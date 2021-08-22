22 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 10:03 — REGNUM Заявление руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова о том, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в саммите «Крымская платформа», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 22 августа в социальной сети Facebook.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ничего личного, такой вот бизнес на русофобии. Так им денег дадут. Правда, когда деньги перестанут платить «спонсоры», трудно будет «переобуваться», — предполагает Сергей Ж.

Многие пользователи пришли к выводу, что организаторов сборища в Киеве интересует лишь привлечение финансовых средств якобы на «возвращение» полуострова в руки Украины.

«Интересно, сколько денег выделено на этот слёт «мотыльков»? И как быстро они осядут в карманах «нуждающихся»? И самое главное: каким боком весь этот шабаш поможет Украине?» — задаётся вопросами Natalja M.

Некоторые комментаторы отмечают, что абсурдность готовящегося мероприятия в Киеве превосходит все ожидания.

«Класс, «Крымская платформа» без представителей самого Крыма. Ну для Украины, судя по всему, это нормально. У них же там целые министерства по Крыму с локацией в Херсоне, кажется. Сказочные», — отмечает Александр С.

Черное море, Крым. Вид из космоса The SeaWiFS Project

Часть людей считает, что Киев очень боится голоса представителей Крыма, потому что они не станут молчать и расскажут всем правду.

«А что так! Крым — это ведь непосредственная тема форума! Не хотят услышать правду о том, что люди Крыма рады, что вернулись к себе домой, в Россию? Боятся посмотреть реальности в глаза», — считает Катерина К.

Ряд пользователей указывает на то, что Киев крайне непоследователен, ведь он сам обижается, когда происходят обсуждения без его участия, а теперь сам поступает так же.

«Это чисто украинское. Разговаривать о Крыме без представителей Крыма. О Донбассе — без представителей Донбасса. И потом мечтать о возврате этих территорий. Поговорят друг с другом и разойдутся. Но при этом очень обижаются, когда Украину обсуждают без представителей Украины», — указывает Jurij O.

Нашлись и те, кто убеждены, что Киеву не нужен Крым. Украинские власти лишь хотят привлечь инвестиции, поэтому они используют даже такие грязные методы.

«Факт в том, что Крым Украине не нужен как таковой, Донбасс — тоже. Американцам нужна сильная база около центральной части России, откуда они могут угрожать основным промышленным регионам Российской Федерации, и откуда время подлёта их ракет до этих регионов будет минимальным. Так будет тяжело сбить вражеские ракеты. Вот и идёт вонь от проплаченных на эту тему», — написал Алексей Д.

Напомним, 21 августа руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в саммите «Крымская платформа».