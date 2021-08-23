Украинский президент Владимир Зеленский пригласил Россию на саммит «Крымской платформы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Если эта площадка настолько интересует её, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления её трагической исторической ошибки», — сказал он.

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Заявление Зеленского обсудили читатели телеграм-канала VESTI. Также слова украинского лидера оценили в социальной сети Facebook зрители телеканала «НАШ». Многие напомнили, что представителю России ранее отказали в участии в «Крымской платформе».

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«Ну он по-прежнему умеет хорошо смешить людей. Все понимают, что эти платформы ни к чему не приведут», — написал Oleksandr.

«Столько шума, столько гонора, а оказалось — типичный пук в лужу… Во сколько миллионов этот шабаш обошёлся?» — поинтересовался Александр.

«Так представителю РФ отказали в заявке на участие в платформе», — отметил Santiaga8.

President.gov.ua Саммит «Крымская платформа»

«Знаете, если посмотреть серьезно на все действия Зеленского… То поговорка «пан, або пропав» (пан или пропал — М. Р.) — это даже не о нём, а об Украине в целом. «Северный поток — 2», предательство Америкой «партнёров» (Афганистан) и многое другое. Ему бы можно аплодировать, за то что снял маски с «демократического мира». Но есть «но», и оно самое важное. Это сделано за счёт населения страны (упавшего на социальное дно) и за счёт своей страны… Поэтому в истории он будет ассоциироваться лишь с плохим, как на Западе (за сброшенные маски), так и внутри — за предательство», — пишет Анжела.

«Приглашатель. Вообще-то Россия предлагала своё участие в этом симпозиуме», — отметил Andrey.

«Тыц, Украина же сама представителей Крыма не пустила на эту платформу… Сейчас, конечно, уже можно приглашать», — отреагировала Наталья.

«Так они бы ее и не приняли, скорей всего, чего стоил один только представитель Венгрии, раскритиковавший языковые законы… Была бы там РФ, это ж в пух и прах разнесли бы всё, и рейтинг Зелебобы утонул бы в дерьме», — написал Александр.

«Ещё… [Зеленский] забыл добавить, — вернуть Крым для декоммунизации, украинизации, запрета телевидения, интернета, увеличения тарифов. В общем, вернуть в руки к настоящему агрессору по отношению к своим гражданам», — пишет Alex.

«Украина сама отказала от участия представителю Крыма от России», — отреагировал Gennadiy P.

«Интересно, рассказывая о геноциде крымского народа после «аннексии» показали видосики, как электричество, водоснабжение и торговля со стороны Украины прекратились?!» — спросила Людмила П.

«Почему тогда отказали в участии представителю от Крыма?» — не понимает Александр Т.

«Почему бы этой камарилье в Крым не приехать и все своими глазами посмотреть. Все издалека… Много шума, но результат не ожидается, от слова совсем», — отметил Салман М.

«Люди! Скажите ему, что на дворе уже 2021 год! Россия не только присоединилась к «Крымской платформе», она эту «платформу» присоединила ещё в 2014 году!» — добавил Олег Валентинович.

Александр Полегенько ИА REGNUM Флаг России на горе Ай-Петри

«Тупой совсем, что ли?.. Сказано же сто раз, вопрос Крыма для России закрыт, и всё. На пальцах, что ли, объяснить или по башке дать?» — эмоционально отреагировала Танюха.

«А шо ж сразу Путина не пригласили?» — задался вопросом Alex S.

«Ну праздновать именины без именинника как-то не то, они даже именинника не пригласили к столу», — отметил Олег Г.

«Пленумы, съезды, симпозиумы, крики «Крым — это Украина!» ничего не изменят… Собирайтесь как можно чаще, вы уже ничего не теряете и не находите!» — отреагировала Alla P.

«Вот лицемер, политик Молохов хотел приехать на эту платформу, почему не дали добро?» — подытожила Мария П.

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