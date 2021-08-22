Светлана Рыбина, 22 августа 2021, 10:03 — REGNUM Заявление руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова о том, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в саммите «Крымская платформа», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 22 августа в социальной сети Facebook.

Крым
Крым
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ничего личного, такой вот бизнес на русофобии. Так им денег дадут. Правда, когда деньги перестанут платить «спонсоры», трудно будет «переобуваться», — предполагает Сергей Ж.

Многие пользователи пришли к выводу, что организаторов сборища в Киеве интересует лишь привлечение финансовых средств якобы на «возвращение» полуострова в руки Украины.

«Интересно, сколько денег выделено на этот слёт «мотыльков»? И как быстро они осядут в карманах «нуждающихся»? И самое главное: каким боком весь этот шабаш поможет Украине?» — задаётся вопросами Natalja M.

Некоторые комментаторы отмечают, что абсурдность готовящегося мероприятия в Киеве превосходит все ожидания.

«Класс, «Крымская платформа» без представителей самого Крыма. Ну для Украины, судя по всему, это нормально. У них же там целые министерства по Крыму с локацией в Херсоне, кажется. Сказочные», — отмечает Александр С.

Черное море, Крым. Вид из космоса
Черное море, Крым. Вид из космоса
The SeaWiFS Project

Часть людей считает, что Киев очень боится голоса представителей Крыма, потому что они не станут молчать и расскажут всем правду.

«А что так! Крым — это ведь непосредственная тема форума! Не хотят услышать правду о том, что люди Крыма рады, что вернулись к себе домой, в Россию? Боятся посмотреть реальности в глаза», — считает Катерина К.

Ряд пользователей указывает на то, что Киев крайне непоследователен, ведь он сам обижается, когда происходят обсуждения без его участия, а теперь сам поступает так же.

«Это чисто украинское. Разговаривать о Крыме без представителей Крыма. О Донбассе — без представителей Донбасса. И потом мечтать о возврате этих территорий. Поговорят друг с другом и разойдутся. Но при этом очень обижаются, когда Украину обсуждают без представителей Украины», — указывает Jurij O.

Нашлись и те, кто убеждены, что Киеву не нужен Крым. Украинские власти лишь хотят привлечь инвестиции, поэтому они используют даже такие грязные методы.

«Факт в том, что Крым Украине не нужен как таковой, Донбасс — тоже. Американцам нужна сильная база около центральной части России, откуда они могут угрожать основным промышленным регионам Российской Федерации, и откуда время подлёта их ракет до этих регионов будет минимальным. Так будет тяжело сбить вражеские ракеты. Вот и идёт вонь от проплаченных на эту тему», — написал Алексей Д.

Напомним, 21 августа руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в саммите «Крымская платформа».