Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что во всех регионах Украины у руководителей органов власти должны быть заместители, которые будут следить за исполнением закона об украинизации. Об этом украинский чиновник сказал в эфире телеканала «Рада».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По словам Креминя, уже готовы письма, адресованные главам городских советов и городов областного подчинения, в которых обоснована необходимость того, чтобы в каждой области были профильные заместители, ответственные за исполнение языкового закона. Ответственные на местах должны будут следить за украинизацией отдельных сфер, например образования, спорта, медицины, правоохранительной деятельности. В частности, чиновники будут следить за языком, на котором ведутся документооборот и информационная деятельность.

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Заявление уполномоченного по защите государственного языка обсудили читатели телеграм-каналов «Первый независимый» и PavlovskyNews. Многие задались вопросом, кто будет оплачивать наблюдающих за исполнением языкового законодательства на местах. В целом люди выразили критику как в отношении должности, которую занимает Тарас Креминь, так и к его заявлению.

Ilya Тарас Креминь

«Устал бедняжка за всеми следить», — шутит Dober.

«Поставить полицая», — добавила Лариса.

«Мало нахлебников и паразитов, добавим ещё», — отреагировала Елена Ш.

«Не успокоятся с раздором страны, добивают! По нему статья плачет за разжигание ненависти!» — пишет Александр.

«Пусть… [он] сам платит им зарплату! Какого хрена я или вы должны за это платить! Ему надо, пусть и платит!» — возмутился 19zenit85.

«Своих шавок везде хочет посадить. Стукачей!.. Люди не хотят говорить на… мове! Паразит, разжигающий ненависть! Позор стране-диктатору!» — отреагировала Olga Y.

«Давайте уже на каждое предприятие, а лучше в каждый дом по шпрехенфюреру (так на Украине называют уполномоченного по защите украинского языка. — О.П.) со свастикой и прямой связью с СБУ», — добавил Alexandr L.

«Очередных нахлебников людям на шею посадить? Друзей надо пристроить?» — спросила Галина.

«А чего не в каждом хуторе? И кормить всё это стадо будем мы», — добавил egoriann.

«Мало того, что содержим одного наглядателя, так он на голову сел и ноги свесил, подмоги просит в каждой области», — написал Ihor.

«Отличная идея. Депутатам будет куда устроить своих троюродных племянников по линии сводной сестры», — отметил Illia K.

«Мы в своей стране живем в оккупации…» — отреагировала Ольга.

Ngu.gov.ua Украинские силовики

«Боже, какие всё-таки идиоты! Неужели не ясно, что чем больше будут насаждать насильно эту абсолютно бесполезную, никчемную мову, тем сильнее будет ненависть к ней и тем, кто её использует, особенно в исконно русскоговорящих регионах? Ну неужели это так сложно понять? Ну не говорю я на этой мове, ну не нужна она мне от слова вообще, это если мягко выражаться, и детей своих я не поведу в эти укромовные школы! Эти идиоты ведь прекрасно знают всё это и тем не менее делают. Думаю, задавать вопрос «зачем» не стоит. Умный поймёт, дурак… ну дурак — он и есть дурак», — подытожил Юрий Г.

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