Интересная картина складывается в руководящем дивизионе госкорпорации «Ростех», объединившей под своим крылом более 700 компаний разных отраслей экономики. Дети у руководства государственной корпорации буквально один талантливее другого. ИА REGNUM выяснило, что не только сын главы «Ростеха» Сергея ЧемезоваСтанислав имеет обширный бизнес-портфель, но и Анастасия Николаевна Карнеева (в девичестве — Волобуева). Данные последней идентичны данным дочери одного из заместителей Чемезова — генерала ФСБ в отставке Николая Волобуева.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

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Стоит отметить, что в состав Ростеха входит также и холдинг «Швабе». В августе 2021 года стало известно, что «Швабе» вошел в консорциум по цифровизации здравоохранения в России, и в составе нового объединения он займется развитием IT-медицины и внедрением передовых решений. В сообщении пресс-службы холдинга сообщалось, что «члены нового консорциума намерены совместно разрабатывать технологии, продукты и сервисы для диагностики и лечения различных заболеваний».

Примечательно: в 2012 году именно Волобуев, тогда уже занимавший пост заместителя Чемезова, в обширном интервью ТАСС рассказывал о проекте, в котором участвовала госкорпорация. Проект по созданию высокотехнологичных медицинских центров оценивался в 30 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава Ростеха Сергей Чемезов

Бизнесмен Карнеева и её новый актив

В конце сентября 2020 года в одной из частных компаний, которые работают на рынке высоких медицинских технологий, появился новый собственник с долей 10% — Анастасия Николаевна Карнеева, ИНН которой ранее принадлежал Волобуевой Анастасии Николаевне.

ООО «Карбоникс» из Калининградской области, в состав совладельцев которого вошла бизнес-леди, позиционируется как производитель костезамещающих углеродных имплантатов (вероятно, будущий производитель, так как за 2020 год фирма не имела выручки). Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Общество существует с 21 июля 2020 года. Гендиректор и владелец 2% — Дмитрий Маковкин (экс-директор ФГУ «Государственный центр водохозяйственного мониторинга», ликвидированного в 2008 году). Среди совладельцев также Владислав Аваев, которому принадлежит 78%, и Егор Вислобоков — 10%.

Владислав Аваев руководит калининградской компанией «РТ-Карбон», созданной в августе 2020 года. С сентября 2020 года 33,4% доли в этой фирме принадлежит АО «РТ-Проектные технологии» из дивизиона госкорпорации «Ростех», которое специализируется на реализации перспективных проектов в области информационных технологий. А оставшаяся доля фирмы «РТ-Карбон» у ООО «Карбоникс», в котором долю имеет Карнеева.

Примечательно: у Аваева совместно с Олегом Барзинским с 2016 года есть в Санкт-Петербурге фирма, носящая наименование ООО «Карбоникс». Работает, правда, она в другой сфере, строительной. Олег Барзинский в свою очередь имеет в активе две фирмы: ООО «Карбониксинжиниринг» и более 74% доли в ООО «Нанотехмед плюс», которое является производителем медоборудования и было поставщиком как минимум 14 госконтрактов на 312 млн рублей, поставляя в подведомственные Минздраву РФ учреждения в том числе и углеродные наноимпланты. А, например, в апреле 2020 года данная компания поставила комитету по здравоохранению Ленобласти 90 аппаратов ИВЛ из США на сумму 293,22 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

Виктор Олегович Барзинский к тому же был совладельцем фирмы «Медицинский углерод», ликвидированной в 2018 году.

При чём тут дочь Лаврова?

Возвращаясь к активам Карнеевой-Волобуевой. Помимо уже упомянутого ООО «Карбоникс», у неё есть 25% доли в ООО «ВПК 2020», созданном в сентябре 2020 года в Подмосковье в сфере недвижимости. Владеет основной долей Елена Капыш.

Также у Карнеевой в бизнес-портфеле 50% в компании «Смарт Арт», которая работает с февраля 2016 года в области искусства и организации развлечений. Карнеева также является директором этой компании. Интересен и второй совладелец — Екатерина Сергеевна Винокурова (в девичестве — Лаврова), чьи данные совпадают с данными дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова и супруги крупного бизнесмена из медсферы — Александра Винокурова. Последний имел общие интересы с Национальной иммунобиологической компанией (Нацимбио), созданной государственной корпорацией «Ростех».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Итоги не ахти, но…

И «Карбоникс» с участием Карнеевой, и его «дочерний» «РТ-Карбон» закончили 2020 год с нулевой выручкой. Можно предположить, что данные активы были созданы под какие-то определенные проекты и с какой-то определенной целью. Вряд ли в сложный для бизнеса пандемийный год кто-то будет создавать фирму просто «про запас». Да и место регистрации выбрано не простое — в Калининградской области действует специальный режим особой экономической зоны, что предполагает налоговые «бонусы».