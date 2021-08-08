8 августа 2021 | Время чтения 5 мин

В социальных сетях Украины обсудили новость о том, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр намерена встретиться и провести беседу с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих относительно ее совместного фото с российской коллегой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

Оксана Переможенко, , 19:22 — REGNUM Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр намерена встретиться и провести беседу с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих относительно ее совместного фото с российской коллегой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Об этом замминистра оборонного ведомства Украины сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наш бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих… является младшим лейтенантом ВСУ… Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается «российско-украинская» война (гражданская война в Донбассе. — О. П.) и это накладывает определенные ограничения и ответственность… Неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций «врага» (речь о России. — О. П.)… Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», — сообщила Анна Маляр, призвав также прекратить травлю украинской спортсменки.

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Заявление заместителя министра обороны Украины осудили на телеграм-каналах «Бородатая Бабушка» и 112.ua. Люди возмутились реакции министерства обороны и порекомендовали спортсменке уезжать из такой страны. Многие также указали на то, что Украину ни на Олимпиаде, ни где-либо еще никто скоро не захочет представлять.

Анна Маляр Annamaliar.com.ua

«Какие идиоты… как достали!» — отреагировал Артур К.

«Как вы достали! Оставьте девочку в покое!» — призвала Irina.

«Это министр обороны? Она что, не знает, как начинается война. Пусть подскажет Зеленскому войну России объявить. Может, хоть тогда дадут украинцам жить спокойно, а психов, нацистов и уголовников отправят туда, где по ним скучают очень давно», — пишет Владимир.

«Так объявите войну, чтоб девочка так больше не делала, а нет, объявлять не будем, потому что тогда война реально начнется… Вангую, что на следующей Олимпиаде будет ещё меньше медалей, лучшие спортсмены… [наплюют] на такое государство…» — отметил Oleg.

«Война. Воины хреновы. Если продолжается война, то что же вы сидите по схронам, а не спешите на передовую…» — написал Глеб.

«По-моему, объектом российских информационных спецопераций является только наша дебильная власть и её действия. На следующей Олимпиаде наши спортсмены будут представлять уже другие страны. Весь мир увидел не только, какие они молодцы, но и то, как государство на них на*рало. Не выделить деньги на билет для тренера. Это уже какое дно надо пробить», — отреагировал Vlad P.

«Вот уроды. Уже простых людей хотят столкнуть лбами», — добавил Сергей Л.

«Ну и тупые твари — и минобороны, и замминистра, и все правительство. Ярославе уважение», — пишет Tatyana.

Ярослава Могучих Filip Bossuyt

«Дорвались до кормушки всякие тварюки и теперь запрещают нам радоваться победе?» — недоумевает Ника.

«Анны Маляры приходят и уходят, а победы наших спортсменов остаются в истории. И да, ранее, при проведении Олимпийских игр прекращались все войны. Так что отстаньте от спортсменки, она гордость Украины, в отличие от власти», — отметила Svitlana L.

«Наша сборная заняла 44-е место, это худшая позиция за все время проведения Олимпиады. Разбегаются спортсмены с таким отношением к ним», — пишет Lora.

«Война с двумя областями — Донецкой… и Луганской — так это война с кем? Со своим народом? Объявите войну России», — призвал Василий.

«Это непатриотично, но я желаю спортсменам переехать туда, где их оценят по достоинству», — добавил Дон Кихот.

«Уезжай, девочка, тебе в этой долбанутой стране уже делать нечего. А медали пусть министр обороны завоевывает», — призвала Людмила.

«Конечно, «спецоперация». Россиянка специально, «негодяйка» такая, 1-е место заняла, чтобы рядом стоять с нашей, и в кадр специально влезла», — с сарказмом добавила Галина.

«Если так дела пойдут, то на Украине спортсменов не останется. Как и певцов, ученых, врачей…» — пишет Давид Маркович.

«Как и говорилось, самое страшное для них — перемирие и дружба на любом уровне, только конфликт, тогда и хозяин доволен, и грабить дальше легче», — написал Oleg.

Мария Ласицкене Diario de Madrid

«Пусть спросят у Саакашвили, как начать войну и что из этого может получиться. Он же у них на работе», — порекомендовал Владимир.

«Одна линия партии! Никакого инакомыслия и разночтения! Сказали: война с Россией, точка! При том, что ни одна страна этой войны не признала. Говорят «гражданский конфликт». Беги, девочка, с этого недогосударства! Оно тебя не заслуживает!.. Это звериный оскал майдана. В Европу всё равно не берут, поскакали в пропасть!» — написала Анжелика И.

«Если она извинится, то это будет её самая большая глупость. Девочка, уезжай из этого недогосударства. Ты талантлива, и у тебя всё ещё впереди», — в свою очередь также написала Kikimora lesnaia.

«Короче, если ты вдруг, несмотря на все усилия государства, добился успеха, то тебе хана», — отметил Каш Нат.

«Вот как в нашей стране относятся к собственным спортсменам, занимающим призовые места на олимпиадах! Охрененная пропаганда физкультуры и спорта для молодого поколения…» — подытожил Правдолюб Харьковский.

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Напомним, украинская пропаганда утверждает, что в Донбассе украинская армия якобы воюет с российской армией, а не с мирными жителями и защитниками республик Донбасса.