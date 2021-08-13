Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих опубликовала пост на своей странице в социальной сети Instagram, в котором спортсменка оправдалась за совместное фото с российской коллегой — олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене. Соответствующую запись спортсменка сделала 12 августа.

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма

По словам спортсменки, на Олимпиаде в Токио она была очень счастлива в связи с достигнутой победой, а в такие моменты, по ее словам, «хочется обнять весь мир». Она также отметила, что является военнослужащей украинской армии и чтит украинских «воинов».

"Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, враг готов на всё. Для меня это опыт, который сделал меня сильнее. Впереди — новые старты и новые победы. Я готова к ним, спасибо за поддержку», — заключила спортсменка.

Очередное заявление украинской спортсменки вызвало не менее оживленные комментарии в украинских социальных сетях, чем сама фотография с российской коллегой. Своим мнением люди поделились в телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева, а также в телеграм-канале «Бородатая Бабушка». Многие осудили спортсменку за то, что она «прогнулась». Иные стали защищать девятнадцатилетнюю легкоатлетку, которая была подвержена давлению «системы».

"Для них она все равноостанется «биологическим мусором», — отреагировал Anton.

«Ей 19 лет, что вы от нее хотите? Куча визжащих… и она одна», — написала Наталья.

«Осуждать ее, сидя на мягком диване, глупо и смешно. У нас политики после майдана, пождав хвосты, бежали. А тут полстраны свидомитов (националистов. — М. Р.) и 19-летняя спортсменка, которая… [не хочет] из-за политиканов карьеры лишиться», — добавил Дима.

Цитата из видео на YouTube Ласицкене и Магучих вместе отпраздновали медали Олимпиады

«Погано (плохо. — М. Р.), что скажешь. Но выбора, считай, особо и не было. ЕслиТимановскую сразу взяли под крыло и Польша, и ЕС, то куда бежать было этой девочке?» — спросила Sofia M.

«Ну вот… Еще одна «своя» среди чужих, чужая среди своих…» — пишет Аля.

«Да… А мы её жалели. Иногда лучше молчать, можно было бы за умную сойти…» — добавила Alisa Fox.

«Продавили… Спасибо ей за медаль», — отреагировал Kіевлянинъ.

«Народ, все, кто обзывает 19-летнюю (!!!) девочку-спортсменку, задайте себе вопрос, чем вы лучше Фарион? Недаром из страны разбегаются все лучшие люди! Артисты, спортсмены, учёные. И эта уедет — и правильно сделает. Будет выступать и завоёвывать медали для России, например. Вы этого хотите? Кто тут останется? Вы озверели, что ли?» — отреагировал Kyrortnik.

«Хорошо, ну, а если б не слилась? Что тогда? Закупорили б её навсегда, без шансов выступать хоть где-нибудь, и спортивной карьере конец. А если спорт для неё — это смысл жизни, как тогда ей быть?» — задался вопросом egoriann.

«Грустно на это смотреть. К девочке претензий никаких нет. Она молодая, ей ещё жить в этом дурдоме. Не скажи подобное… [достали] бы в край. И вот бороться за что-то она совсем не должна», — отметил Aleksandr.

«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека вечно. И помните, что это навечно. Лицо для растаптывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества, для того, чтобы его снова и снова побеждали и унижали», — отреагировал Константин.

«Вообще, кстати, интересно, сколько людей из осуждающих хоть раз в жизни сталкивались с целенаправленным коллективным давлением. Я пару раз столкнулся в детстве на таком банальном уровне, как школа и детский лагерь санаторного типа, хочу сказать, что… не понравилось. А тут государство с главенствующим аппаратом протофашистского типа и организации, к которой девочка приписана и… [вряд ли] от него уйдёт спокойно», — отметил Иван.

«Почему-то вспомнила мальчишку, подвергнутого обструкции за песню «Смуглянка», 12 лет парнишке, ане прогнулся», — добавила Marina.

«Думаю, что большинству пишущих здесь полные праведного гнева комментарии хватит десятой доли той ненависти, которая была выплеснута на спортсменку. Которой желаю успешной карьеры и правильных выводов из её горького опыта», — написал Александр.

«Она военнослужащая, давала присягу. В Токио просто спортсменка, здесь солдат. Получила приказ — исполнила. Выход — не возвращаться. Вернулась… Что вы от неё хотите?» — не понимает Android.

«Ну что, девочке уже мозги промыли… из всего политику делают. Попробовали бы так [украинскому боксеру Александру] Усику… мозги промыть, твари», — отреагировал Константин П.

«Сломали девочку…» — пишет Alex.

«Понятное дело, что молодой девушке мозги промыли. Сразу лозунги пошли», — отметил Name.

«Приносить славу стране и при этом ещё и извиняться непонятно за что и ещё и перед кем. Блин, какое унижение», — отреагировал Viktor.

Ivan Bandura Украинские националисты

«Мне просто интересно, как она в глаза будет той россиянке смотреть? Они ж вроде дружат…» — задался вопросом администратор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Россиянка как раз не дура и все поймёт. Ясно же, что этот пост написала она под давлением и заставили выложить на своей странице. Я уверен, что на уровне человеческих отношений все утрясется. Но действующий режим нужно сносить силовым путём очень скоро. Уже! И очень жестко», — ответил ему Dima Alex.

«Девушке 19 лет. Ее запугали, затравили и продавили. Я надеюсь, что на следующей Олимпиаде она будет выступать не за Украину. Эта страна не заслуживает таких людей», — отметила Oksana P.

«75% нормального населения, а бал правят горсть уродов-неадекватов, а мы все терпим и молчим», — написала Лена.

«Не похоже, чтобы пост писала эта девочка. Наверняка в министерстве состряпали. В таком нежном возрасте трудно выдержать напор тупого стада», — пишет Елена Х.

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«Понимаете, друзья, я прекрасно понимаю эмоции. Но осуждать или не осуждать «прозрение» спортсменки могут те, кто был в её ситуации. То есть когда тебе в момент, когда тебе кажется, что вот оно, счастье, приходят и популярно объясняют, что это счастье может очень быстро закончиться и смениться чем-то противоположным. Что, мол, сейчас у тебя много чего есть, а завтра не будет ничего. Ни работы. Ни учёбы. Ни карьеры. Ни спорта. Ничего вообще. Только ушаты говна из каждого утюга и постоянный не слишком доброжелательный присмотр со стороны спецслужб. Но всё это можно очень легко исправить. Достаточно кое-что сказать и кое-что сделать. И вот те, кто, побывав в подобной ситуации, сделал выбор лишиться всего ради своих убеждений (а такие в Украине есть, и их немало!) имеют моральное право осуждать. Или — не осуждать. А те кто не был… Знаете, легко говорить «вот я бы не её месте» до тех пор, пока на этом самом месте не окажешься. Дай-то бог, чтобы все мы в такие критические моменты делали верный выбор между тем, что правильно, и тем, что легко», — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер», публицист Юрий Ткачев.