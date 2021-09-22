«Золотая молодёжь» — дочь генерала из Ростеха и её бизнес
Интересная картина складывается в руководящем дивизионе госкорпорации «Ростех», объединившей под своим крылом более 700 компаний разных отраслей экономики. Дети у руководства государственной корпорации буквально один талантливее другого. ИА REGNUM выяснило, что не только сын главы «Ростеха» Сергея ЧемезоваСтанислав имеет обширный бизнес-портфель, но и Анастасия Николаевна Карнеева (в девичестве — Волобуева). Данные последней идентичны данным дочери одного из заместителей Чемезова — генерала ФСБ в отставке Николая Волобуева.
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Для справки: Николай Волобуев — уроженец Орловской области, имеет высшее образование по специальности «юрист-правовед». Также он окончил высшие курсы академии Генерального штаба. Большая часть его жизни была отдана службе в КГБ — ФСБ (с 1975 по 2004 год). В 2004—2006 годах он был замруководителя Федеральной таможенной службы РФ, еще более года после этого занимал пост директора по особым поручениям ФГУП «Рособоронэкспорт». Заместителем главы Ростеха является с 2007 года. Среди направлений деятельности, которые курирует Волобуев, — закупочная деятельность, безопасность, управление персоналом и социальная политика, а также административно-хозяйственное обеспечение.
Стоит отметить, что в состав Ростеха входит также и холдинг «Швабе». В августе 2021 года стало известно, что «Швабе» вошел в консорциум по цифровизации здравоохранения в России, и в составе нового объединения он займется развитием IT-медицины и внедрением передовых решений. В сообщении пресс-службы холдинга сообщалось, что «члены нового консорциума намерены совместно разрабатывать технологии, продукты и сервисы для диагностики и лечения различных заболеваний».
Примечательно: в 2012 году именно Волобуев, тогда уже занимавший пост заместителя Чемезова, в обширном интервью ТАСС рассказывал о проекте, в котором участвовала госкорпорация. Проект по созданию высокотехнологичных медицинских центров оценивался в 30 млрд рублей.
Бизнесмен Карнеева и её новый актив
В конце сентября 2020 года в одной из частных компаний, которые работают на рынке высоких медицинских технологий, появился новый собственник с долей 10% — Анастасия Николаевна Карнеева, ИНН которой ранее принадлежал Волобуевой Анастасии Николаевне.
ООО «Карбоникс» из Калининградской области, в состав совладельцев которого вошла бизнес-леди, позиционируется как производитель костезамещающих углеродных имплантатов (вероятно, будущий производитель, так как за 2020 год фирма не имела выручки). Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Общество существует с 21 июля 2020 года. Гендиректор и владелец 2% — Дмитрий Маковкин (экс-директор ФГУ «Государственный центр водохозяйственного мониторинга», ликвидированного в 2008 году). Среди совладельцев также Владислав Аваев, которому принадлежит 78%, и Егор Вислобоков — 10%.
Данные Аваева идентичны данным бывшего первого вице-президента «Газпромбанка». На сегодня он имеет некоторые связи с госкорпорацией «Ростех».
Владислав Аваев руководит калининградской компанией «РТ-Карбон», созданной в августе 2020 года. С сентября 2020 года 33,4% доли в этой фирме принадлежит АО «РТ-Проектные технологии» из дивизиона госкорпорации «Ростех», которое специализируется на реализации перспективных проектов в области информационных технологий. А оставшаяся доля фирмы «РТ-Карбон» у ООО «Карбоникс», в котором долю имеет Карнеева.
Примечательно: у Аваева совместно с Олегом Барзинским с 2016 года есть в Санкт-Петербурге фирма, носящая наименование ООО «Карбоникс». Работает, правда, она в другой сфере, строительной. Олег Барзинский в свою очередь имеет в активе две фирмы: ООО «Карбониксинжиниринг» и более 74% доли в ООО «Нанотехмед плюс», которое является производителем медоборудования и было поставщиком как минимум 14 госконтрактов на 312 млн рублей, поставляя в подведомственные Минздраву РФ учреждения в том числе и углеродные наноимпланты. А, например, в апреле 2020 года данная компания поставила комитету по здравоохранению Ленобласти 90 аппаратов ИВЛ из США на сумму 293,22 млн рублей.
Виктор Олегович Барзинский к тому же был совладельцем фирмы «Медицинский углерод», ликвидированной в 2018 году.
Интересный факт: в апреле 2021 года фирма «Нанотехмед плюс» пыталась обанкротить Валерия Медика из Новгородской области. СМИ в 2014 году называли Медика директором новгородского ООО «НаноТехМед Плюс», которое планирует инвестировать 1 млрд рублей в создание медицинского научно-производственного комплекса во Всеволожском районе Ленобласти. Как сообщала газета «Коммерсантъ», этот комплекс должен был выпускать медизделия из углерода, в том числе наноструктурные углеродные костные имплантаты. Фирма имела на тот момент право исключительной лицензии на производство материала для имплантов и их самих. Тогда же Медик заявлял, что ключевым моментом является включение изделий в систему госзакупок в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания населению медпомощи.
В арбитраже есть несколько исков Валерия Медика к фирме «НаноТехМед Плюс» Барзинского. Так, из дела 2020 года стало известно, что Медик был уволен с должности директора в 2019 году. Судя по всему, имел место конфликт между сторонами. Медик был не только директором, но и совладельцем фирмы, которого в 2018 году Барзинский пытался исключить из состава участников по суду, но производство по делу прекратили, так как Медик «вышел на основании собственного заявления из состава участников общества». С июля 2020 года директором фирмы является Виктор Барзинский.
При чём тут дочь Лаврова?
Возвращаясь к активам Карнеевой-Волобуевой. Помимо уже упомянутого ООО «Карбоникс», у неё есть 25% доли в ООО «ВПК 2020», созданном в сентябре 2020 года в Подмосковье в сфере недвижимости. Владеет основной долей Елена Капыш.
Также у Карнеевой в бизнес-портфеле 50% в компании «Смарт Арт», которая работает с февраля 2016 года в области искусства и организации развлечений. Карнеева также является директором этой компании. Интересен и второй совладелец — Екатерина Сергеевна Винокурова (в девичестве — Лаврова), чьи данные совпадают с данными дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова и супруги крупного бизнесмена из медсферы — Александра Винокурова. Последний имел общие интересы с Национальной иммунобиологической компанией (Нацимбио), созданной государственной корпорацией «Ростех».
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И «Карбоникс» с участием Карнеевой, и его «дочерний» «РТ-Карбон» закончили 2020 год с нулевой выручкой. Можно предположить, что данные активы были созданы под какие-то определенные проекты и с какой-то определенной целью. Вряд ли в сложный для бизнеса пандемийный год кто-то будет создавать фирму просто «про запас». Да и место регистрации выбрано не простое — в Калининградской области действует специальный режим особой экономической зоны, что предполагает налоговые «бонусы».