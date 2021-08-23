Киев, , 15:14 — REGNUM У нас с Киевом и теми, кто нынешний киевский режим поддерживает, разная логика: они руководствуются доводами «принадлежности» земель, России — доводами уважения волеизъявления граждан, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 августа, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что многие европейские лидеры не приехали на организованный Украиной форум «Крымская платформа» потому, что боятся России. Позже президент Украины сообщил, что по итогам форума будет подготовлена декларация, открытая для подписания всеми желающими странами.

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« Министр Лавров очень верно квалифицировал заседание «Крымской платформы» как «шабаш, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти». Это будет именно так, какими бы соображениями по сути или пропагандистски ни руководствовались участники встречи. Именно поэтому, думаю, и уровень участников многими государствами, в том числе ведущими европейскими державами и США, в этой встрече был понижен.

Заявляя, что, понизив уровень своего участия, некоторые страны-участницы показали, что «боятся России», Владимир Зеленский оскорбляет их. Разве с политиком, руководствующимся такими доводами, такой логикой, можно иметь дело? По-моему, это какая-то дворовая, бандитская логика.

Что же до «декларации», анонсированной Зеленским, то её значение будет соответствующим. У нас с Киевом и теми, кто нынешний киевский режим поддерживает, разная логика: они руководствуются доводами «принадлежности» земель, России — доводами уважения волеизъявления граждан. Признав, что в период 1991 — 2014 годов Украина проиграла борьбу за Крым, нынешний президент Украины, по сути дела, признал, что жители полуострова имели основания проголосовать так, как они проголосовали на известном референдуме. Впрочем, в пользу независимости от Украины, за связь в Россией они голосовали и ранее. Изменить результаты этого голосования, подвергнуть сомнению его правдивость никому не удастся.