словам писательницы, изначально работник начала говорить на русском, но после спокойно перешла на украинский.

Также, по словам Ницой, сотрудники сферы обслуживания часто ее поддерживают и переходят сразу на украинский обслуживания, однако для этого им нужен «волшебный пендель» в виде закона о языке.

Заявление Ницой обсудили на YouTube-канале Klimenko Time, а также на странице канала «Украина 24» в социальной сети Facebook. Многие раскритиковали украинскую писательницу, указав на то, что она разжигает вражду.

Лариса Ницой Khm.gov.ua

«Она будет куражиться до тех пор, пока народ готов терпеть…» — написал читатель под псевдонимом «Не тот О ком думаешь».

«Зачем вы ее выставляете?.. Не делайте вы ей эту честь. Тем более, её серьёзно никто не воспринимает», — отреагировала Tatiana N.

«Да что Вы говорите. Когда эта свинья оставит вас без работы и бросит мелочь вам в лицо, Вы её тоже всерьёз воспринимать не будете? Утретесь и забудете?» — ответила ей Lenanedilko.

«Ей бы военная форма и фуражка с вилами на кокарде пошли. Хорошая штурмбанфюрерша бы получилась. Или надзирательница в концлагере», — добавила Александра Ю.

«Я понял, почему книжные магазины и библиотеки закрывают — легче перепрофилироваться, чем продать творение данного индивида…» — пишет Sem Roz2211.

«Что сказать? Видимо в Киеве что-то с атмосферой. Это какой-то новый вид пандемии. Развивается с 2014 или с 1991 года…» — написал Вадим Ф.

«Лариса — великий мотиватор. Очень хочется сделать наоборот», — отреагировал Константин С.

«Когда их, этих больных нацистов, отделят от нормальный Украины?» — задался вопросом Andre R.

«Все эти политические веяния останутся пятнышком вообще в истории, а теперь прикиньте, кем останутся такие люди?» — поинтересовался MilleniuM.

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«Пусть это чудо в перьях пойдет в библиотеку и почитает, и поинтересуется, в каком столетии появилось четкое языковое распределение в Восточной Европе и появилось понятие украинский язык! В каком году написали первую книгу на украинском языке и похож ли тот язык на современный украинский язык! Лает глупое, лишь бы лаять! Не надо ничего доказывать и навязывать, вы сделайте так, чтобы людям хотелось разговаривать и учиться на украинском языке. Потому что, когда посмотришь на такое быдло, как Ницой, и других псевдопатриотов, отпадает желание говорить на украинском, потому что это быдло по поведению, по воспитанию, по культуре!» — возмутился на украинском языке Almaz S.

«Я, когда вижу эту разжигательницу Ницой, сразу перехожу на другой канал! Почему до сих пор ее не посадили, я не могу понять! Это явный враг Украины!» — добавила Виктория К.

«Да… Напрасно же психдиспансеры закрыли», — отреагировала Татьяна Л.

«Когда же она выздоровеет и замолчит?» — подытожила Ирина М.

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