Москва, , 11:28 — REGNUM Срочную закупку у единственного поставщика объявило АО «Национальная иммунобиологическая компания», входящее в дивизион госкорпорации «Ростех». Стоимость контракта на поставку детских вакцин от гриппа превышает 2,1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Для детского населения планируется закупить 10 млн доз вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс». Стоимость одной дозы с учётом НДС — 218,7 рубля.

Цена договора составляет 2 187 000 000 рубля 82 копейки. Он будет действовать до 31 декабря 2020 года. Вакцины отгрузят на склады, расположенные в Москве или Московской области.

Уточняется, что «за соблюдение заказчиком финансовой дисциплины (своевременная или досрочная оплата по договору) поставщик предоставляет заказчику финансовую премию (бонус)» — порядка 99,4 млн рублей.

Производителем вакцин является ООО «Форт» и АО «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген». Оба предприятия входят в дивизион «Нацимбио». Производственный комплекс компании «Форт» базируется в Рязанской области, а у «Микрогена» — в Башкирии. При этом в «Форте» свыше 50% доли принадлежит ООО «МФ-Форт» из «Марафон групп», президентом которого является Александр Винокуров, чьи данные совпадают с данными зятя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Кто зарабатывает на вакцинах в России, и при чём тут зять министра Лаврова

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в телеинтервью рекомендовал россиянам сделать к осени прививку от гриппа к осени и вне национального календаря прививку от пневмококовой инфекции.