2 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Мирослава Романенко, , 21:47 — REGNUM 1 августа в японском Токио 24-летняя белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что беспокоится о собственной безопасности и отказалась покинуть Японию и вернуться домой. Выяснилось, что спортсменку включили в заявку на эстафету 4×400 в рамках Олимпиады в Токио, а она является спринтером на 100 и 200 метров по профилю. Белорусская легкоатлетка заявила, что ее принудили к участию в эстафете, а после отказа ей угрожали. В результате Национальный олимпийский комитет Белоруссии принял решение вывезти из Токио Тимановскую, которая выступила с критикой руководства сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки.

Олимпиада (1) Иван Шилов © ИА REGNUM

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Инцидент с белорусской спортсменкой обсудили на украинском YouTube-канале «Страна.ua», а также на телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер», публициста Юрия Ткачева. Многие отнеслись к произошедшему как к «предательству родины» спортсменкой, раскритиковав ее поступок.

«Тихановская, Тимановская… Совпадение? Не думаю», — отреагировала Аленка С.

«Не случайно это, видимо, за это было что-то обещано и фамилия созвучна — тоже», — добавил читатель под псевдонимом Едино Рожек.

«Тюрьма, ГУЛАГ, расстрел из пушек — всё, что так любят наши западные друзья», — пишет Serdce Danko.

«А без скандалов уехать не могла что ли в Польшу? Каждый хайпует и набирает себе очки как может», — добавила Оксана З.

«Решила на халяву из страны свалить? Ну ничего, нынче это модно. Или вы думаете, что изначально неугодных на Олимпиады отправляют?» — поинтересовался VoR[T]eX.

«Всё, она уже «отработанный материал», получит свои тридцать сребреников и уйдёт в тираж», — написал читатель под псевдонимом Я Ты.

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«Поколение Pepsi! Главный лозунг — мне все должны целовать *опу! Для таких предать родину так же легко, как плюнуть», — добавила Tatyana D.

«Вот чума! Где ж они такие берутся-то! Выдумала же всё, а этим с Европы только дай повод. Да езжай молча в ту Польшу, в Германию! Кто тебя держит-то? Нет, надо же себя попиарить. Жертва, мол, режима», — отметил Alfer.

«Скатертью дорога, удачи на новой родине, а Белоруссия чище станет», — отреагировал Александр П.

«Искала повод, чтоб уехать и, конечно, заплатили за скандал…» — написала Светлана Б.

«Предателей никто не любит», — пишет Марат А.

«Ща она быстро расскажет, как Лукашенко сам лично спонсирует допинговую систему Белоруссии, прям вливает собственноручно в горла под угрозой расстрела», — с сарказмом добавил viktor ara.

«Похоже, всё давно спланировано. Итог всех предателей один — бесславье, презрение, забытьё. Иного не дано», — отреагировала Елена У.

«Предлагаю властям лишить гражданства и сделать её семью невыездными. Раз любит бабло получать от западных кураторов, то пусть за это отвечает. Только дураку непонятно, что происходит. Во времена СССР также со спортсменами пытались делать», — добавил Гена Д.

«Вот интересно, что нельзя было уехать спокойно из страны, держали в кандалах, в общем ещё одна свободолюбивая, прости Господи?!» — отреагировала Лена С уважением.

«Я бы на месте поляков отказал бы ей в убежище. Зачем всякую гниль собирать? Но поляки, видимо, любят гниль», — отметил LostStalker.

«Есть категория базарных баб. Они вам сделают шоу из ничего. Вы были свидетелями именно таких. Сама из себя ничего особенного представлять не будет. Но в шоколаде измажет всех», — написала Мила.

«Почитайте спортивных специалистов. Она готовилась как спринтер на 100 и 200 м. 400 — это стайерская дистанция и к ней совсем другая подготовка нужна. Вот ее возмущения», — отметил Евгений.

«Да, это разные вещи. Я раньше занимался лёгкой атлетикой на длинные дистанции. Но на короткие с полной выкладкой за короткое время не мог», — ответил Евгению Viktor.

Кристина Тимановская FISUTV

«Это понятно. Но от неё, кажется, никто и не требовал обязательно принести медаль. Тем более, что и в спринте ей они не светили», — ответил Евгению Юрий Ткачев.

«Это эпичный… [просчет] белорусского НОКа. Эта девка известна тем, что ещё с августа прошлого года воюет с государством, одна из подписантов «про репрессии в РБ». Без всяких медальных перспектив и всё равно берут на Олимпиаду. Белорусские спортивные чиновники или идиоты, или враги. Как-будто не знали, что устроят провокацию…» — написал Максим С.

«Уверен, что это было спланировано Тимановской и ее семьёй заранее», — считает Сергей.

«А на что она собственно рассчитывает в Польше/Чехии? Муж фитнес-инструктор, ей 25-й год, для легкой атлетики это уже пик, а она явно не из чемпионов. Ну побегает на чемпионате Европы под польским флагом, а дальше? Они ведь должны понимать, что их уже через год выкинут как использованные… [контрацептивы]. Да и предателей нигде не ценят, тем более таких малозначимых. Он на польскую фабрику, она в поле клубнику собирать. Зато клеймо предателей на роду. Это стоило того? П. С. карту поляка для белорусов раз плюнуть получить, незачем эти истерики. Или они на Австрию рассчитывали?» — подытожил один из читателей.

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